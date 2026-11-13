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FIFA chốt đội thay Mỹ ở U17 World Cup 2026

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Cộng hòa Dominica được chọn thay Mỹ, do cùng thuộc LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribe, ở U17 World Cup 2026.

Điều lệ giải quy định FIFA có quyền chỉ định đội thay thế trong trường hợp có đội rút lui. Sau quá trình tham vấn các bên liên quan, FIFA dựa vào kết quả vòng loại U17 World Cup – khu vực LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), để xác định Cộng hoàng Dominica là đội tuyển có kết quả tốt nhất, sau 8 đội tuyển giành vé tham dự ban đầu.

Cộng hòa Dominica sẽ thay Mỹ vào bảng J cùng Montenegro, Chile và Algeria.

Mỹ (áo trắng) hòa Cộng hòa Dominica 1-1 ở lượt cuối bảng E vòng loại U17 World Cup 2026 - khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, trên sân Arnos Vale, Mỹ ngày 11/2/2026. Ảnh: US Soccer
Mỹ (áo trắng) hòa Cộng hòa Dominica 1-1 ở lượt cuối bảng E vòng loại U17 World Cup 2026 - khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, trên sân Arnos Vale, Mỹ ngày 11/2/2026. Ảnh: US Soccer

Vào ngày 11/11, LĐBĐ Mỹ (US Soccer) quyết định không dự giải đấu ở Qatar vì lo ngại xung đột Trung Đông, chỉ một tuần trước khi giải khởi tranh. Trước đó, đội cũng đã hủy chuyến tập huấn tại khu vực này.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với Qatar, khuyến cáo công dân cân nhắc lại việc đến nước này vì nguy cơ xung đột vũ trang. Cảnh báo được cập nhật ngày 23/10, trong đó đề cập những cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Arab Saudi, bao gồm sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các hành động quân sự ảnh hưởng đến an toàn và hoạt động đi lại trong khu vực.

Tình hình Trung Đông trở nên bất ổn từ cuối tháng 2/2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và những đòn đáp trả sau đó. Theo AFP, xung đột đã ảnh hưởng đến nhiều sự kiện thể thao quốc tế. WTA Finals, vốn dự kiến tổ chức ở Arab Saudi, phải chuyển sang Indian Wells tại Mỹ. Chặng đua Công thức 1 ở Jeddah bị hủy, trong khi GP Bahrain cũng không thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Asian Cup 2027 tại Arab Saudi cũng bị dời lịch từ tháng 1 đến tháng 12/2027.

Việc Cộng hòa Dominica thay thế Mỹ cũng giúp thể thức thi đấu U17 World Cup được giữ nguyên. Theo đó, 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Nếu không thể duy trì đủ 48 đội, FIFA có thể phải điều chỉnh phương án tổ chức hoặc cách so sánh thành tích giữa các bảng.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)
Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại World Cup năm nay và cũng là lần đầu tham dự giải đấu này. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng của HLV Cristano Roland nằm ở bảng G, lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11.

Đây là bảng đấu khó với Việt Nam. Mali được đánh giá cao nhất khi từng giành ngôi á quân U17 World Cup 2015, đứng thứ tư năm 2017 và thứ ba năm 2023. Bỉ từng đứng thứ ba năm 2015, còn New Zealand có nhiều kinh nghiệm dự giải nhờ suất đại diện châu Đại Dương.

Việt Nam giành vé tới Qatar sau khi vào tứ kết U17 châu Á 2026. Đội nằm trong nhóm hạt giống số bốn ở lễ bốc thăm vì chưa từng dự World Cup cấp độ này.

Qatar được FIFA trao quyền tổ chức U17 World Cup năm kỳ liên tiếp từ 2025 đến 2029, trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng giải lên 48 đội và tổ chức thường niên. Giải năm nay dự kiến có 104 trận, phần lớn diễn ra tại cụm sân thuộc Học viện Aspire ở Doha, còn chung kết tổ chức tại sân Ahmad bin Ali ngày 13/12.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)
Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)
vnexpress.net
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Tags:

#U17 World Cup 2026 #Cộng hòa Dominica #đội tuyển Mỹ #FIFA #Qatar #US Soccer #U17 Việt Nam

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