Nhật Bản duy trì trận đấu với Việt Nam dù Asian Cup 2027 bị hoãn

Đầu tháng 10, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đạt thỏa thuận sơ bộ. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Panasonic, sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, với mục tiêu tập dượt trước khi gặp hai đại diện Đông Nam Á khác, là Thái Lan và Indonesia, ở bảng F Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, tình hình bất ổn tại Arab Saudi buộc LĐBĐ châu Á (AFC) phải hoãn giải đấu sang ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Quyết định này khiến các kế hoạch của Nhật Bản bị đảo lộn, khi coi đây là giải đấu chia tay HLV Hajime Moriyasu sau 8 năm dẫn dắt ĐTQG. Bên cạnh đó, JFA cũng đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Go Oiwa, từ đội U23, lên thay thế vào tháng 3/2027.

HLV Hajime Moriyasu trong trận Nhật Bản gặp Iraq ở bảng C Asian Cup 2023 tại sân Education City ở Al Rayyan, Qatar ngày 19/1/2024. Ảnh: AP

JFA không có ý định gia hạn hợp đồng với HLV Moriyasu cho đến khi Asian Cup 2027 được tổ chức. Liên đoàn cũng dự định biến trận đấu vào ngày 30/12 trở thành màn chia tay và tri ân HLV trưởng. "Bối cảnh đã thay đổi đáng kể, vì vậy cần phải điều chỉnh một số khía cạnh không chỉ trên sân cỏ", Giám đốc kỹ thuật JFA Masakuni Yamamoto nói. "Chúng tôi đang hoàn thiện các khâu cuối cùng để tổ chức trận đấu như một hoạt động dưới sự dẫn dắt của HLV Moriyasu".

Việc triệu tập cầu thủ tốt nhất, đặc biệt đang thi đấu ở châu Âu, là một trong những khó khăn lớn nhất, khi trận đấu không còn mang ý nghĩa chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Trận giao hữu cũng diễn ra chỉ hai ngày trước chung kết Cup Hoàng đế Nhật Bản vào ngày 1/1/2027. Trong khi đó, các giải quốc nội Việt Nam tạm ngừng vào ngày 25/12. Lịch thi đấu các giải cấp CLB châu Á cũng tạm ngưng đến tháng 2/2027.

Trước khi có quyết định cuối cùng, dư luận Nhật Bản đã tranh luận về cách tổ chức trận đấu chia tay HLV Moriyasu. Ở phần bình luận trên báo thể thao và giải trí hàng đầu Nhật Bản Sponichi Annex, người hâm mộ cho rằng cần cân nhắc lại về đối thủ của đội tuyển. Họ cho rằng mời Việt Nam đến Nhật Bản giao hữu trong thời tiết mùa đông lạnh giá là không hợp lý, đồng thời chất lượng trận đấu sẽ không cao.

"Tôi nghĩ chỉ cần kết thúc bằng màn tặng hoa ở giờ nghỉ giữa hai hiệp ở chung kết Cup Hoàng đế là đủ", một tài khoản bình luận.

Một người khác cho biết: "Tổ chức một trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản của HLV Moriyasu và đội U23 của HLV Oiwa có thể sẽ mang tính giải trí và thu hút khán giả lẫn người xem qua truyền hình".

HLV Moriyasu cùng Nhật Bản từng bốn lần chạm trán Việt Nam, lần lượt thắng 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019, thắng 1-0 và hòa 1-1 ở vòng loại ba World Cup 2022, và gần nhất là thắng 4-2 ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Tiền đạo Đình Bắc (áo đỏ) thi đấu trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 ở lượt ra quân bảng D Asian Cup 2023 trên sân Al Thumama, Doha, Qatar ngày 14/1/2024. Ảnh: AFC

Hajime Moriyasu, sinh năm 1968, là HLV dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản trong thời gian dài nhất (2018 – 2026), nhiều trận đấu nhất (112) và đạt tỷ lệ thắng cao nhất (68,75%). Dưới thời Moriyasu, Nhật Bản nổi bật với lối chơi kết dính, kỷ luật và có nhiều pha phối hợp như lập trình. Dù tạo nhiều ấn tượng, Nhật Bản vẫn không thể lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, khi lần lượt dừng bước ở vòng 1/8 năm 2022 và 1/16 năm 2026. Ở Asian Cup, Nhật Bản là á quân năm 2019 và bị loại ở tứ kết năm 2023.

Ở đợt tập trung tháng 11, Nhật Bản sẽ tham dự giải giao hữu tại Singapore, lần lượt gặp Brazil ngày 14/11 và Paraguay 17/11. HLV Moriyasu muốn đánh bại Brazil để tạo đà cho chặng đường tiếp theo hướng tới vô địch World Cup của đội tuyển Nhật Bản. HLV 58 tuổi đã giúp đội tuyển lần đầu hạ Brazil, với tỷ số 3-2, trong trận giao hữu vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến vòng 1/16 World Cup 2026, Nhật Bản thua ngược đối thủ 1-2 ở những phút cuối.

Dù hành trình dẫn dắt Nhật Bản dần đi đến hồi kết, Moriyasu cho biết bản thân chưa xuất hiện cảm xúc đặc biệt. "Tôi vẫn tiếp tục công tác huấn luyện ở ĐTQG và chưa có dự định cho tương lai", HLV Moriyasu cho hay. "Có lẽ khi thực sự dừng lại, tôi sẽ trào dâng cảm xúc đặc biệt, nhưng hiện tại thì chưa. Nhật Bản là một chương đặc biệt trong sự nghiệp và tôi có một hành trình đầy hạnh phúc".