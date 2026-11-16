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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bài toán phòng ngự sau 7 vòng đấu

Bình An
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(Baohatinh.vn) - Từng nằm trong tốp 3 hàng thủ tốt nhất V.League mùa giải năm ngoái, nhưng mùa giải này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang cho thấy sự sa sút trong khâu phòng ngự khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Sau 7 vòng đấu tại V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đang có 11 điểm, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tương đối tích cực, nhưng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự - điểm tựa của đội bóng ở mùa giải trước lại đang có dấu hiệu suy giảm.

Từ vị trí nằm trong tốp 3 đội để lọt lưới ít nhất mùa trước, HLHT hiện đã nhận 9 bàn thua chỉ sau 7 vòng và mới có một trận giữ sạch lưới. Đặc biệt, thất bại 1-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu gần nhất không chỉ khép lại chuỗi 5 trận bất bại của đội bóng núi Hồng mà còn phơi bày nhiều sai sót trong hệ thống phòng ngự.

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Hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có dấu hiệu sa sút so với mùa giải trước.

Những vòng đấu đã qua, các hậu vệ HLHT đang thiếu sự quyết liệt trong những tình huống áp sát và tranh chấp trực tiếp. Cụ thể, bàn thua đầu tiên trong trận hòa Sông Lam Nghệ An 2-2 ở vòng 4 xuất phát từ tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt của hậu vệ Vương Văn Huy.

Phút 35, dù đã theo sát Nguyễn Quang Vinh ngay trước vòng cấm, hậu vệ HLHT vẫn để tiền vệ đội khách có đủ khoảng trống và thời gian xử lý bóng trước khi tung cú dứt điểm ghi bàn. Đến phút 40, Bùi Văn Đức tiếp tục mắc lỗi kèm người, để Luiz Guilherme thoải mái dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Đáng lo ngại hơn là những tình huống mất tập trung, bỏ quên vị trí và để đối phương thoải mái dứt điểm ngay trong vòng cấm. Trận thua Thép Xanh Nam Định 1-2 ở vòng 7 là minh chứng rõ nhất. Phút 31, từ quả phạt góc, Caio Cesar di chuyển xuống cột hai và thoải mái đánh đầu ghi bàn.

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Caio Cesar dễ dàng ghi bàn mở tỷ số vào lưới HLHT ở vòng 7.

Trung vệ Helerson cùng hậu vệ Bùi Văn Đức đã bỏ quên vị trí, không theo kèm tiền vệ đội khách. Đến phút 90+3, hậu vệ Vũ Viết Triều lại không theo kèm Caio Cesar, để cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào trong cho Nguyễn Văn Vĩ đánh đầu ấn định chiến thắng.

Bên cạnh những sai sót cá nhân, phong độ của một số cầu thủ phòng ngự cũng có dấu hiệu đi xuống. Một vài vị trí chưa duy trì được sự chắc chắn như mùa giải trước, ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp, phán đoán và phối hợp của toàn hệ thống. Ngoài ra cách vận hành sơ đồ 3-4-3 cũng đặt ra áp lực nhất định.

Với 3 trung vệ trực tiếp đảm nhiệm tuyến dưới, chỉ cần một hoặc hai vị trí mắc lỗi, sa sút phong độ hoặc không kịp hỗ trợ, hàng thủ dễ xuất hiện khoảng trống để đối phương khai thác.

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Sơ đồ 3-4-3 cũng đặt ra áp lực nhất định với các cầu thủ nơi hàng thủ HLHT.

HLV Phan Như Thuật cùng các cộng sự nhìn nhận những hạn chế trong phòng ngự đã bộc lộ khá rõ qua các vòng đấu vừa qua. Ông Thuật chia sẻ: “Quãng nghỉ hiện tại là cơ hội tốt để ban huấn luyện cùng các cầu thủ nhìn lại những vấn đề còn tồn tại, điều chỉnh cách tổ chức và cải thiện sự tập trung. Đội bóng cần khắc phục những sai sót trong khâu theo kèm, bọc lót, đồng thời duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu”.

Ngoài việc điều chỉnh cách vận hành, HLHT cũng có thể tính đến những phương án nhân sự mới. Trên ghế dự bị, đội bóng còn những hậu vệ như Ian Mai và Võ Quốc Dân có thể được trao cơ hội cạnh tranh vị trí. Đây là những lựa chọn để ban huấn luyện cân nhắc, tạo thêm sự cạnh tranh và giúp hàng thủ có thêm phương án khi một số cầu thủ chưa đạt phong độ tốt nhất.

Trong một mùa giải có tính cạnh tranh cao, hàng phòng ngự chắc chắn vẫn là nền tảng để HLHT hướng đến những mục tiêu dài hạn. Nếu không sớm cải thiện những hạn chế hiện tại, đội bóng núi Hồng sẽ khó duy trì được sự ổn định trước các đối thủ mạnh ở chặng đường phía trước.

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#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #V.League #Bóng đá Việt Nam

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