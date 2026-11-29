Đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận gặp Hà Nội FC. Ảnh HLHT FC.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại với kết cục đầy tiếc nuối cho đội khách. Dẫn bàn, chơi hơn người và chỉ còn cách chiến thắng khoảng 10 phút, nhưng đội bóng núi Hồng lại để chủ nhà ghi 2 bàn liên tiếp, qua đó rời sân Hàng Đẫy với hai bàn tay trắng.

Trước một Hà Nội FC được đánh giá cao hơn về lực lượng và có lợi thế sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, phòng ngự không đồng nghĩa với việc đội bóng núi Hồng chấp nhận co cụm bên phần sân nhà. Các học trò của HLV Phan Như Thuật vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, chủ động tranh chấp và tìm cách tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội.

Ngoại binh Atshimene ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh HLHT FC.

Lối chơi này giúp đội khách hạn chế đáng kể sức ép từ đối phương. Chủ nhà có thời điểm kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không dễ dàng xuyên phá hệ thống phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng núi Hồng cho thấy sự tập trung và tính kỷ luật trong cách vận hành chiến thuật.

Sau giờ nghỉ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mạnh dạn đẩy cao đội hình. Thay vì chỉ chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công, đội khách chủ động áp sát và tìm kiếm khoảng trống ở phần sân đối phương. Phút 57, Atshimene ghi bàn sau 9 trận "tịt ngòi" (tính cả đấu trường Cúp quốc gia).

Bàn thắng giúp đội bóng núi Hồng càng có thêm sự tự tin. Đặc biệt, sau khi Adriel Silva nhận thẻ đỏ ở phút 80, cánh cửa giành chiến thắng càng rộng mở với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng, bóng đá đôi khi khắc nghiệt theo cách không ai ngờ tới. Khi chiến thắng đã ở rất gần, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại bất ngờ đánh mất tất cả chỉ trong 3 phút.

Hồ Thanh Minh sắm vai người hùng giúp Hà Nội ngược dòng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh HLHT FC.

Phút 83, Hồ Thanh Minh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC. Đến phút 86, tiền đạo này tiếp tục đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Từ thế dẫn bàn và chơi hơn người, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ rơi vào tình cảnh phải rượt đuổi tỷ số. Những nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại không đủ giúp đội bóng núi Hồng tránh khỏi thất bại.

Hai bàn thua đến trong bối cảnh Hà Nội FC đang chơi thiếu người càng khiến kết quả này trở nên khó chấp nhận với đội khách. Đáng tiếc hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC kể từ khi góp mặt tại V.League.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn không thể đánh bại được Hà Nội FC. Ảnh HLHT FC.

Đây là lần thứ hai ở mùa giải năm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại dù được chơi hơn người. Trước đó, ở trận gặp Nam Định, đội bóng thành Nam mất người từ phút 56 sau thẻ đỏ của Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn để thua 1-2 bởi bàn thắng ở phút bù giờ.

Lần này, kịch bản nghiệt ngã tiếp tục lặp lại khi Hà Nội FC chỉ còn 10 người từ phút 80 nhưng vẫn ghi liền hai bàn. Hai kết quả là lời cảnh báo để ban huấn luyện nhìn lại khả năng tổ chức và sự tập trung của hàng phòng ngự.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, điều cần làm lúc này không chỉ là tiếc nuối về 3 điểm đã mất, mà phải nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã tại Hàng Đẫy. Bởi ở V.League, một đội bóng muốn tiến xa không chỉ cần biết cách tạo ra lợi thế, mà còn phải đủ bản lĩnh để bước qua thất bại.