Mauricio Pochettino trực tiếp hướng dẫn một nhóm cầu thủ MU trong buổi tập đầu tiên tại Carrington.

“Lại gần hơn nào”, giọng một người vang lên trong đoạn video quay từ trên cao tại Carrington. Máy quay sau đó phóng cận cảnh Pochettino đang hướng dẫn các cầu thủ MU. Theo ESPN, đoạn phim được đăng hôm 19/11, trong ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên của HLV người Argentina tại CLB. MU từ chối bình luận.

Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo nằm trong nhóm tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Pochettino. Hai nhóm còn lại tập riêng với trợ lý Jesus Perez.

Trong bài đăng được ghim, chủ tài khoản YouTube khẳng định khu vực ghi hình không bị hạn chế bay. Người này cho biết thiết bị luôn trong tầm mắt, không bay qua đầu hay đến gần bất kỳ ai, đồng thời khẳng định có đủ giấy phép và bảo hiểm theo yêu cầu.

Chủ tài khoản cũng cho rằng video không tiết lộ đội hình hay chiến thuật của MU trước Liverpool. Theo người này, buổi tập mới diễn ra được khoảng nửa tiếng khi đoạn phim được quay và nhiều đơn vị truyền thông cũng có mặt tại Carrington.

Pochettino ký hợp đồng hai năm rưỡi để thay Michael Carrick. Ông bay thẳng từ Cincinnati đến Manchester sau trận cuối cùng cùng tuyển Mỹ gặp Haiti và sẽ ra mắt MU trên sân Anfield vào ngày 22/11.