Đội tuyển Việt Nam gọi Olaha Mạnh Đức

Olaha Mạnh Đức là cầu thủ nhập tịch duy nhất được triệu tập, khi Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều đang chấn thương. Nhóm cầu thủ Việt kiều có Lương Chí Khải và Lê Giang Patrik. Những cái tên gần đây được triệu tập vắng mặt là thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, tiền vệ Ngô Đăng Khoa và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Olaha Mạnh Đức có tên cũ là Michael Olaha, sinh năm 1997 tại Lagos, Nigeria. Anh sang Việt Nam thi đấu cho SLNA từ năm 2017. Trong ba mùa đầu, tiền đạo này ghi 18 bàn qua 76 lần ra sân, giúp SLNA đoạt Cup Quốc gia 2017. Sau đó, Olaha sang Israel khoác áo Hapoel Tel Aviv, giai đoạn 2019-2021. Đến tháng 8/2021, Olaha trở lại khoác áo SLNA rồi gia nhập CA TP HCM từ đầu mùa 2026-2027, và đều là trụ cột. Ngày 25/8/2026, anh được nhận quốc tịch Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức mừng bàn thắng trong trận CA TP HCM thắng Thể Công 1-0 ở vòng 4 V-League 2026-2027, trên sân Gò Đậu, TP HCM chiều 19/10. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, Lương Chí Khải, tên cũ là Kyle Nino Colonna, sinh năm 1999 tại California, Mỹ. Anh có bố là người Mỹ gốc Italy và mẹ là người Việt gốc Hoa. Kyle trưởng thành từ bóng đá học đường Mỹ, từ cấp Trung học đến Đại học. Năm 2023, anh gia nhập New Mexico United ở giải hạng Nhất Mỹ - USL Championship, khi ghi 2 bàn sau 10 trận.

Đến tháng 8/2024, Kyle trở về Việt Nam gia nhập Hà Nội FC khi V-League cho phép mỗi CLB đăng ký một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch. Tuy nhiên, anh không được đánh giá cao về chuyên môn. Sau một mùa giải chơi 18 trận, trung vệ cao 1,88 m chuyển sang Thể Công và trở thành trụ cột trong hành trình trở thành á quân V-League 2025-2026. Đến ngày 29/8/2026, Kyle chính thức có quốc tịch Việt Nam, với tên tiếng Việt Lương Chí Khải do ông ngoại Lương Hồng Quang đặt.

Lương Chí Khải (áo đỏ) của Thể Công thi đấu trong trận thua Persib Bandung 0-1 ở lượt hai bảng E AFC Champions League Two 2026-2027, trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia ngày 14/10/2026. Ảnh: AFC

Olaha và Khải là hai gương mặt nổi bật ở đợt tập trung tháng 11, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik thay máu lực lượng mạnh mẽ. HLV Kim trao cơ hội cho nhiều cầu thủ từng nằm trong đội hình giành HC đồng U23 châu Á 2026. Nổi bật có Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thanh Nhàn. Những cầu thủ đang đạt phong độ tốt ở V-League cũng được điền tên là tiền vệ Trần Ngọc Sơn của Nam Định, Nguyễn Quang Vinh (SLNA) hay Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC).

Việc Asian Cup 2027 hoãn từ tháng 1/2027 sang tháng 12/2027 mở ra thêm thời gian thử nghiệm lực lượng mới và giảm tải cho nhiều trụ cột cũ, như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long. Bộ khung được giữ lại có thủ thành Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Hai Long và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 9/11, tức sau vòng 7 V-League. Đội có hai ngày chuẩn bị trước khi tham dự giải giao hữu tại sân Thiên Trường ở Ninh Bình. Đội lần lượt gặp Đài Loan ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)