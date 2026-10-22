Man Utd thảm bại trước tân binh Champions League

Man Utd nối dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 7 trận, với màn thể hiện đáng quên ở Como. Đội khách lép vế gần như cả trận, liên tục chuyền hỏng và không tạo ra cơ hội nào nguy hiểm cho đến những phút cuối. Trong khi, chủ nhà chơi thứ bóng đá kiểm soát, mang đậm dấu ấn HLV Cesc Fabregas. Tiền vệ 22 tuổi người Argentina Nico Paz chơi nổi bật nhất trận khi lập cú đúp, và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 4-1 của Como.

Diogo Dalot phản ứng sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong trận Man Utd gặp Como ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Man Utd không chỉ thua đậm, còn bị áp đảo trên hầu hết phương diện tại sân Giuseppe Sinigaglia. Trước một Como mới lần đầu dự Champions League, "Quỷ Đỏ" bộc lộ những vấn đề từ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự đến việc tạo cơ hội. Bàn thắng muộn của Joshua Zirkzee không đủ che lấp màn trình diễn bạc nhược của đội khách, cũng như sức ép ngày càng lớn lên HLV Michael Carrick.

Đội bóng Italy khởi đầu như thể họ mới là đại diện của một thế lực giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu. Ngay phút thứ hai, Lucas Da Cunha chuyền bóng cho Nico Paz ở rìa cấm địa. Tiền vệ người Argentina xoay người, chỉnh bóng sang chân trái rồi cứa lòng vào góc xa, khiến thủ môn Senne Lammens không kịp cản phá.

Bàn mở tỷ số đến từ đợt tấn công đầu tiên của Como, nhưng cũng phơi bày sự lỏng lẻo của hàng thủ Man Utd. Matheus Cunha không chịu giật về bám theo Paz, còn Harry Maguire chần chừ trong việc ập vào áp sát tiền vệ Argentina.

Man Utd có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, nhưng lại không thể áp đặt thế trận. Como luân chuyển bóng tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và lập tức gây sức ép mỗi khi mất quyền kiểm soát. Chủ nhà thường xuyên tổ chức pressing với ba cầu thủ ngay sau khi mất bóng ở phần sân đối phương, khiến Man Utd gặp khó trong việc triển khai tấn công.

Bình luận viên Glenn Hoddle trên TNT Sports nhận xét Como luôn có người chơi tự do khi kiểm soát bóng, trong khi Man Utd chật vật để thực hiện những đường chuyền liên tiếp. Ông cũng cho rằng đội khách thiếu tốc độ bứt phá phía sau hàng thủ đối phương, khiến các đợt lên bóng dễ bị bắt bài.

Nico Paz (giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn thứ ba cho Como trong trận gặp Man Utd ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Trong hiệp một, Man Utd không có cú sút cầu môn nào. Harry Maguire đánh đầu chệch cột từ quả tạt của Bryan Mbeumo, còn Matheus Cunha sút vọt xà sau đường chuyền của Bruno Fernandes. Ngược lại, Como liên tục tìm được khoảng trống để tiếp cận khung thành Lammens. Tasos Douvikas bỏ lỡ một cơ hội tốt khi sút vọt xà, nhưng hàng thủ đội khách vẫn không thể ngăn đối phương tạo ra sức ép.

Man Utd từng chỉ thua 21% số trận Champions League dưới thời Alex Ferguson. Kể từ khi HLV huyền thoại người Scotland nghỉ hưu, tỷ lệ thất bại của họ tăng lên 38% trong 56 trận tại giải đấu, với 24 chiến thắng, 11 trận hòa và 21 thất bại. Thống kê ấy cho thấy những khó khăn của đội bóng Anh ở châu Âu không phải vấn đề mới, dù thất bại trước một tân binh như Como vẫn là đòn giáng mạnh.

Carrick đưa Amad Diallo và Carlos Baleba vào sân ngay đầu hiệp hai, hy vọng cải thiện sức sống cho đội bóng. Nhưng những điều chỉnh ấy nhanh chóng trở nên vô nghĩa.

Phút 49, Como phối hợp từ phần sân nhà, xuyên qua tuyến giữa Man Utd bằng những đường chuyền trực diện. Nico Paz nhận bóng rồi chọc khe tinh tế cho Douvikas thoát xuống, trước khi tiền đạo Hy Lạp cứa lòng đưa bóng qua Lammens, nhân đôi cách biệt. Matthijs de Ligt trong ngày trở lại sau chấn thương, bị vấp nên không theo kịp đối thủ.

Đó là bàn thứ ba của Douvikas trong ba trận đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League. Anh trở thành cầu thủ Hy Lạp đầu tiên ghi bàn trong cả ba trận đầu tiên tại vòng đấu chính của giải.

