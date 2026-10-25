Những điểm sáng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Hải Phòng FC

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong cuộc tiếp đón Hải Phòng FC.

Tiếng còi khép lại 90 phút trong cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng FC vang lên, các cầu thủ cùng người hâm mộ đội khách không khỏi tiếc nuối khi phải nhận thất bại 1-2 ở những phút cuối cùng. Hải Phòng đã đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà trong phần lớn thời gian, nhưng không thể bảo toàn kết quả trước những đợt tấn công liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 4, Hải Phòng hành quân đến sân Hà Tĩnh với sự tự tin nhất định, họ hướng đến mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Đội bóng đất Cảng lùi sâu đội hình phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Hải Phòng gây nhiều khó khăn cho đội bóng núi Hồng ở 45 phút của hiệp 1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và tìm cách áp đặt thế trận. Tuy nhiên, cách chơi chặt chẽ của đội khách khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thiếu khoảng trống để tạo ra những pha phối hợp đủ sức xuyên phá hàng thủ đối phương. Cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc của Bùi Duy Thường là một trong những cơ hội đáng chú ý nhất, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Sau giờ nghỉ, đội bóng núi Hồng tăng tốc, chủ động đưa bóng lên phía trước và tạo sức ép lớn hơn. Sự quyết đoán trong các pha xử lý giúp họ phá vỡ thế bế tắc ở phút 56. Ngô Văn Lương tung cú sút xa mạnh mẽ, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Ngô Văn Lương (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số.

Hải Phòng không dễ dàng buông xuôi. Phút 71, tiền đạo Joel Tagueu bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng. Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 89, khi Trọng Hoàng tạt bóng để Daniel Passira đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Trong ngày Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Hải Phòng, một số gương mặt đã để lại dấu ấn đậm nét là tiền vệ Ngô Văn Lương, Luiz Antonio và tiền đạo Daniel Passira. Ngô Văn Lương là một trong những điểm sáng trên hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bàn mở tỷ số cho thấy sự quyết đoán của cầu thủ này. Được bố trí ở hành lang trái, Văn Lương nhiều lần dùng tốc độ và khả năng qua người để vượt qua đối thủ, tạo ra những pha đột phá đáng chú ý. Khả năng xử lý tự tin của tiền vệ này giúp đội chủ nhà có thêm phương án tấn công trước hàng thủ lùi sâu của Hải Phòng.

Luiz Antonio cũng để lại dấu ấn đậm nét trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Luiz Antonio cũng để lại dấu ấn đậm nét. Tiền vệ người Brazil trở thành “ông chủ” tuyến giữa, điều tiết nhịp độ và tham gia vào nhiều đợt lên bóng của đội chủ nhà. Khả năng giữ bóng, phân phối và kết nối các tuyến giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì thế chủ động, đặc biệt trong hiệp 2. Khi đội bóng cần tăng tốc để tìm bàn thắng, Luiz Antonio là mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi.

Daniel Passira chính là cầu thủ nổi bật nhất trận đấu. Tiền đạo này kết hợp tốc độ, sức mạnh và khả năng xử lý lắt léo để gây sức ép lên hàng thủ Hải Phòng. Anh có hai lần đưa bóng trúng cột dọc trước khi ghi bàn quyết định ở phút 89. Khả năng chọn vị trí tốt cùng sự năng nổ giúp Passira thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng trong vòng cấm.

Passira ăn mừng bàn ấn định tỷ số trận đấu.

Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp Passira ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau 5 vòng đấu, tiền đạo này đã có 4 pha lập công, trở thành điểm tựa quan trọng trên hàng công trong bối cảnh Atshimene vẫn chưa tìm được bàn thắng. Phong độ của Passira giúp đội bóng núi Hồng có thêm phương án tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Chiến thắng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 5 với 10 điểm sau 5 vòng đấu, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên 4 trận. Kết quả này tạo cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Phan Như Thuật trước chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa lúc 17 giờ ngày 30/10.