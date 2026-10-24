Daniel Passira – từ chàng nông dân đến mũi nhọn hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Daniel Passira ăn mừng bàn gỡ hoà 2-2 vào lưới Sông Lam Nghệ An.

Daniel Passira (SN 1996, quốc tịch Brazil) đang trở thành điểm sáng trên hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giai đoạn đầu mùa giải mới. Tiền đạo người Brazil ghi 3 bàn sau 4 vòng đấu. Khả năng dứt điểm từ nhiều vị trí cùng sự năng nổ trong cách di chuyển giúp Passira trở thành mũi nhọn đáng chú ý của đội bóng núi Hồng.

Dấu ấn rõ nét nhất của Passira đến trong chuyến làm khách trên sân Thể Công – Viettel ở vòng 3. Khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cần tạo khác biệt, chân sút người Brazil liên tiếp tung ra những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, ghi 2 bàn thắng đẹp mắt ở các phút 60 và 64, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 ngay tại Hàng Đẫy.

Daniel Passira lập siêu phẩm vào lưới Thể Công - Viettel ở vòng 3.

Đến trận derby với Sông Lam Nghệ An ở vòng 4, Passira tiếp tục lên tiếng. Sau khi đội chủ nhà bị dẫn trước 2 bàn, tiền đạo này tận dụng đường chuyền của Luiz Antonio để ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 48. Trước đó, anh cũng có cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang, cho thấy khả năng tạo ra nguy hiểm ngay cả khi chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ba bàn sau 4 vòng đấu là khởi đầu tích cực với Passira, nhất là khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần một chân sút có thể tạo khác biệt ở tuyến trên. Không chỉ chờ bóng trong vòng cấm, tiền đạo Brazil còn tích cực di chuyển, tranh chấp và tìm khoảng trống để dứt điểm. Những pha xử lý táo bạo giúp anh mở ra thêm phương án tấn công cho đội bóng. Sở hữu chiều cao 1m84, Passira cũng có khả năng không chiến khá tốt.

Daniel Passira chơi máu lửa, nhiệt huyết và sở hữu khả năng dứt điểm ấn tượng.

Ở vòng 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở về sân nhà tiếp đón Hải Phòng. Hàng thủ đội khách sau 4 vòng đấu đã để thủng lưới 8 lần, vì vậy, đây có thể là cơ hội để Passira tiếp tục phát huy khả năng săn bàn.

Ít ai biết rằng, con đường đến với bóng đá của ngoại binh này khá trắc trở. Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đặt chân đến V.League, anh từng có thời gian dài làm việc tại các trang trại ở quê nhà Brazil.

Ngoại binh Brazil từng đi làm thuê cho các trang trại tại quê nhà. Ảnh Internet.

Từ năm 8 tuổi, Passira đã phụ giúp gia đình làm những công việc đồng áng như trồng trọt, thu hoạch và dọn cỏ. Bóng đá ban đầu với anh chỉ là niềm vui trên những con phố. Nhờ chơi nổi bật ở các trận đấu địa phương, anh được tuyển vào đội trẻ Central Sport Club, nuôi hy vọng theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tập luyện mà không có nhiều tiến triển, Passira quyết định rời đội để trở lại làm nông, kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo gia đình. Dù vậy, niềm đam mê với trái bóng vẫn chưa tắt. Anh tiếp tục đi đá thuê vào cuối tuần, rồi có cơ hội trở lại thi đấu cho CLB Centro Limoeirense từ năm 2018.

Passira thi đấu không thành công trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh Internet.

Những năm sau đó, sự nghiệp của Passira vẫn khá chật vật khi anh liên tục chuyển đội ở các giải đấu hạng thấp của Brazil. Bước ngoặt đến vào đầu năm 2024, khi tiền đạo này sang Bolivia khoác áo CLB SA Bulo Bulo. Tại đây, anh ghi 22 bàn, giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia và góp công giúp đội bóng giành ngôi á quân.

Thành tích ấy đưa Passira đến Hà Nội FC vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, quãng thời gian tại đội bóng thủ đô không diễn ra như kỳ vọng và anh chia tay đội bóng Thủ đô. Tiền đạo người Brazil tiếp tục hành trình tại V.League và gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào đầu mùa giải 2026/2027.

Sau 4 trận, Passira trở thành chân sút tốt nhất của đội bóng với 3 bàn thắng.

Tại đội bóng núi Hồng, Passira đang cho thấy dấu hiệu tìm lại khả năng săn bàn từng giúp anh tỏa sáng ở Bolivia. 3 bàn thắng sau 4 vòng đấu chưa phải thành tích quá lớn, nhưng là khởi đầu đủ tích cực để tạo niềm tin. Trước mắt, trận gặp Hải Phòng là cơ hội để tiền đạo Brazil nối dài mạch ghi bàn, đồng thời chứng minh hành trình trở lại của mình đang đi đúng hướng.

“Tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội và ban huấn luyện. Điều đó giúp tôi tự tin hơn và có thêm động lực để cống hiến cho đội bóng. Mục tiêu của tôi là ghi ít nhất 9 bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này” – Daniel Passira chia sẻ.