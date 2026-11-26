U17 Mali bước vào trận hạ màn vòng bảng với vị thế của đội bóng đã giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng thuyết phục trước New Zealand (3-0) và Bỉ (2-1). Đại diện châu Phi ghi 5 bàn, chỉ thủng lưới một lần và nổi bật nhờ tốc độ, thể lực sung mãn cùng khả năng kiểm soát bóng tốt. Dù có thể xoay tua đội hình vì đã sớm đi tiếp, Mali vẫn cần điểm để giữ ngôi đầu bảng G.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu với U17 Mali.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng sau màn rượt đuổi tỷ số 3-3 đầy quả cảm trước U17 New Zealand, trận đấu mà các học trò của HLV Cristiano Roland ba lần bị dẫn bàn nhưng vẫn kịp gỡ hòa nhờ công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang.

Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn để lộ điểm yếu lớn nhất nơi hàng phòng ngự khi đã để lọt lưới tới 6 bàn sau hai lượt trận, tồn tại nhiều hạn chế trong việc chống bóng bổng và duy trì cự ly đội hình. Nếu không thoát pressing (gây áp lực) hiệu quả và giữ nhịp ở tuyến giữa, đội bóng áo đỏ sẽ phải chịu áp lực lớn trong phần lớn thời gian.

Theo phân tích từ mô hình dự đoán của ChatGPT, xác suất giành chiến thắng của U17 Mali là 57%, trong khi khả năng U17 Việt Nam thắng chỉ có vỏn vẹn 19,5%. Siêu máy tính này cũng dự đoán khả năng hai đội kết thúc trận đấu cuối vòng bảng với tỷ số hòa là 23,5%.

ChatGPT nhận định U17 Mali nhiều khả năng giành chiến thắng sít sao nhờ nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự và sự ổn định. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới bàn thắng nếu khai thác tốt các pha chuyển trạng thái phản công nhanh và tình huống cố định.

Với U17 Việt Nam, một chiến thắng sẽ giúp đội nâng tổng số điểm lên 4, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh một trong 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để góp mặt ở vòng 1/16. Để làm được điều đó, đoàn quân HLV Cristiano Roland cần giữ sự tập trung cao độ, giảm thiểu sai sót ở tuyến dưới và chắt chiu từng cơ hội phản công.

Trận U17 Việt Nam đối đầu U17 Mali trong khuôn khổ lượt cuối bảng G tại U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/11 trên sân Aspire Zone (Doha, Qatar).