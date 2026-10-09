Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đêm tỏa sáng ở Hàng Đẫy

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC.

Cuộc đối đầu giữa Thể Công – Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội bóng núi Hồng. Đây là kết quả có phần bất ngờ bởi đội bóng áo lính có lợi thế sân nhà, lực lượng được đánh giá cao và bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Không nhiều người nghĩ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể rời Hàng Đẫy với một chiến thắng cách biệt. Nhưng trong một buổi tối mà đội bóng núi Hồng chơi đầy tự tin, mọi tính toán của chủ nhà đã bị đảo ngược.

Thể Công - Viettel tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: HLHT FC.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi đầu khá chắc chắn, đội khách triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Thể Công – Viettel tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, khi chưa có bàn thắng, họ đã bị chọc thủng lưới. Phút 15, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản công, Luiz Antonio nhận bóng ở khoảng cách hơn 30m rồi tung cú sút bằng chân phải, bóng găm thẳng vào nóc lưới trong sự bất lực của thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Sau bàn thua, Thể Công – Viettel tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 32, từ pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, tiền vệ Khuất Văn Khang dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Tưởng chừng sau bàn thắng này, đội bóng áo lính sẽ tiếp tục dồn ép đối thủ để có thêm những bàn thắng. Thế nhưng, kịch bản hoàn toàn ngược lại.

Luiz Antonio ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: HLHT FC.

Trong ngày thi đấu bùng nổ, Daniel Passira đã lập cú đúp trong vòng 4 phút (59 đến 63), giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1. Đáng chú ý, pha nâng tỷ số lên 2-1 của ngoại binh này là một siêu phẩm sút xa từ khoảng cách gần 30m. Trước sự thăng hoa của đội khách, Thể Công – Viettel lại tỏ ra vô cùng bế tắc.

Chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, đẩy cao đội hình nhưng lại không tạo được những cơ hội nguy hiểm thực sự, phần lớn thời gian của hiệp 2 chỉ triển khai lối chơi tạt cánh, đánh đầu và dễ dàng bị đội khách hóa giải. Trong khi đó, dù chịu sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đứng vững rồi tung ra những đòn đánh quyết định. Sự khác biệt ấy phần nào lý giải tỷ số 3-1 của trận đấu.

Daniel Passira ấn định tỷ số 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC.

Chiến thắng cho thấy sự khác biệt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở khả năng tận dụng cơ hội. Đội khách không cần kiểm soát bóng vượt trội hay tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm. Họ chỉ cần những thời điểm thích hợp để tung ra đòn quyết định. Đó cũng là điều đáng nói nhất sau chiến thắng tại Hàng Đẫy.

Ở trận đấu này, tiền vệ Luiz Antonio tiếp tục ghi dấu ấn. Ngoài bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt, trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ này hoạt động năng nổ, tranh chấp, kết nối các tuyến và luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền hướng về phía trước.

Daniel Passira có ngày thi đấu bùng nổ. Ảnh HLHT FC.

Trên hàng công, Daniel Passira cho thấy sự sắc bén cần thiết của một tiền đạo ngoại. Không cần quá nhiều cơ hội, nhưng một khi có bóng, tiền đạo này dứt điểm vô cùng quyết đoán. Không chỉ ghi bàn, khả năng làm tường của Daniel Passira cũng khá tốt.

Hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tốt trước á quân Thể Công - Viettel. Ảnh: HLHT FC.

Hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận đấu đầy bản lĩnh tại Hàng Đẫy. Ngoại trừ bàn gỡ hòa 1-1, phần lớn thời gian họ đều đứng vững trước sức ép của Thể Công – Viettel. Đặc biệt, 25 phút cuối hiệp 1, đội khách phải trải qua sức ép nghẹt thở nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Đến khi hậu vệ Võ Quốc Dân nhận thẻ đỏ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh càng phải căng mình bảo vệ lợi thế. Nổi bật trong đó là thủ môn Thanh Tùng với ít nhất 4 pha cứu thua xuất thần.

Từ siêu phẩm của Antonio, cú đúp của Passira đến những pha cứu thua của Thanh Tùng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên một chiến thắng ấn tượng tại Hàng Đẫy, qua đó gửi đi thông điệp đầy tự tin cho chặng đường phía trước.