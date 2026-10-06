“Xem giò” Việt kiều 19 tuổi vừa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng sau hơn 2 tuần thử việc. Tiền vệ trẻ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.
Sự chủ động trong tập luyện, khả năng hòa nhập nhanh và không ngại cạnh tranh với những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp tiền vệ này ghi điểm trong mắt ban huấn luyện đội bóng núi Hồng.
Rahni Moreau Nguyễn ra sân thi đấu trong trận giao hữu gặp Sông Lam Nghệ An tuần trước và có những pha bóng khá ấn tượng.
Sau hơn hai tuần thử việc, chúng tôi nhận thấy Rahni Moreau Nguyễn phù hợp với yêu cầu chuyên môn của đội nên quyết định ký hợp đồng. Tiền vệ Rahni Moreau Nguyễn còn trẻ nhưng có nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng khá tốt.
Rahni Moreau Nguyễn có khả năng tranh chấp, đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự và xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp. Chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ tạo làn gió mới ở khu trung tuyến, đồng thời là phương án dự phòng cho Trọng Hoàng và Luiz Antonio, những cầu thủ đã có tuổi.
Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?
Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bước vào mùa giải 2026/2027 với sự cải tổ về mặt lực lượng. Những nỗ lực trong quá trình tập luyện cùng sự bổ sung chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh đang tạo nên kỳ vọng về một đội bóng chủ động, giàu sức cạnh tranh hơn.
Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.
Chạm trán đương kim vô địch Công an Hà Nội, tiếp đón tân binh giàu tham vọng Trường Tươi Đồng Nai rồi làm khách trên sân của á quân Thể Công Viettel là những thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 vòng đấu đầu tiên V.League 2026/2027.
Không chỉ sở hữu bản lý lịch ấn tượng, Luiz Antonio (SN 1991, quốc tịch Brazil) còn được đánh giá cao bởi khả năng cầm nhịp và tạo khác biệt ở khu trung tuyến. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt niềm tin lớn vào tiền vệ này cho mùa giải mới.
Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh không chỉ lan tỏa phong trào bóng đá học đường mà còn trở thành “bệ phóng” của bóng đá trẻ địa phương. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nhí đã được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Kỳ chuyển nhượng V.League 2026/2027 đang diễn ra sôi động khi các CLB liên tục bổ sung lực lượng. Sau mùa giải đầy khó khăn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần sớm hoàn thiện lực lượng nếu không muốn đi vào “vết xe đổ” mùa giải đã qua.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại V.League 1-2025/2026 ở vị trí thứ 8 với 29 điểm. Những biến động trên băng ghế chỉ đạo, nhiều trụ cột ra đi cùng phong độ thiếu ổn định đã khiến đội bóng núi Hồng trải qua mùa giải với vô vàn khó khăn.
Làm khách trước Ninh Bình FC được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-3, qua đó khép lại mùa giải với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.