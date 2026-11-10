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Ronaldo vẫn khiến giới cầu thủ nể phục

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Dù đã bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Cristiano Ronaldo vẫn nhận được sự công nhận từ giới cầu thủ trên khắp thế giới.

Ronaldo vẫn khiến giới cầu thủ trên khắp thế giới nể phục với số phiếu bầu còn cao hơn Ousmane Dembele và Raphinha, hai ngôi sao đạt phong độ cao và đang chơi ở top 5 giải lớn của châu Âu. Ảnh: Reuters.
Ronaldo vẫn khiến giới cầu thủ trên khắp thế giới nể phục với số phiếu bầu còn cao hơn Ousmane Dembele và Raphinha, hai ngôi sao đạt phong độ cao và đang chơi ở top 5 giải lớn của châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả bình chọn Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) mùa giải 2025/26, Ronaldo đứng thứ 8 trong danh sách những tiền đạo được đánh giá cao nhất với tỷ lệ bình chọn 13,2%, vượt qua cả hai đàn em có phong độ ấn tượng trong năm qua là Ousmane Dembele (9,3%) và Raphinha (7,5%).

Dù khoảng cách với nhóm dẫn đầu tương đối lớn, kết quả này vẫn mang ý nghĩa đáng chú ý đối với tiền đạo 41 tuổi. Siêu sao 41 tuổi cũng là một trong hai gương mặt hiếm hoi trong top 10 không thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu mùa qua. Người còn lại là Leo Messi (xếp thứ 3).

Đây là một sự ghi nhận đáng kể dành cho CR7, người đã dành phần lớn sự nghiệp để chinh phục những danh hiệu cá nhân và tập thể ở cấp độ cao nhất. Trong khi Dembele vừa trải qua giai đoạn thành công cùng PSG với các danh hiệu quốc nội lẫn Champions League, còn Raphinha là nhân tố quan trọng của Barcelona, Ronaldo vẫn duy trì được vị thế đặc biệt trong mắt đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Ronaldo trong top 10 cũng cho thấy sức ảnh hưởng của anh chưa biến mất, bất chấp những tranh luận về tuổi tác và khả năng cạnh tranh ở cấp độ bóng đá đỉnh cao. Ở tuổi 41, CR7 vẫn là một trong những cái tên được các cầu thủ chuyên nghiệp dành sự tôn trọng.

Kylian Mbappe, ngôi sao của Real Madrid và tuyển Pháp, dẫn đầu cuộc bình chọn của FIFPRO với tỷ lệ 46%, xếp ngay sau là Lamine Yamal của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha với 37,4%.

Giải thưởng của FIFPRO được quyết định hoàn toàn bởi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Ở kỳ bình chọn năm 2026, có 19.806 cầu thủ đến từ 73 quốc gia tham gia lựa chọn những đồng nghiệp hay nhất.

Top 10 tiền đạo nhận nhiều bầu chọn nhất của FIFPRO.
Top 10 tiền đạo nhận nhiều bầu chọn nhất của FIFPRO.
znews.vn
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