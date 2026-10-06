“Xem giò” Việt kiều 19 tuổi vừa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sau thất bại trước CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đáng chờ đợi? 06/09/2026 05:06 Dù thất bại trước Công an Hà Nội nhưng màn thể hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy đã cho thấy sự thay đổi lớn trong lối chơi và tinh thần thi đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể tạo được bất ngờ trước Công an Hà Nội 05/09/2026 21:40 Trước Công an Hà Nội được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-2.

Gặp ĐKVĐ Công an Hà Nội, liệu có là bài test quá khó cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 04/09/2026 05:17 Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?

Tôi là kitman của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 02/09/2026 13:30 Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện xuyên lễ, sẵn sàng trận mở màn mùa giải mới 30/08/2026 09:00 Duy trì tập luyện xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước trận mở màn mùa giải 2026/2027 gặp đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Điểm tựa tinh thần, đồng hành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 29/08/2026 20:20 Mùa giải vừa qua, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đã đồng hành, sát cánh cùng đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán giả.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mảnh ghép mới - kỳ vọng mới 29/08/2026 17:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bước vào mùa giải 2026/2027 với sự cải tổ về mặt lực lượng. Những nỗ lực trong quá trình tập luyện cùng sự bổ sung chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh đang tạo nên kỳ vọng về một đội bóng chủ động, giàu sức cạnh tranh hơn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất quân, đặt mục tiêu lọt tốp đầu mùa giải 2026/2027 28/08/2026 18:21 Tại lễ xuất quân mùa giải 2026/2027, Ban lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mong muốn đội bóng đoàn kết, nỗ lực, thi đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu lọt tốp đầu của giải đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh công bố danh sách cầu thủ cho mùa giải mới 25/08/2026 05:30 HLV Phan Như Thuật đã công bố danh sách cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ góp mặt ở mùa giải V.League 2026/2027.

Lịch thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 1 mùa giải 2026/27 24/08/2026 05:15 Theo dự kiến, giai đoạn lượt đi V.League 1 mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu từ 5/9 và kết thúc vào ngày 22/12/2026. Lịch thi đấu giai đoạn lượt về sẽ được VPF ban hành sau khi cân đối với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 26 vòng đấu, trong đó 13 trận diễn ra trên sân nhà.

Trung vệ 18 tuổi được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký thi đấu V.League 21/08/2026 09:56 Trung vệ Lê Quang Trường (SN 2008, quê phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) được đội bóng núi Hồng đăng ký vào danh sách thi đấu của CLB ở mùa giải V.League 2026/2027.

Thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 trận đầu mùa giải mới 08/08/2026 08:00 Chạm trán đương kim vô địch Công an Hà Nội, tiếp đón tân binh giàu tham vọng Trường Tươi Đồng Nai rồi làm khách trên sân của á quân Thể Công Viettel là những thử thách chờ đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 3 vòng đấu đầu tiên V.League 2026/2027.

Ngoại binh 35 tuổi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt? 04/08/2026 05:05 Không chỉ sở hữu bản lý lịch ấn tượng, Luiz Antonio (SN 1991, quốc tịch Brazil) còn được đánh giá cao bởi khả năng cầm nhịp và tạo khác biệt ở khu trung tuyến. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt niềm tin lớn vào tiền vệ này cho mùa giải mới.

“Bệ phóng” cho những tài năng bóng đá trẻ Hà Tĩnh 02/08/2026 05:13 Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh không chỉ lan tỏa phong trào bóng đá học đường mà còn trở thành “bệ phóng” của bóng đá trẻ địa phương. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nhí đã được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thắng kịch tính U11 Hải Phòng, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tứ kết quốc gia 31/07/2026 19:55 Đánh bại U11 Hải Phòng trên chấm phạt đền với tỷ số 4-3, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành tấm vé vào chơi trận tứ kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026.

Tiền đạo Brazil trị giá hơn 9 tỷ đồng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 23/07/2026 05:17 Rời Hà Nội FC, tiền đạo người Brazil Daniel Floro da Silva chính thức đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân sút ghi 6 bàn, 4 kiến tạo mùa trước được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng núi Hồng.

Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 18/07/2026 05:18 Từ bản hợp đồng không nhận được nhiều kỳ vọng đến một trong những cầu thủ nổi bật nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã để lại nhiều dấu ấn trước khi nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.

Viktor Lê bất ngờ chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17/07/2026 13:07 Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khép lại hành trình để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng núi Hồng.

8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 09/07/2026 08:40 Tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 8 cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình với hy vọng sẽ là 1 - 2 cái tên có mặt trong danh sách tham dự V.League.

Tiền vệ Trần Phi Sơn trở lại thử việc tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 08/07/2026 09:45 Tiền vệ Trần Phi Sơn đang tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo diện thử việc. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cầu thủ xứ Nghệ sẽ có cơ hội trở lại khoác áo đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hội quân, tập luyện cho mùa giải mới 02/07/2026 19:07 Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân, tiến hành tập luyện cho mùa giải mới. Buổi tập có sự góp mặt của các cầu thủ nội binh cùng tân binh vừa được chiêu mộ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ, đón người cũ trở về 30/06/2026 12:37 Trong số 11 cầu thủ nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước thềm mùa giải mới có 10 nội binh và 1 ngoại binh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần gì ở kỳ chuyển nhượng mùa giải mới? 25/06/2026 09:35 Kỳ chuyển nhượng V.League 2026/2027 đang diễn ra sôi động khi các CLB liên tục bổ sung lực lượng. Sau mùa giải đầy khó khăn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần sớm hoàn thiện lực lượng nếu không muốn đi vào “vết xe đổ” mùa giải đã qua.

Nhìn lại mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 08/06/2026 10:26 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại V.League 1-2025/2026 ở vị trí thứ 8 với 29 điểm. Những biến động trên băng ghế chỉ đạo, nhiều trụ cột ra đi cùng phong độ thiếu ổn định đã khiến đội bóng núi Hồng trải qua mùa giải với vô vàn khó khăn.

Thất bại trước Ninh Bình FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 mùa giải 2025/2026 07/06/2026 20:12 Làm khách trước Ninh Bình FC được đánh giá vượt trội hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-3, qua đó khép lại mùa giải với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm kiếm "cái kết đẹp" trên sân Ninh Bình 07/06/2026 05:18 Dù không còn mục tiêu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có lý do để hướng đến một kết quả tích cực trên sân Ninh Bình, khép lại mùa giải bằng màn trình diễn đáng nhớ.

2 tân binh gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ai? 02/06/2026 05:45 Kết thúc mùa giải 2025/2026, 2 cầu thủ đang là trụ cột của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ chia tay đội bóng để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng 31/05/2026 20:49 Trước lối chơi chặt chẽ và thực dụng của SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm và đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà không dễ “chiều khách” 30/05/2026 16:13 Với tinh thần “không còn gì để mất", SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ mang tới không ít khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải năm nay.