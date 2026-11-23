Pochettino mới tiếp quản Man Utd được bốn ngày, nhưng trận đầu tiên của ông đã khép lại bằng một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử CLB dưới thời một HLV mới. Theo Opta, nhà cầm quân Argentina trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh chứng kiến đội bóng nhận thẻ đỏ và thủng lưới hai lần ngay hiệp một trận ra mắt.

Thất bại 0-4 cũng khiến Pochettino cân bằng kỷ lục buồn của Lal Hilditch, người từng thua Bolton với tỷ số tương tự trong trận đầu dẫn dắt Man Utd vào tháng 10/1926.

Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục đứng thứ 19 với tám điểm sau 12 vòng. Nếu quy đổi các mùa giải cũ theo hệ thống ba điểm cho một trận thắng, đây là khởi đầu tệ nhất của Man Utd kể từ mùa 1972-1973. Lần gần nhất họ nằm trong hai vị trí cuối bảng sau ít nhất 10 trận đã diễn ra cách đây tròn 40 năm, vào tháng 11/1986.

HLV Mauricio Pochettino (đen) thất thần sau trận ra mắt Man Utd, khi đội khách thua Liverpool 0-4 trên sân Anfield, Anh, ngày 22/11/2026. Ảnh: Reuters

Pochettino chưa có đủ thời gian để xây dựng lối chơi, nhưng lựa chọn nhân sự đầu tiên của ông đã để lại hậu quả lớn. Thay vì tiếp tục sử dụng Harry Maguire, HLV 54 tuổi trao cơ hội đá chính cho Matthijs de Ligt, người lần đầu xuất phát tại Ngoại hạng Anh sau 12 tháng. Trung vệ Hà Lan được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn, nhưng lại góp phần trực tiếp vào ba bàn thua.

Ngay phút thứ tám, De Ligt phán đoán sai đường chuyền dài của Ronald Araujo bên cánh phải Liverpool, để Alexander Isak thoát xuống. Yoro buộc phải băng sang bọc lót nhưng phản ứng chậm, rồi va vào lưng tiền đạo Thụy Điển ngay sát vòng cấm.

Trọng tài Sam Barrott lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp vì cho rằng Yoro ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Từ quả đá phạt cách khung thành khoảng 17 mét, Dominik Szoboszlai sút chìm vào góc phải, mở tỷ số.

Hàng rào của Man Utd ở tình huống này cũng bộc lộ sự thiếu tổ chức. Phần lớn cầu thủ tập trung che chắn một phía khung thành Senne Lammens, trong khi khu vực Szoboszlai đưa bóng tới gần như không được bảo vệ.

Chỉ ba phút sau, Liverpool nhân đôi cách biệt. Rio Ngumoha vượt qua Diogo Dalot bên cánh trái rồi tạt bóng vào cấm địa. Florian Wirtz, không bị De Ligt theo sát, tung người vô-lê đưa bóng vào nóc lưới.

Wirtz (số 7) ghi bàn trong trận Liverpool thắng 4-0 trên sân Anfield, Anh, ngày 22/11/2026. Ảnh: Reuters

Man Utd thủng lưới hai bàn chỉ trong ít phút, khi đồng hồ mới điểm phút 14. Trên khán đài Anfield, CĐV Liverpool bắt đầu hát chế giễu Pochettino và hô vang rằng ông sẽ bị sa thải ngay sáng hôm sau.

Nhà cầm quân Argentina buộc phải đưa Maguire vào sân, chuyển sang hệ thống năm hậu vệ nhằm vá lỗ hổng ở hàng thủ. Tuy nhiên, điều chỉnh ấy chỉ giúp đội khách tránh nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ.

Đội khách tiếp tục mắc những sai lầm cá nhân nghiêm trọng, thiếu khả năng tổ chức phòng ngự và gần như không tạo được sức ép đáng kể lên Liverpool. Trong khi hàng thủ Man Utd liên tục mắc lỗi, Liverpool lại cho thấy sự khác biệt về tốc độ, kỹ thuật và khả năng khai thác khoảng trống.

Ngumoha trở thành điểm sáng lớn nhất của trận đấu. Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi liên tục thắng Dalot trong những pha đối đầu trực tiếp, tạo ra bàn thứ hai và sau đó tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Ở tình huống này, Bradley Barcola vượt qua Lisandro Martinez và Fernandes bằng một pha xử lý khéo léo, trước khi chuyền ngang để Ngumoha dứt điểm cận thành. Bàn thắng giúp tài năng Liverpool trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội.

Wirtz cũng có màn trình diễn nổi bật. Ngoài bàn thắng đẹp mắt trong hiệp một, tiền vệ Đức liên tục tạo cơ hội cho đồng đội, đặc biệt là Barcola. Anh còn kiến tạo bàn ấn định tỷ số ở cuối trận. Sau đường chuyền lỗi của De Ligt, Wirtz đoạt bóng rồi chọc khe cho cầu thủ vào thay người Victor Munoz dứt điểm đánh bại Lammens.

Đây là bàn thua thứ ba có dấu ấn sai lầm của De Ligt, khép lại màn trở lại đội hình xuất phát đáng quên của trung vệ Hà Lan.

Alexander Isak (phải) tranh bóng với trung vệ Matthijs de Ligt của Man Utd trong trận Liverpool thắng 4-0 trên sân Anfield, Anh, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

HLV Andoni Iraola bắt đầu rút các trụ cột khỏi sân từ phút 72 để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Club Brugge tại Champions League. Liverpool vẫn duy trì sức ép và không cho đối thủ cơ hội trở lại.

Chiến thắng 4-0 tiếp tục nối dài những ký ức buồn của Man Utd tại Anfield, nơi họ từng thảm bại 0-7 vào tháng 3/2023. Thất bại chưa thể được xem là thước đo chính xác cho năng lực của Pochettino. Ông mới làm việc với các cầu thủ từ ngày 18/11 và phải thay đổi toàn bộ kế hoạch chiến thuật chỉ sau tám phút thi đấu. Tuy nhiên, trận đấu cho thấy quy mô vấn đề mà cựu HLV Tottenham, Chelsea và tuyển Mỹ phải giải quyết.

Man Utd chỉ giành tám điểm sau 11 trận đầu mùa, với một chiến thắng. Vị trí thứ 19 phản ánh một tập thể không chỉ sa sút về kết quả mà còn thiếu ổn định trong tổ chức. Những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự, khả năng phản ứng kém trước sức ép và sự lúng túng trong các tình huống cố định đều xuất hiện rõ rệt tại Anfield.

Trên khán đài, cựu HLV Alex Ferguson chứng kiến thêm một thất bại nặng nề của đội bóng từng thống trị bóng đá Anh dưới thời ông. Man Utd đang ở trong cuộc khủng hoảng sâu rộng, và trận đầu tiên của Pochettino là lời cảnh báo rằng hành trình đưa đội bóng thoát khỏi nhóm cuối bảng có thể khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng.