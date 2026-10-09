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Xác định ngày bốc thăm vòng loại World Cup 2030

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Đội tuyển Việt Nam được dự báo nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, đồng nghĩa nguy cơ sớm chạm trán những ông lớn hàng đầu châu lục.

Theo thông tin được báo Thairath (Thái Lan) đăng tải, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2026. Đây là cột mốc quan trọng để các đội tuyển xác định những đối thủ trên hành trình cạnh tranh tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan đưa ra dự báo về các nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA, trong đó ĐT Việt Nam có khả năng được xếp vào nhóm hạt giống số 2, cùng Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 được dự báo quy tụ hàng loạt "thế lực" của bóng đá châu Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE.

Thứ hạng hiện tại chắc chắn giúp ĐT Việt Nam được vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030.
Thứ hạng hiện tại chắc chắn giúp ĐT Việt Nam được vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030.

Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang Sik có nguy cơ sớm phải đối đầu với một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục ngay tại vòng bảng. Những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia rõ ràng sẽ đặt ra thử thách rất lớn cho tham vọng tiến sâu của bóng đá Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, việc được dự báo nằm trong nhóm hạt giống số 2 cũng mang đến lợi thế nhất định. ĐT Việt Nam nhiều khả năng tránh được Thái Lan và 7 đối thủ còn lại trong cùng nhóm, qua đó giảm bớt nguy cơ phải cạnh tranh trực tiếp với những đội tuyển có trình độ tương đồng ngay từ giai đoạn đầu.

Theo phương án được truyền thông Thái Lan đề cập, vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến có 36 đội tuyển, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà và sân khách để xác định hai đại diện đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng loại thứ ba. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028.

Bên cạnh một đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1, ĐT Việt Nam còn có thể chạm trán những đại diện Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia hoặc Singapore, với điều kiện các đội này góp mặt tại vòng đấu và được phân vào những nhóm hạt giống khác.

Kịch bản trên hứa hẹn tạo ra những cuộc đối đầu đáng chú ý, nhất là khi sự cạnh tranh giữa các đội tuyển Đông Nam Á ngày càng quyết liệt.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng lịch bốc thăm ngày 15/12 cũng như danh sách phân nhóm hạt giống hiện mới là thông tin dự kiến được truyền thông Thái Lan đề cập, chưa phải kết quả phân nhóm chính thức của AFC.

Với ĐT Việt Nam, mục tiêu quan trọng trước mắt vẫn là duy trì vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup 2030 đầy thử thách.

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Tags:

#World Cup 2030 #bốc thăm #Việt Nam #đội tuyển #vòng loại #hạt giống #châu Á

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