HLV Cesc Fabregas của Como vỗ tay trong trận đấu với Man Utd ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Man Utd gần như sụp đổ sau bàn thua thứ hai. Phút 57, Baleba chuyền bóng thiếu an toàn ở giữa sân và bị Paz cướp bóng. Tiền vệ 22 tuổi dẫn bóng thẳng vào cấm địa, đối mặt Lammens rồi bình tĩnh đặt lòng vào góc xa. Tỷ số là 3-0, còn Como chỉ cần chưa đầy 10 phút trong hiệp hai để biến lợi thế thành một chiến thắng gần như chắc chắn.

Nico Paz trở thành trung tâm trong màn trình diễn của chủ nhà. Anh ghi hai bàn, kiến tạo bàn còn lại và liên tục khiến hàng thủ Man Utd lúng túng. Khi Paz rời sân ở phút 80, khán giả tại Giuseppe Sinigaglia vỗ tay nồng nhiệt. Trên sân, người hâm mộ Como đồng thanh hô vang tên tiền vệ Argentina, còn Fabregas ôm học trò một hồi lâu.

Hoddle đánh giá đội khách thua đối thủ ở mọi khía cạnh, từ cường độ hoạt động đến chất lượng chơi bóng. Những nhận xét ấy phản ánh đúng khoảng cách giữa hai đội trong phần lớn thời gian trận đấu.

Como không dừng lại ở ba bàn. Phút 76, Maximo Perrone chuyền cho cầu thủ vào sân thay người Kaiki Bruno bên cánh trái. Hậu vệ này tạt bóng thuận lợi để trung vệ Jacobo Ramon băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 4-0.

Đó là lần thứ hai Como ghi bốn bàn trên sân nhà tại Champions League mùa này, sau khi thắng RB Leipzig 4-1 ở trận ra quân. Đội bóng của Fabregas cũng trở thành CLB Italy đầu tiên ghi ít nhất bốn bàn trong hai trận sân nhà đầu tiên ở mùa ra mắt một giải đấu cấp CLB của UEFA.

Thành tích ấy càng đáng chú ý khi Como mới trở lại Serie A năm 2024, sau 21 năm vắng bóng ở hạng đấu cao nhất Italy. Mùa trước, họ đứng thứ 10 trong lần đầu trở lại. Vị trí thứ tư mùa 2025-2026 giúp đội bóng giành vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Chỉ sau ba trận ở sân chơi này, Como đã cho thấy họ không đến chỉ để học hỏi kinh nghiệm.

Jacobo Ramon ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Como trong trận đấu với Man Utd ở vòng phân hạng Champions League tại Como, Italy, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Trong khi Como chơi với sự tự tin của một tập thể có định hướng rõ ràng, Man Utd liên tục bộc lộ sự thiếu kết nối. Bruno Fernandes có những thời điểm cố gắng tổ chức tấn công, nhưng nhiều đường chuyền của anh thiếu chính xác. Youri Tielemans không tạo được ảnh hưởng đáng kể ở tuyến giữa, còn các cầu thủ tấn công thường xuyên bị chia cắt khỏi phần còn lại của đội hình.

Bàn thắng ở phút bù giờ của Zirkzee chỉ giúp Man Utd tránh cảnh rời sân mà không ghi bàn. Nhận đường tạt từ Amad, tiền đạo người Hà Lan khống chế bóng rồi sút qua hai chân thủ môn, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Hoddle khen pha kết thúc của Zirkzee đẹp mắt, nhưng bàn gỡ đến quá muộn.

Man Utd đã trải qua bảy trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm bốn trận hòa và ba thất bại. Trước chuyến làm khách tại Italy, họ cũng đã thua Atletico Madrid 0-2 ở Champions League và hòa Leeds United 1-1 tại Ngoại hạng Anh. Thất bại 1-4 trước Como khiến áp lực lên Carrick càng lớn, nhất là khi đội bóng không cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt dù đã thay đổi trong đội hình.

Một trận đấu không thể giải thích mọi vấn đề của Man Utd. Đội khách thiếu nhiều cầu thủ vì chấn thương, trong đó có Benjamin Sesko, Luke Shaw, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez. Leny Yoro cũng vắng mặt vì án treo giò. Tuy nhiên, những thiếu hụt ấy khó có thể biện minh cho cách đội bóng để Como kiểm soát thế trận và liên tục khai thác những sai lầm cá nhân.

Carrick từng giúp Man Utd giành vé dự Champions League mùa trước, điều được chính Fabregas ghi nhận trước trận. Nhưng lúc này, đội bóng của ông không thể hiện được sự ổn định cần thiết để cạnh tranh ở sân chơi này.

Trước mắt, Man Utd trở về Old Trafford để tiếp Bournemouth ở Ngoại hạng Anh ngày 25/10. Carrick cần nhanh chóng tìm ra lời giải, bởi Man Utd ngày càng khó tạo cảm giác họ có thể kiểm soát một trận đấu, ngay cả trước một đội bóng lần đầu bước lên sân khấu Champions League.