Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà CLB Thanh Hoá

(Baohatinh.vn) - Làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy nỗ lực và chia điểm trước đối thủ với tỷ số 1-1.
17h ngày 30/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá, khuôn khổ vòng 6 V.League 2026/2027. Điểm tựa sân nhà giúp CLB Thanh Hoá khởi đầu khá tự tin. Đội bóng xứ Thanh chủ động dâng cao đội hình tấn công, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công.
Phút 18, tiền vệ Huỳnh Tiến Đạt của đội khách có cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Sự thận trọng của cả hai bên khiến trận đấu có khá ít những pha tấn công nguy hiểm.
Phút 36, tiền đạo Saliou của Thanh Hoá mở tỷ số trận đấu từ cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, đội khách dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, tiền vệ Bùi Duy Thường tung cú đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Phút 67, tiền vệ Luiz Antonio tung cú sút phạt đẹp mắt nhưng thủ môn Thanh Diệp bên phía chủ nhà đã xuất sắc cản phá.
Phút 82, tiền đạo Daniel Passira đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho đội khách. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Vòng 7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Thép Xanh Nam Định. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 6/11.
Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.
Bằng lối chơi tự tin, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trước sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy. Hai siêu phẩm của Luiz Antonio, Daniel Passira cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Thanh Tùng tạo nên một đêm đáng nhớ cho đội bóng núi Hồng.
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