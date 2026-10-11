Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sút xa, “vũ khí" lợi hại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.

za.jpg
Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: HLHT FC.

Ở cuộc đối đầu giữa Thể Công – Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2026/2027 vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến hai siêu phẩm đẳng cấp quốc tế của các chân sút đội khách.

Phút 16, Luiz Antonio nhận bóng ở khoảng cách hơn 30 m rồi bất ngờ tung cú sút táo bạo. Bóng đi với quỹ đạo khó lường, vượt qua tầm với của thủ môn đối phương, mở tỷ số cho đội bóng núi Hồng. Đến phút 60, Daniel Passira tiếp tục khiến khán giả trầm trồ bằng cú dứt điểm thành bàn từ khoảng cách gần 30 m.

bqbht_br_anh-lnm.jpg
Luiz Antonio sở hữu khả năng sút xa rất ấn tượng.

Hai bàn thắng đẹp mắt góp phần mang về 3 điểm quý giá, đồng thời cho thấy hiệu quả của những pha dứt điểm từ xa. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện có nhiều cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt từ ngoài vòng cấm. Nổi bật trong số đó là Luiz Antonio, tiền vệ người Brazil vốn có sở trường sút xa và sút phạt.

Sở hữu cặp bắp chân săn chắc cùng lực sút mạnh, Antonio có thể tạo ra những cú dứt điểm uy lực từ khoảng cách xa. Trong thời gian khoác áo Thanh Hóa và Hải Phòng, anh đã nhiều lần ghi bàn từ ngoài vòng cấm, cho thấy khả năng tạo đột biến bằng những pha ra chân đầy sức mạnh.

bqbht_br_anlllll.jpg
Daniel Passira lập siêu phẩm sút xa gần 30 mét vào lưới Thể Công - Viettel. Ảnh: Thanh Hải.

Trong khi đó, Daniel Passira cũng cho thấy sự quyết đoán khi sẵn sàng tung cú sút thay vì tiếp tục phối hợp dù khoảng cách đến khung thành còn khá lớn. Bàn thắng ở phút 63 của tiền đạo này tại Hàng Đẫy là minh chứng cho khả năng tận dụng khoảng trống và tạo đột biến từ những tình huống tưởng chừng không quá thuận lợi.

Ngoài hai cầu thủ trên, đội bóng núi Hồng còn có Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Văn Đức, Ngô Văn Lương và Vũ Quang Nam – những cầu thủ đã từng tạo đột biến bằng các pha dứt điểm từ tuyến hai. Sự đa dạng về nhân sự giúp Hà Tĩnh có thêm lựa chọn trong cách tiếp cận khung thành, thay vì chỉ trông chờ vào những pha phối hợp đưa bóng xuống sát đường biên hoặc xâm nhập vòng cấm.

Với lối chơi thiên về phòng ngự phản công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đôi khi gặp khó khi triển khai những đợt tấn công nhanh nhưng chưa kịp đưa đủ nhân sự lên phía trên. Trong tình huống ấy, thay vì cố gắng phối hợp khi các phương án chuyền bóng còn hạn chế, những cú sút từ xa có thể trở thành lựa chọn khả quan để tạo đột biến.

bqbht_br_loo.jpg
Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ sút xa tốt của đội bóng núi Hồng.

Nếu tận dụng tốt khoảng trống trước vòng cấm, các cầu thủ không chỉ có cơ hội ghi bàn mà còn có thể khiến hàng thủ đối phương lúng túng, mở ra những tình huống tiếp cận khung thành ở nhịp tấn công tiếp theo.

Trong bóng đá hiện đại, sút xa không đơn thuần là câu chuyện về lực chân. Một cú dứt điểm hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng quan sát vị trí thủ môn, nhận diện khoảng trống và lựa chọn thời điểm ra chân. Đặc biệt, trước những đối thủ tổ chức phòng ngự với số đông, các pha sút xa có thể trở thành lời giải khi những đường chuyền vào vòng cấm bị phong tỏa.

Không chỉ trực tiếp tạo ra bàn thắng, những cú sút từ tuyến hai còn buộc hàng phòng ngự đối phương phải chủ động áp sát người cầm bóng. Khi các hậu vệ dâng cao, khoảng trống phía sau có thể xuất hiện, mở ra cơ hội cho những đường chuyền xuyên tuyến hoặc các pha phối hợp nhanh. Ngược lại, nếu đối thủ tiếp tục lùi sâu, cầu thủ Hà Tĩnh có thể có thêm không gian để quan sát và tìm kiếm góc sút thuận lợi.

1789907666423-2089714684545777774-g8221861547975358071-9521d531ca87e8996a9e6eec465db370.jpg
Ban huấn luyện đội bóng núi Hồng khuyến khích các học trò tự tin dứt điểm từ xa ở những trận đấu tới. Ảnh HLHT FC.

“Đội bóng chúng tôi có những cá nhân sở hữu khả năng sút xa tốt. Ban huấn luyện luôn khuyến khích cầu thủ tự tin dứt điểm khi có cơ hội. Không chỉ ở trận gặp Thể Công – Viettel, đây cũng là phương án chúng tôi hướng đến trong những trận đấu tới”, HLV Phan Như Thuật chia sẻ.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với những cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ sở để tiếp tục khai thác sút xa như một phương án tấn công. Khi được vận dụng hợp lý, những cú sút từ ngoài vòng cấm không chỉ mở ra cơ hội ghi bàn mà còn giúp đội bóng núi Hồng linh hoạt hơn trước các hàng phòng ngự chặt chẽ, qua đó có thêm những điểm số để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Tin liên quan

Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Bóng đá Việt Nam #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia

Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.
Tôi là kitman của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tôi là kitman của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mảnh ghép mới - kỳ vọng mới

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mảnh ghép mới - kỳ vọng mới

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bước vào mùa giải 2026/2027 với sự cải tổ về mặt lực lượng. Những nỗ lực trong quá trình tập luyện cùng sự bổ sung chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh đang tạo nên kỳ vọng về một đội bóng chủ động, giàu sức cạnh tranh hơn.
Lịch thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 1 mùa giải 2026/27

Lịch thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 1 mùa giải 2026/27

Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.
“Bệ phóng” cho những tài năng bóng đá trẻ Hà Tĩnh

“Bệ phóng” cho những tài năng bóng đá trẻ Hà Tĩnh

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh không chỉ lan tỏa phong trào bóng đá học đường mà còn trở thành “bệ phóng” của bóng đá trẻ địa phương. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nhí đã được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ bản hợp đồng không nhận được nhiều kỳ vọng đến một trong những cầu thủ nổi bật nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã để lại nhiều dấu ấn trước khi nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.
Nhìn lại mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Nhìn lại mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại V.League 1-2025/2026 ở vị trí thứ 8 với 29 điểm. Những biến động trên băng ghế chỉ đạo, nhiều trụ cột ra đi cùng phong độ thiếu ổn định đã khiến đội bóng núi Hồng trải qua mùa giải với vô vàn khó khăn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!