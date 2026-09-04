Gặp ĐKVĐ Công an Hà Nội, liệu có là bài test quá khó cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu Công an Hà Nội ở vòng 1 V.League 2026/2027.

Vòng 1 V.League 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sẽ có chuyến làm khách đầy “giông bão” trên sân nhà của đương kim vô địch Công an Hà Nội lúc 19h15 ngày 5/9. Đội bóng ngành công an với dàn sao đội tuyển quốc gia như: Đình Bắc, Thành Long, Quang Hải, Việt Anh cùng với đó là các ngoại binh, Việt kiều đầy chất lượng: Alan, Quang Vinh, Adou Minh... được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Mới đây nhất, họ vừa đánh bại CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 5-0 để giành Siêu cúp Quốc gia.

Sức mạnh của Công an Hà Nội có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều ở thời điểm hiện tại, điều mà người hâm mộ quan tâm là việc HLHT sẽ đá như thế nào trong 90 phút sắp tới.

Công an Hà Nội giành siêu cúp quốc gia bằng chiến thắng 5-0 trước Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CAHN FC.

HLHT đã có gần 3 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ thay đổi hàng công, bổ sung những gương mặt giàu kinh nghiệm và giữ lại bộ khung phòng ngự từng giúp đội bóng đứng thứ 8 mùa trước.

Nhưng những gì diễn ra trên sân tập vẫn chỉ là sự chuẩn bị. Công an Hà Nội mới là "bài test" thực sự. Đó là câu trả lời cho việc đội bóng đã thay đổi đến đâu sau gần 3 tháng hè. Mùa trước, HLHT rơi vào một nghịch lý khá rõ: hàng thủ thuộc nhóm tốt nhất giải nhưng hàng công lại ghi bàn ít nhất. Chỉ 15 bàn sau 26 vòng khiến khả năng tấn công trở thành bài toán lớn nhất đội bóng phải hóa giải.

Mùa này, HLHT giữ lại Charles Atshimene, người ghi 6 bàn mùa trước, đồng thời đưa về Daniel Floro da Silva từ CLB Hà Nội với 6 pha lập công ở mùa giải vừa qua. Trận gặp Công an Hà Nội vì thế sẽ là lần đầu tiên bộ đôi này được đặt cạnh nhau trong một trận đấu chính thức.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự xáo trộn về lực lượng ở mùa giải mới.

Với Atshimene, câu hỏi là liệu tiền đạo người Nigeria có thể vượt qua cột mốc 6 bàn hay không. Còn Daniel Floro da Silva cần chứng minh những gì từng thể hiện ở CLB Hà Nội tại HLHT. Để hai tiền đạo này phát huy hết khả năng, đội bóng núi Hồng cần cải thiện cả cách đưa bóng lên phía trên.

Đó là lý do những tân binh như: Ngô Văn Lương, Vương Văn Huy và Bùi Văn Đức được kỳ vọng tạo thêm tốc độ, sức xuyên phá cho lối chơi. Đặc biệt, Ngô Văn Lương có thể mang đến những đường chuyền hướng thẳng về phía trước, thay vì để hàng công phải chờ đợi những pha bóng dài hay phản công như nhiều thời điểm mùa trước.

Luiz Antonio sẽ có cơ hội khẳng định mình khi đối đầu dàn sao của đội chủ nhà.

Luiz Antonio cũng là một sự bổ sung đáng chú ý. Tiền vệ người Brazil ở tuổi 35 không cần chứng minh khả năng thích nghi với V.League. Điều HLHT chờ đợi ở anh là kinh nghiệm và khả năng điều tiết, giúp tuyến giữa bình tĩnh hơn khi đối thủ gây sức ép.

Trước một đội bóng có khả năng gây áp lực và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, HLHT khó có thể chơi theo cách đơn giản của mùa trước. Họ cần thoát pressing tốt, đưa bóng lên chủ động và tận dụng những cơ hội ít ỏi.

Bộ tứ ngoại binh Helerson, Luiz Antonio, Atshimene và Daniel Floro da Silva lần đầu cùng bước vào một trận đấu chính thức. Helerson tiếp tục gánh trách nhiệm ở hàng thủ, Luiz Antonio giữ vai trò kết nối, còn Atshimene và Daniel Floro da Silva được chờ đợi tạo ra khác biệt ở phía trên.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần chứng minh sự thay đổi sau gần 3 tháng hè chuẩn bị.

Sau gần 3 tháng chuẩn bị, đây là lúc HLHT phải thể hiện bản lĩnh trên sân. Công an Hà Nội có thể là đối thủ khó nhất để khởi đầu, nhưng cũng là đối thủ đủ mạnh để chỉ ra đội bóng núi Hồng đã tiến thêm được bao xa sau một mùa hè nhiều xáo trộn.

Một bàn thắng, một cơ hội rõ ràng hay cách đội bóng thoát khỏi sức ép của Công an Hà Nội đôi khi cũng đủ để nhìn thấy những thay đổi. Còn nếu hàng thủ vẫn phải gồng mình chống đỡ, tuyến giữa thiếu kết nối và hàng công gần như không tạo ra cơ hội, những vấn đề cũ sẽ lập tức trở lại. Người hâm mộ Hà Tĩnh kỳ vọng đội nhà sẽ kết thúc trận đấu với kết quả tốt.