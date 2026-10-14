Địa chấn tại Champions League

Bayern bị đối thủ chiếu dưới cầm chân.

Viking, CLB có tổng giá trị đội hình chỉ 56 triệu euro (theo Transfermarkt), đã tạo ra bất ngờ trước ứng viên vô địch Bayern Munich. Đại diện Na Uy ghi hai bàn ngay trong hiệp một, sau đó bị dẫn ngược 3-2 nhưng vẫn khiến Bayern ra về với chỉ một điểm. Đây cũng là điểm số đầu tiên tại Champions League trong lịch sử đội bóng có trụ sở ở thành phố Stavanger.

Bayern nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép, song sự phung phí cơ hội khiến họ phải trả giá. Ngay phút thứ 2, Gianni Stensness đánh đầu mở tỷ số cho Viking từ một quả phạt góc. Bayern cố gắng tìm bàn gỡ, nhưng những pha dứt điểm của Michael Olise, Lennart Karl và Joshua Kimmich đều không thể đánh bại thủ môn Arild Ostbo. Trong khi đội khách mải mê tấn công, Peter Christiansen trừng phạt hàng thủ Bayern bằng pha solo và dứt điểm thành công ở phút 38, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bị dồn vào thế khó, Kompany thực hiện ba sự thay đổi ngay đầu hiệp hai, đưa Alphonso Davies, Dayot Upamecano và Ismael Saibari vào sân. Những điều chỉnh nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 55, Harry Kane sút thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số. Chỉ năm phút sau, tiền đạo người Anh tiếp tục ghi bàn bằng cú đánh đầu chuẩn xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bayern duy trì sức ép và hoàn tất màn ngược dòng ở phút 71. Konrad Laimer kiến tạo để Luis Diaz dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, giúp đội khách dẫn 3-2. Tuy nhiên, niềm vui của Bayern không trọn vẹn. Phút 73, Olise nhận thẻ vàng thứ hai sau phản ứng với trọng tài và phải rời sân, buộc đội bóng Đức phải bảo vệ lợi thế trong thế thiếu người.

Bất ngờ xảy ra ở phút 90, khi Herman Johan Haugen đánh đầu hiểm hóc, cân bằng tỷ số 3-3. Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để đội khách tạo khác biệt.