U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Bỉ trong ngày ra quân U17 World Cup 2026, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ ghi bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một giải đấu cấp thế giới, các cầu thủ trẻ còn hai lần chọc thủng lưới đối thủ được đánh giá mạnh vượt trội, buộc đương kim á quân châu Âu phải căng sức thi đấu đến những phút cuối.

Dấu mốc khó quên đến ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót điệu nghệ, đưa bóng dội xà rồi nằm gọn trong lưới U17 Bỉ. Bàn thắng sớm cho thấy sự tự tin đáng khen của các cầu thủ Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Họ không chọn cách co cụm phòng ngự mà chủ động phối hợp, tìm kiếm cơ hội phản công và giảm sức ép lên hàng thủ.

U17 Việt Nam gây bất ngờ. Ảnh: VFF.

Trong khoảng 30 phút đầu, U17 Việt Nam chơi khá tốt. Những pha phối hợp giữa Nguyễn Lực và Trí Dũng giúp đội bóng áo trắng có thêm phương án triển khai bóng. Phút 32, Nguyễn Lực tung cú sút xa táo bạo sau một tình huống phản công nhanh, buộc thủ môn Bỉ phải trổ tài cứu thua. Đáng chú ý, dù phải chịu sức ép liên tục và để đối thủ có tới 9 quả phạt góc trong hơn nửa đầu hiệp một, Việt Nam vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, chênh lệch về tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống dần được Bỉ thể hiện. Phút 39, Tinus Moorthamer gỡ hòa bằng cú sút chéo góc uy lực. Chỉ bốn phút sau, Niels Filippo tận dụng khoảng trống bên cánh trái để đưa Bỉ vượt lên. Sang hiệp hai, sai lầm mất bóng của đội trưởng Đăng Khoa ở giữa sân tạo điều kiện cho Filippo hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60.

Các chàng trai áo trắng thi đấu đầy tự tin trước đối thủ mạnh. Ảnh: VFF.

Dù bị dẫn trước hai bàn, U17 Việt Nam không buông xuôi. Phút 70, ban huấn luyện sử dụng quyền yêu cầu xem lại tình huống bằng công nghệ FVS sau pha bóng có dấu hiệu chạm tay trong vòng cấm Bỉ, nhưng trọng tài giữ nguyên quyết định. Đến phút 85, Nguyễn Lực tiếp tục tạo bất ngờ với cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Bàn thắng này khiến Bỉ không còn giữ được sự ung dung. Các cầu thủ châu Âu tìm cách câu giờ, hạn chế cơ hội để Việt Nam nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi. Dù không thể giành điểm, U17 Việt Nam đã có màn ra mắt đáng khích lệ, ghi hai bàn vào lưới một trong những đội trẻ hàng đầu châu Âu và buộc đối thủ phải chiến đấu đến những phút cuối. Đây là nền tảng để thầy trò HLV Cristiano Roland tự tin hướng đến thử thách tiếp theo, đó là trận gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11.

Danh sách cầu thủ ra sân của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.