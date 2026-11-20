Vào 20h tối nay (20/11), U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Bỉ trong khuôn khổ U17 World Cup tổ chức tại Qatar. Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn với U17 Việt Nam khi phải đối đầu với đương kim á quân U17 châu Âu.

Trước khi đến với U17 World Cup 2026, U17 Bỉ đã thể hiện phong độ rất ấn tượng tại giải U17 châu Âu 2026. Đoàn quân của HLV Sven Vermant xuất sắc giành ngôi á quân, sau khi để thua Italy. Trong 90 phút, U17 Bỉ hòa Italy 1-1 và thua đối thủ 3-4 trong loạt luân lưu. Đây là lần đầu tiên Bỉ nhận giải á quân châu Âu, sau 4 lần thua từ bán kết năm 2007, 2015, 2018 và 2025.

Đội hình Bỉ thắng Pháp 2-1 ở bán kết U17 châu Âu 2026, trên sân Lillekula, Estonia ngày 7/6/2026. Ảnh: Royal Belgian FA.

Bởi vậy, Bỉ đến Qatar dự World Cup với tâm lý "chơi để chiến thắng". Đội bóng này cũng đã có quá trình chuẩn bị kỹ càng trước giải đấu với ba trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 9 và 10, khi hòa Scotland 3-3, thắng Mỹ 4-1 và Hà Lan 5-1. Sau đó, thầy trò Vermant còn tập huấn một đợt tại Tây Á rồi mới sang Qatar.

Giá trị đội hình của đội bóng này lên tới 12,8 triệu euro. Họ là đội bóng có giá trị cao thứ ba giải đấu, sau U17 Italy và U17 Tây Ban Nha. Trong đó, tiền vệ Xander Dierckx được định giá khoảng 5 triệu euro.

Đội bóng châu Âu cũng vượt trội về thể hình so với U17 Việt Nam. Chiều cao trung bình của các cầu thủ Bỉ tham dự giải đấu là 1,84m, còn của U17 Việt Nam chỉ là 1,75m.

Với chiều cao cầu thủ, chất lượng đội hình cùng nền tảng chuyên môn được đánh giá cao, U17 Bỉ rõ ràng có nhiều lợi thế trước U17 Việt Nam.

Cầu thủ Việt Nam tươi cười trong buổi tập tại Qatar ngày 19/11, một ngày trước trận gặp Bỉ ở lượt ra quân bảng G U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Việt Nam lần đầu dự U17 World Cup, nhưng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt kỳ này. Bước vào sân chơi thế giới, U17 Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực vượt qua vòng bảng để giành quyền góp mặt ở vòng knock-out.

Bởi vậy, U17 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Thầy trò HLV Cristiano Roland trải qua chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trước khi sang Qatar sớm để tập luyện và thi đấu giao hữu. Điểm mạnh của U17 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là sự gắn kết, khả năng phối hợp nhóm và tính tổ chức trong lối chơi.

U17 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong ngày ra quân để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ cùng bảng: New Zealand và Mali.

U17 World Cup tổ chức ở Qatar từ 19/11 đến 13/12. 48 đội tuyển chia làm 12 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, để chọn ra 12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/16.