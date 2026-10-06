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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

“Xem giò” Việt kiều 19 tuổi vừa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng sau hơn 2 tuần thử việc. Tiền vệ trẻ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng và tư duy chơi bóng hiện đại.

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Rahni Moreau Nguyễn có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Chàng tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Bordeaux (Pháp) và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong màu áo đội trẻ Bordeaux. Cầu thủ này từng được CLB nổi tiếng là Empoli (Ý) mời thử việc nhưng sau đó không được ký hợp đồng.
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Năm 2025, Rahni Moreau Nguyễn trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội và lần lượt thử việc tại Thể Công - Viettel và Hà Nội. Cuối tháng 9/2026, anh có mặt tại Hà Tĩnh để thử sức trong màu áo đội bóng núi Hồng.
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Chỉ sau hơn 2 tuần, màn thể hiện tích cực giúp Rahni Moreau Nguyễn thuyết phục ban huấn luyện. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau đó quyết định ký hợp đồng và đăng ký anh thi đấu tại V.League 2026/2027. Nếu thuận lợi, cầu thủ này có thể ra mắt đội bóng mới ở vòng 3, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Thể Công - Viettel.
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Sở hữu chiều cao 1m80, Rahni Moreau Nguyễn có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là những vị trí anh từng đảm nhiệm trong thời gian thi đấu tại đội trẻ Bordeaux.
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Được đào tạo bóng đá bài bản từ nhỏ, tiền vệ Việt kiều gây chú ý bởi nền tảng kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Anh cũng cho thấy khả năng thu hồi bóng, kiểm soát nhịp độ và phối hợp với các đồng đội.
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Sự chủ động trong tập luyện, khả năng hòa nhập nhanh và không ngại cạnh tranh với những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp tiền vệ này ghi điểm trong mắt ban huấn luyện đội bóng núi Hồng.
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Rahni Moreau Nguyễn ra sân thi đấu trong trận giao hữu gặp Sông Lam Nghệ An tuần trước và có những pha bóng khá ấn tượng.
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Khoảnh khắc được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng mang đến niềm vui đặc biệt cho Rahni Moreau Nguyễn. Sau những lần thử sức chưa thành công, cầu thủ sinh năm 2007 cuối cùng cũng tìm được nơi trao cho mình cơ hội. Rahni Moreau Nguyễn xem đây là bước khởi đầu để tiếp tục chứng minh khả năng tại Việt Nam.
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“Đây là một cơ hội rất ý nghĩa với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức trong từng buổi tập và rất vui khi những nỗ lực của mình được ghi nhận. Tôi muốn tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và chứng minh khả năng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”, Rahni Moreau Nguyễn chia sẻ.
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Rahni Moreau Nguyễn đang bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Phía trước tiền vệ sinh năm 2007 vẫn là hành trình dài để hoàn thiện chuyên môn và cạnh tranh vị trí. Như vậy, mùa giải 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu 2 Việt kiều, ngoài Rahni Moreau Nguyễn còn có Ian Mai chơi ở vị trí hậu vệ.

Sau hơn hai tuần thử việc, chúng tôi nhận thấy Rahni Moreau Nguyễn phù hợp với yêu cầu chuyên môn của đội nên quyết định ký hợp đồng. Tiền vệ Rahni Moreau Nguyễn còn trẻ nhưng có nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng khá tốt.

Rahni Moreau Nguyễn có khả năng tranh chấp, đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự và xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp. Chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ tạo làn gió mới ở khu trung tuyến, đồng thời là phương án dự phòng cho Trọng Hoàng và Luiz Antonio, những cầu thủ đã có tuổi.

Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Video: Rahni Moreau Nguyễn tập luyện trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

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