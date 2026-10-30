Link xem trực tiếp Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh V.League 2026/27

Trận đấu: Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Thời gian: 17h00, ngày 30/10/2026 Địa điểm: SVĐ Thanh Hóa Link xem trực tiếp: FPT Play, TV360

Trước khi bước vào vòng 6 V.League, Thanh Hóa FC có sự tự tin nhất định sau trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy. Kết quả này cho thấy, đội bóng xứ Thanh đủ sức tạo ra thế trận khó chịu trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau 5 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây được xem là thành tích ngoài mong đợi trong bối cảnh Thanh Hóa phải đối diện với nhiều khó khăn về tài chính lẫn lực lượng ở mùa giải năm nay. Điểm tựa của đội bóng nằm ở tinh thần thi đấu cùng khả năng tổ chức lối chơi giàu năng lượng.

Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu khởi đầu khá ấn tượng. Đội bóng do huấn luyện viên Phan Như Thuật dẫn dắt đã giành 10 điểm sau 5 vòng đấu với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó góp mặt trong nhóm cạnh tranh ở nửa trên của bảng xếp hạng. Chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất tiếp thêm động lực cho đội bóng núi Hồng.

Dù không sở hữu lực lượng vượt trội so với nhiều đối thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạo nên sự khác biệt nhờ tính tổ chức và tinh thần tập thể. Sự chắc chắn trong phòng ngự, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cùng các tình huống chuyển trạng thái nhanh sẽ là cơ sở để đội khách tìm kiếm kết quả tích cực trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa.

Trận Thanh Hóa FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 6 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 17h00, ngày 30/10/2026 trên SVĐ Thanh Hóa.