Link xem trực tiếp Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh V.League 2026/27

Trước khi bước vào vòng 6 V.League, Thanh Hóa FC có sự tự tin nhất định sau trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẫy. Kết quả này cho thấy, đội bóng xứ Thanh đủ sức tạo ra thế trận khó chịu trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.
Sau 5 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây được xem là thành tích ngoài mong đợi trong bối cảnh Thanh Hóa phải đối diện với nhiều khó khăn về tài chính lẫn lực lượng ở mùa giải năm nay. Điểm tựa của đội bóng nằm ở tinh thần thi đấu cùng khả năng tổ chức lối chơi giàu năng lượng.
Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu khởi đầu khá ấn tượng. Đội bóng do huấn luyện viên Phan Như Thuật dẫn dắt đã giành 10 điểm sau 5 vòng đấu với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó góp mặt trong nhóm cạnh tranh ở nửa trên của bảng xếp hạng. Chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất tiếp thêm động lực cho đội bóng núi Hồng.
Dù không sở hữu lực lượng vượt trội so với nhiều đối thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạo nên sự khác biệt nhờ tính tổ chức và tinh thần tập thể. Sự chắc chắn trong phòng ngự, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cùng các tình huống chuyển trạng thái nhanh sẽ là cơ sở để đội khách tìm kiếm kết quả tích cực trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa.
Trận Thanh Hóa FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 6 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 17h00, ngày 30/10/2026 trên SVĐ Thanh Hóa.
Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.
Bằng lối chơi tự tin, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trước sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy. Hai siêu phẩm của Luiz Antonio, Daniel Passira cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Thanh Tùng tạo nên một đêm đáng nhớ cho đội bóng núi Hồng.
Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng sau hơn 2 tuần thử việc. Tiền vệ trẻ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.
Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Adou Leygley Minh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 và để lại dấu ấn bằng khả năng thích nghi nhanh chóng, giống với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Từng bị hoài nghi khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở tuổi 35, Luiz Antonio chỉ cần 2 trận đấu để tạo dấu ấn. Tiền vệ người Brazil thi đấu ấn tượng và ghi bàn duy nhất giúp đội bóng núi Hồng giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải.
Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.
Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?
Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bước vào mùa giải 2026/2027 với sự cải tổ về mặt lực lượng. Những nỗ lực trong quá trình tập luyện cùng sự bổ sung chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh đang tạo nên kỳ vọng về một đội bóng chủ động, giàu sức cạnh tranh hơn.
Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.