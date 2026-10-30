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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà CLB Thanh Hoá

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy nỗ lực và chia điểm trước đối thủ với tỷ số 1-1.

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CLB Thanh Hoá (áo vàng) khởi đầu khá tốt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

17h ngày 30/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá, khuôn khổ vòng 6 V.League 2026/2027. Điểm tựa sân nhà giúp CLB Thanh Hoá khởi đầu khá tự tin. Đội bóng xứ Thanh chủ động dâng cao đội hình tấn công, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công.

Phút 18, tiền vệ Huỳnh Tiến Đạt của đội khách có cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Sự thận trọng của cả hai bên khiến trận đấu có khá ít những pha tấn công nguy hiểm.

Phút 36, tiền đạo Saliou của Thanh Hoá mở tỷ số trận đấu từ cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

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Cầu thủ Thanh Hoá ăn mừng bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, đội khách dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, tiền vệ Bùi Duy Thường tung cú đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Phút 67, tiền vệ Luiz Antonio tung cú sút phạt đẹp mắt nhưng thủ môn Thanh Diệp bên phía chủ nhà đã xuất sắc cản phá.

Phút 82, tiền đạo Daniel Passira đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

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Daniel Passira tiếp tục nổ súng mang về trận hoà 1-1 cho đội bóng núi Hồng.

Vòng 7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Thép Xanh Nam Định. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 6/11.

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#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #V.League

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