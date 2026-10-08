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Link xem trực tiếp Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại LPBank V.League 2026/27

Anh Duy
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(Baohatinh.vn) - Vào lúc 19h15 ngày 8/10, Thể Công - Viettel sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 mùa giải LPBank V.League 2026/27.

Trận đấu: Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời gian: 19h15, ngày 8/10/2026

Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy

Link xem trực tiếp: FPT Play, TV360

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Lịch thi đấu Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thể Công - Viettel đang cần chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ở vòng 2 V.League 2026/27, thầy trò HLV Popov đã để thua Công an Hà Nội 0-1. Trước khi giải đấu trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days, họ tiếp tục bị Melbourne Victory cầm hòa 1-1 tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ AFC Champions League 2. Hiện đội bóng áo lính chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Vì vậy, trận tiếp đón một đối thủ không được đánh giá cao như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cơ hội để Thể Công - Viettel lấy lại đà hưng phấn và cải thiện thứ hạng.

Ở chiều ngược lại, chuyến làm khách lần này được nhận định là khó khăn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau 2 vòng đấu, đội bóng núi Hồng mới có một chiến thắng duy nhất, trước TP Đồng Nai, đội bóng nằm dưới cùng bảng xếp hạng, ngay trên sân nhà ở vòng 2. Hiện đội bóng núi Hồng cũng có 3 điểm như Thể Công - Viettel nhưng xếp hạng 11 do thua hiệu số. Dù đặt mục tiêu có điểm trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Phan Như Thuật sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi màn trình diễn đầu mùa chưa thực sự thuyết phục.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội khách khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa từng đánh bại được Thể Công - Viettel, thành tích tốt nhất của đoàn quân HLV Phan Như Thuật chỉ là những trận hòa. Ngược lại, đội bóng áo lính chỉ thắng hoặc hòa trước đội bóng núi Hồng, trong đó toàn thắng cả 2 lần gặp nhau ở mùa giải 2025/26.

Về lực lượng, Thể Công - Viettel sẽ vắng Nhâm Mạnh Dũng do thẻ đỏ, trong khi Hà Tĩnh có đội hình mạnh nhất cho trận đấu

Trận đấu giữa Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 LPBank V.League 2026/27 sẽ diễn ra lúc 19h15, ngày 8/10/2026 trên Sân vận động Hàng Đẫy.

Tags:

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