Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hoa, khán đài chờ ngày kín chỗ

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ tốt khi lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất mùa giải 2026/2027.

Sau 6 vòng đấu tại V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có 3 chiến thắng, 2 trận hoà, chỉ nhận 1 thất bại; được 11 điểm và đang xếp thứ 4. Đội bóng núi Hồng ghi được 9 bàn, thủng lưới 7 lần và có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Đây là khởi đầu đáng khích lệ nếu nhìn lại những mùa giải gần đây, khi HLHT thường xuyên phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng.

Sự khởi sắc của thầy trò HLV Phan Như Thuật không chỉ thể hiện qua điểm số. Sau thất bại 0-2 trước CAHN ở trận ra quân, HLHT nhanh chóng tìm lại sự ổn định với chiến thắng trước Đồng Nai, đánh bại Thể Công - Viettel ngay tại Hàng Đẫy, hòa SLNA trong trận derby giàu cảm xúc và vượt qua Hải Phòng trên sân nhà.

Đặc biệt, chiến thắng 3-1 trước Viettel cùng những bàn thắng đẹp từ khoảng cách xa của Luiz Antonio và Daniel Passira cho thấy đội bóng núi Hồng đang có thêm nhiều phương án tạo đột biến. Lối chơi của HLHT cũng trở nên đa dạng hơn.

Lối chơi của đội bóng núi Hồng ngày càng khởi sắc dưới thời HLV Phan Như Thuật.

Đội bóng biết cách tổ chức tấn công từ hai biên, phối hợp ở trung lộ và tận dụng những cú sút xa. Sự hòa nhập của các tân binh, khả năng săn bàn của Passira cùng vai trò quan trọng của Luiz Antonio giúp đội hình có thêm sức sống.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu và sự gắn kết của tập thể giúp HLHT nhiều lần vượt qua những thời điểm khó khăn. Với những gì đang thể hiện, vị trí trong nhóm dẫn đầu hoàn toàn xứng đáng với đội bóng núi Hồng.

Tuy nhiên, phong độ trên sân cỏ vẫn chưa kéo được lượng khán giả đến sân Hà Tĩnh tăng lên như kỳ vọng. Qua 3 trận sân nhà gần nhất, khán đài vẫn còn nhiều chỗ trống. Hình ảnh ấy phần nào tạo nên sự tương phản với những màn trình diễn khởi sắc của đội bóng.

Những trận sân nhà mùa này của HLHT vẫn thưa vắng khán giả. Ảnh chụp trận HLHT gặp Đồng Nai vòng 2.

Đó là điều đáng tiếc bởi người Hà Tĩnh vốn có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Sân Hà Tĩnh từng chứng kiến những ngày hội thực sự, đặc biệt là cuộc tiếp đón Hà Nội FC mùa giải 2020 với lượng khán giả đông đến mức xảy ra tình trạng quá tải. Những tiếng hò reo, sắc áo cổ động và bầu không khí sôi động khi ấy cho thấy sức hút của bóng đá đối với người dân địa phương lớn đến nhường nào.

Ở phía bên kia cầu Bến Thủy, SLNA cũng từng trải qua những mùa giải đầy khó khăn, nhiều lần phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Sức hút của đội bóng xứ Nghệ có thời điểm suy giảm, lượng khán giả đến sân không còn như kỳ vọng.

Sân Hà Tĩnh từng có thời điểm cháy vé, khán giả đông nghịt cổ vũ đội bóng núi Hồng. Ảnh Xuân Thuỷ.

Tuy nhiên, khi SLNA tìm lại phong độ và có màn trình diễn khởi sắc ở mùa giải năm nay, người hâm mộ cũng trở lại mạnh mẽ. Những khán đài sân Vinh được lấp đầy, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Đó là hình ảnh đáng để bóng đá Hà Tĩnh hướng tới.

Những mùa giải vừa qua, HLHT có những thời điểm thi đấu thiếu ổn định, thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến sức hút của đội bóng. Nhưng bóng đá luôn có những giai đoạn thăng trầm. Khi thầy trò HLV Phan Như Thuật đang cho thấy sự chuyển mình tích cực, thi đấu nỗ lực và mang đến những kết quả đáng tự hào, sự đồng hành của người hâm mộ càng trở nên quý giá.

Đội bóng núi Hồng cần những khán đài đông vui để sân nhà thực sự trở thành điểm tựa.

Trong bóng đá, cổ động viên luôn được xem là cầu thủ thứ 12. Tiếng hò reo, những tràng pháo tay và sự tiếp sức từ khán đài có thể trở thành nguồn động lực lớn, giúp các cầu thủ thêm tự tin và quyết tâm.

HLHT đang nỗ lực mang niềm vui về cho quê hương. Đội bóng núi Hồng cần những khán đài đông vui để sân nhà thực sự trở thành điểm tựa. Và khi những chiến thắng tiếp tục được nối dài, hy vọng những ngày sân Hà Tĩnh rực lửa sẽ sớm trở lại.