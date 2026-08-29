Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mảnh ghép mới - kỳ vọng mới

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm lễ xuất quân ngày 28/8, đặt mục tiêu lọt tốp đầu mùa giải 2026/2027.

V.League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/9. Trước thềm mùa giải mới, HLHT đã công bố danh sách 26 cầu thủ đăng ký thi đấu. Có thể thấy, HLHT là đội bóng có sự biến động rất lớn về mặt nhân sự khi chia tay 14 cầu thủ, 2 trợ lý HLV, đưa về 9 tân binh và 2 trợ lý HLV mới.

Trong số những gương mặt mới, HLHT bổ sung một Việt kiều là Ian Mai cùng 2 ngoại binh Luiz Antonio và Daniel Floro da Silva. Việc thay đổi một số lượng lớn cầu thủ đặt ra yêu cầu không nhỏ với HLV Phan Như Thuật trong quá trình xây dựng một tập thể mới. Bên cạnh việc rèn các mảng miếng chiến thuật, đội bóng núi Hồng dành nhiều thời gian nâng cao thể lực, giúp các cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu cao tại V.League.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp xáo trộn về đội hình khi chia tay 14 cầu thủ và mang về 9 tân binh, trong đó có 2 ngoại binh và 1 Việt kiều.

HLHT cũng chủ động tìm kiếm những đối thủ phù hợp để thi đấu giao hữu. Các trận đấu với Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa và Bắc Ninh FC giúp ban huấn luyện kiểm tra đội hình, thử nghiệm chiến thuật và tạo điều kiện để các tân binh làm quen với đồng đội. Đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để các cầu thủ mới hiểu hơn về cách vận hành của đội bóng.

Sau thời gian tập luyện và thi đấu giao hữu, các cầu thủ mới dần hòa nhập với hệ thống chiến thuật của HLV Phan Như Thuật. Ban huấn luyện xây dựng nhiều giáo án khác nhau, tập trung vào khả năng tổ chức tấn công, phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Qua từng buổi tập, các cầu thủ dần hiểu rõ hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời tăng sự kết nối giữa các tuyến.

Sự ăn ý trong đội hình cũng được cải thiện qua từng trận giao hữu. Tân binh bắt nhịp tốt với lối chơi chung, trong khi những trụ cột tiếp tục đóng vai trò kết nối và hỗ trợ.

Trước thềm mùa giải mới đội bóng núi Hồng đã tổ chức một số trận giao hữu để lắp ghép đội hình, hoàn thiện bộ khung tốt nhất.

“Tôi rất háo hức khi gia nhập HLHT và mong muốn nhanh chóng hòa nhập với đồng đội. Thời gian qua, toàn đội tập luyện với cường độ khá cao. Những trận giao hữu giúp tôi hiểu hơn về cách chơi của đội và có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi mùa giải bắt đầu. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp nhiều cho HLHT trong mùa giải này” - tiền vệ Luiz Antonio chia sẻ.

Một trong những điểm được HLHT tính toán kỹ trong mùa giải năm nay là việc sử dụng ngoại binh. V.League 2026/2027 cho phép các CLB đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài. Với một đội bóng như HLHT, mỗi suất ngoại binh đều được cân nhắc kỹ bởi đây là những vị trí có thể tạo ra sự khác biệt về chuyên môn.

Sau mùa giải 2025/2026, HLHT hiểu rõ những điểm yếu cần khắc phục. Đội bóng đứng thứ 8 chung cuộc nhưng chỉ ghi được 15 bàn sau 26 vòng đấu - thấp nhất giải. Hàng thủ vẫn là điểm tựa khi chỉ nhận 29 bàn thua, nhưng khả năng tổ chức tấn công và tạo đột biến ở tuyến giữa chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Các nội binh mới như: Vương Văn Huy (trong anh), Bùi Văn Đức, Ngô Văn Lương được kỳ vọng sẽ tạo nên "làn gió mới" cho đội bóng.

Bởi vậy, những sự bổ sung trong mùa hè này được thực hiện theo hướng giải quyết từng điểm yếu. Ở hai hành lang, Vương Văn Huy và Bùi Văn Đức được kỳ vọng tăng tốc độ, khả năng tạo đột biến và hỗ trợ cho mặt trận tấn công. Tuyến giữa có thêm Ngô Văn Lương, trong khi hàng công được bổ sung Daniel Floro da Silva.

Thay vì thay đổi toàn bộ, HLHT giữ lại 2 ngoại binh đã có thời gian thi đấu tại V.League là Helerson và Charles Atshimene. Helerson tiếp tục được kỳ vọng là chốt chặn quan trọng trong hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, Atshimene sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò mũi nhọn trên hàng công sau khi ghi 6 bàn ở mùa giải trước.

2 suất còn lại được HLHT dành cho những tân binh đáng chú ý. Luiz Antonio là cái tên giàu kinh nghiệm tại V.League, từng khoác áo Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng. Tiền vệ người Brazil được kỳ vọng bổ sung khả năng cầm nhịp, tranh chấp và tổ chức lối chơi cho tuyến giữa HLHT.

Ở tuyến trên, Daniel Floro da Silva được đưa về từ CLB Hà Nội. Tiền đạo này cũng ghi 6 bàn ở mùa giải trước và được kỳ vọng tạo thêm sự cạnh tranh cho hàng công.

Việc giữ lại 2 ngoại binh cũ và bổ sung 2 cầu thủ mới cho thấy HLHT đã có sự tính toán khá rõ ràng. Đội bóng không chỉ quan tâm đến chuyên môn mà còn ưu tiên những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam, qua đó giảm thời gian thích nghi với môi trường V.League.

Mùa giải này, đội bóng núi Hồng có 4 ngoại binh, được đánh giá là có chất lượng, chuyên môn khá tốt.

HLV Phan Như Thuật cũng có thêm những phương án để thay đổi cách chơi so với mùa giải trước. Nếu hàng thủ tiếp tục duy trì sự chắc chắn, những cầu thủ mới ở tuyến giữa và hàng công được kỳ vọng sẽ giúp HLHT chủ động hơn khi có bóng.

“Thời gian qua, toàn đội đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện cả về thể lực, chiến thuật và sự gắn kết. Những trận giao hữu vừa qua giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá từng vị trí và điều chỉnh đội hình. Mùa giải mới chắc chắn có nhiều thử thách, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng bước vào cuộc chơi với quyết tâm cao nhất” - HLV Phan Như Thuật cho biết.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, từ việc làm mới lực lượng, nâng cao thể lực đến hoàn thiện các phương án chiến thuật, HLHT đã sẵn sàng bước vào mùa giải 2026/2027. Trận làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội vào lúc 19h15 ngày 5/9 sẽ là “thuốc thử” để đội bóng núi Hồng chứng minh những sự chuẩn bị ấy đã đưa họ tiến xa đến đâu.