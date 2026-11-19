FIFA U17 World Cup là giải đấu quốc tế dành cho nam từ 17 tuổi trở xuống do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quản lý. Ra đời từ năm 1985 (ban đầu là giải U16), đây là sân chơi quan trọng giúp phát hiện và ươm mầm các ngôi sao tương lai toàn cầu.

Từ năm 2025, giải chuyển sang tổ chức hàng năm thay vì hai năm một lần như giai đoạn 2007-2023, đồng thời mở rộng lên 48 đội. Để tối ưu hóa chi phí cũng như công tác tổ chức, FIFA trao quyền đăng cai cho Qatar liên tiếp từ năm 2025 đến 2029.

Tiếp nối thành công của giải 2025, FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12.

Thời gian, địa điểm và vé xem giải

Giải năm 2026 gồm 104 trận. Phần lớn các trận diễn ra tại khu liên hợp thể thao hiện đại Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha (Qatar) trước khi trận chung kết tổ chức trên sân Ahmad bin Ali (bên cạnh phương án sân Khalifa International từng được nhắc tới).

Sân Ahmad bin Ali cũng từng đăng cai FIFA Challenger Cup 2025 giữa Flamengo và Pyramids vào ngày 13/12/2025.

Cùng với danh sách trọng tài điều hành giải được FIFA công bố, vé vào sân đã mở bán rộng rãi trên kênh phân phối chính thức với nhiều lựa chọn, nổi bật là vé ngày (day passes) giúp khán giả xem nhiều trận trong cùng một ngày.

U17 World Cup quy tụ nhiều tài năng trẻ. Ảnh: FIFA.

48 đội tuyển và thể thức thi đấu

Ngoài chủ nhà Qatar, 47 đội vượt qua vòng loại từ 6 liên đoàn gồm:

AFC (8): Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan, Việt Nam.

CAF (10): Algeria, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Mali, Morocco, Mozambique, Senegal, Tanzania, Uganda.

CONCACAF (8): Costa Rica, Cuba, CH Dominica, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama.

CONMEBOL (7): Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela.

OFC (3): Fiji, New Caledonia, New Zealand.

UEFA (11): Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Montenegro, CH Ireland, Romania, Serbia, Tây Ban Nha.

Theo thể thức, 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Vòng loại trực tiếp từ vòng 32 đội gồm các đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 8 đội thứ ba có thành tích tốt.

Đáng chú ý, U17 Mỹ bất ngờ rút khỏi VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar vì lo ngại an ninh. Quyết định được đưa ra sau cảnh báo du lịch từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Toàn bộ ban huấn luyện và 21 cầu thủ do huấn luyện viên Alex Aldaz triệu tập sẽ không tham dự. Cộng hòa Dominica là cái tên được FIFA chọn để thay Mỹ dự World Cup.

Thống kê lịch sử và kỷ lục nổi bật

Nigeria là đội vô địch nhiều nhất với 5 lần lên ngôi (1985, 1993, 2007, 2013, 2015), xếp sau là Brazil (4 lần vào năm 1997, 1999, 2003, 2019), còn Ghana (1991, 1995) và Mexico (2005, 2011) cùng có hai danh hiệu, nổi bật là chiến thắng của Mexico trước Brazil tại Lima (Peru) năm 2005.

Các đội từng một lần vô địch gồm Liên Xô (1987), Saudi Arabia (1989), Pháp (2001), Thụy Sĩ (2009), Anh (2017), Đức (2023) và đương kim vô địch Bồ Đào Nha (thắng Áo 1–0 hôm 27/11/2025 tại sân Khalifa International).

Giải còn ghi nhận nhiều kỷ lục ấn tượng như trận thắng đậm nhất lịch sử thuộc về Morocco khi thắng New Caledonia 16-0 vào tháng 11/2025, còn kỷ lục khán giả thuộc về giải năm 2017 tại Ấn Độ với 1.347.133 cổ động viên đến sân.

Bệ phóng của các ngôi sao

Giải thưởng Cầu thủ hay nhất từng là bệ phóng của nhiều siêu sao. Ronaldinho tỏa sáng ở tuổi 17 tại Ai Cập năm 1997, Landon Donovan rực sáng tại New Zealand năm 1999, Toni Kroos nhận danh hiệu tại Seoul (Hàn Quốc) năm 2007 hay Phil Foden vô địch cùng tuyển Anh trước Tây Ban Nha ở Kolkata (Ấn Độ) năm 2017.

Hơn 40 năm qua, U17 World Cup đã và luôn là sân chơi trẻ được quan tâm bậc nhất. Nơi đây quy tụ tinh hoa từ các học viện, trở thành tâm điểm săn đón của giới tuyển trạch toàn cầu với những bản hợp đồng giá trị được ký kết nhanh chóng.

U17 Việt Nam lần đầu dự giải

U17 World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi U17 Việt Nam lần đầu góp mặt tại vòng chung kết thế giới. Tấm vé được xác lập tại VCK U17 châu Á 2026 sau chiến thắng ngược dòng 3-2 trước UAE để vào tứ kết, đưa U17 Việt Nam tiếp bước futsal, U20 và đội tuyển thành đại diện tiếp theo của Việt Nam dự một kỳ World Cup.

Tại giải năm nay, Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Thầy trò Cristiano Roland sẽ đá trận mở màn gặp U17 Bỉ lúc 16h ngày 20/11.