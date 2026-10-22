Bayern rơi chiến thắng trước Arsenal

Arsenal tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở mùa giải này sau trận hòa đầy kịch tính trước Bayern Munich tại Allianz Arena. Bị dẫn trước và đứng trước nguy cơ trắng tay, "Pháo thủ" vẫn thể hiện bản lĩnh khi Declan Rice ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối, giúp đội bóng thành London nối dài chuỗi trận sân khách ấn tượng tại đấu trường châu Âu.

Arsenal sớm chịu tổn thất khi Bukayo Saka phải rời sân vì chấn thương ngay phút thứ 10. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của Mikel Arteta nhanh chóng phát huy hiệu quả. Eberechi Eze vào thay Saka, chơi lệch trái, trong khi Noni Madueke chuyển sang cánh phải. Phút 25, Martin Odegaard tung đường chuyền tinh tế để Eze tung cú dứt điểm nửa volley hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách. Đây cũng là trận Champions League thứ hai liên tiếp, tiền vệ người Anh ghi bàn.

Arsenal không còn là đối thủ để Bayern "bắt nạt".

Bayern không chấp nhận bị lép vế trên sân nhà. Harry Kane lùi sâu tổ chức tấn công và tạo ra khác biệt bằng đường chuyền vượt tuyến xuất sắc ở phút 35, đặt Alphonso Davies vào vị trí thuận lợi để dứt điểm chéo góc, quân bình tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ. Đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép sau giờ nghỉ, nhưng Manuel Neuer và David Raya đều có những pha cứu thua đáng chú ý. Neuer cản phá cú đánh đầu của Bruno Guimaraes, trong khi Raya xuất sắc ngăn chặn nỗ lực không chiến của Dayot Upamecano.

Bước ngoặt đến khi Jurrien Timber để bóng chạm tay trong vùng cấm, khiến Arsenal phải chịu phạt đền. Kane không mắc sai lầm trên chấm 11 m, đánh lừa Raya để đưa Bayern vượt lên dẫn 2-1. Đây là bàn thắng thứ 16 của tiền đạo người Anh vào lưới Arsenal trong sự nghiệp.

Tưởng như Bayern đã nắm chắc chiến thắng, Arsenal bất ngờ tung đòn đáp trả. Viktor Gyokeres tận dụng thể hình để vượt qua hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho Declan Rice. Tiền vệ người Anh tung cú sút hiểm hóc vào góc dưới khung thành, ấn định tỷ số 2-2 và mang về một điểm quý giá cho đội khách.

Kết quả khiến Bayern tiếc nuối khi không thể bảo toàn lợi thế trên sân nhà, nhưng họ vẫn duy trì chuỗi 40 trận bất bại ở vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục khẳng định sự ổn định với thành tích bất bại sau ba trận tại giải đấu, đồng thời chỉ thua một trong 14 chuyến làm khách gần nhất ở Champions League.