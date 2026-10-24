Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm 3 điểm trên sân nhà

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chiều 24/10, trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà. Cả hai đội đều có lực lượng tốt với những cầu thủ chủ lực và tung ra cả 4 ngoại binh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc chủ động, đẩy cao nhịp độ trận đấu và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Trong đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phần nhỉnh hơn về thế trận, chủ động khai thác hai hành lang cánh, thực hiện những pha tạt bóng vào khu vực cấm địa nhằm tìm kiếm cơ hội.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động triển khai thế trận tấn công trước CLB Hải Phòng.

Đội bóng núi Hồng tạo ra một số tình huống nguy hiểm, gây sức ép lên hàng phòng ngự Hải Phòng. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà chưa thể tận dụng thành công những cơ hội có được. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì thế trận chủ động, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Cầu thủ Ngô Văn Lương ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Phút 58, từ tình huống phối hợp ở khu vực tấn công, Atshimene làm tường thuận lợi để Ngô Văn Lương nhận bóng, xử lý khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không được duy trì lâu. Phút 71, ngoại binh Tagueu tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm trước CLB Hải Phòng.

Trong những phút còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng quyết định. Quả ngọt đến ở những phút cuối trận khi Trọng Hoàng có đường tạt bóng để Daniel Passira băng cắt đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm 3 điểm trước đội khách.