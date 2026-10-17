Link xem trực tiếp Derby Nghệ Tĩnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SLNA V.League 2026/27

Trận đấu: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An Thời gian: 18h00, ngày 17/10/2026 Địa điểm: SVĐ Hà Tĩnh Link xem trực tiếp: FPT Play, TV360

Lịch thi đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An.

Ở lượt trận vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 ngay trên sân khách. Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người cho rằng thầy trò HLV Phan Như Thuật sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trước một trong những ứng cử viên vô địch mùa này. Mặc dù vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua áp lực để giành trọn 3 điểm ngay trên sân của đối thủ.

Sau 3 vòng đấu tại mùa giải 2026/27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 2 chiến thắng, đạt 6 điểm và hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trở về sân nhà để tiếp đón người láng giềng Sông Lam Nghệ An (SLNA), mục tiêu của đội bóng núi Hồng là giành điểm, thậm chí hướng tới một trận thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Và lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để HLV Phan Như Thuật cùng các học trò đối đầu với tập thể do HLV Văn Sỹ Sơn dẫn dắt.

Ở phía bên kia chiến tuyến, SLNA cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận bất bại kể từ đầu mùa, bao gồm 2 chiến thắng. Hiện, đội chủ sân Vinh có 7 điểm sau 3 vòng, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, tạo đà tâm lý tự tin cho toàn đội trước những vòng đấu tiếp theo.

Mục tiêu của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn là muốn tích lũy tối đa điểm số ngay giai đoạn đầu giải để tạo lợi thế trước khi bước vào chặng đường cạnh tranh khốc liệt phía sau. Chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh lần này là cơ hội để SLNA tiếp tục tìm kiếm điểm số nhằm duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Kể từ năm 2020 đến nay, trong 12 lần chạm trán giữa hai đội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng vào năm 2021, còn lại là các trận hòa và thất bại. Tính riêng 5 lần đụng độ gần nhất, Hà Tĩnh hòa 3 và thua 2. Vì vậy, một chiến thắng trước SLNA vào lúc này sẽ mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với thầy trò HLV Phan Như Thuật.

Trở về sân nhà sau chiến thắng bất ngờ 3-1 trước Thể Công Viettel ngay trên sân khách, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có được sự hưng phấn lớn trước cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA). Trận derby xứ Nghệ lần này hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính khi cả hai đội bóng đều đang sở hữu chuỗi phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải 2026/27.

Trận Derby Nghệ Tĩnh giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An tại vòng 4 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 17/10/2026 trên SVĐ Hà Tĩnh.