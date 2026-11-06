Lê Phát là ai?

Trong 26 cầu thủ đã ghi trên 1 bàn ở V.League 2026/27, Nguyễn Lê Phát trẻ nhất, cũng là người duy nhất sinh sau năm 2004. Phong độ đầy triển vọng ở CLB và những dấu ấn trong màu áo các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam thời gian qua khiến cầu thủ sinh năm 2007 đang nổi lên như một trong những hiện tượng của bóng đá trẻ nước nhà.

Lê Phát cũng vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam ở tuổi 19. Chàng trai quê Lâm Đồng là "em út" của các "Chiến binh sao vàng" trong danh sách hội quân FIFA Days tháng 11/2026.

Luôn "mặc áo rộng"

Theo VPF, Lê Phát đứng cuối về số tuổi, nhưng lại xếp thứ 8 về số phút thi đấu (451) và thứ nhì về số bàn thắng trong đội hình Ninh Bình ở V.League 2026/27. Những cầu thủ có thời lượng góp mặt trên sân nhiều hơn tiền đạo 19 tuổi là ba ngoại binh cùng những ngôi sao thuộc hàng anh lớn như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến...

Ông Nguyễn Mạnh Cường, trợ lý Giám đốc Kỹ thuật PVF, nơi Lê Phát ăn tập và trưởng thành khi chưa lên chuyên nghiệp, cho biết Phát không bao giờ biết sợ và dù phải chơi với các anh lớn, chàng trai quê Lâm Đồng vẫn qua người, đi bóng, dứt điểm bình thường.

Ông Nguyễn Duy Đông, HLV cũ của Lê Phát ở PVF, nhận xét học trò cũ rất giỏi ở kỹ năng tìm khoảng trống và khống chế bước một. "Phát rất dứt khoát trong những động tác của mình. Khi chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự, em ấy rất tích cực áp sát đối thủ. Ngược lại, khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công, Phát cũng di chuyển rất nhanh", nhà cầm quân quê Thanh Hóa chia sẻ.

Ông Lê Minh Dũng, cựu trợ lý tuyển Việt Nam, từng làm việc ở PVF, đánh giá cao tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh Lê Phát. Theo ông, Lê Phát chơi bóng theo kiểu mộc mạc và không màu mè. Ngoài ra, Phát còn đa năng khi có thể chơi ở nhiều vị trí như tiền vệ con thoi, tiền vệ công, tiền đạo hai cánh và trung phong.

Lê Phát nhận giải cầu thủ hay nhất U21 quốc gia 2025. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ở PVF, cầu thủ sinh năm 2007 khoác áo đội U21 từ năm 17 tuổi. Tính tới hiện tại, dù mới 19 và đã tạm chia tay PVF từ năm 18, Lê Phát đã đá 3 trận chung kết U21 quốc gia. Ở giải này năm 2025, khi mới 18, số 16 của U21 PVF nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Không chỉ lớn trước tuổi ở học viện hay cấp CLB, "tài không đợi tuổi" là câu nói phù hợp với Lê Phát ở cả các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam. Năm 2022, khi mới 15 tuổi, cầu thủ quê Lâm Đồng ghi hai bàn trong màu áo U17 Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á 2023. Tháng 1/2024, khi mới 17 tuổi, Lê Phát góp mặt trong danh sách U20 Việt Nam tập huấn chuẩn bị thi đấu vòng loại U20 châu Á 2025.

Đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026. Lê Phát ở tuổi 18, 19 bắt đầu trở thành gương mặt quen thuộc ở U23 Việt Nam. Chàng trai trưởng thành từ PVF góp mặt trong cả hành trình giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026 (ghi 1 bàn). Tới tháng 8, Lê Phát ghi 1 bàn ở ASIAD 20.

Ở những giải đấu trên, Lê Phát luôn là cầu thủ trẻ nhất của U22/23 Việt Nam. Từ trước đến nay, cầu thủ quê Lâm Đồng luôn chứng minh mình có thể mặc những chiếc áo rộng hơn. Tuy nhiên, những câu chuyện thú vị nhất về Lê Phát, lại nằm ngoài chuyên môn.

Lê Phát cùng U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á 2026. Ảnh: FBNV.

Khiến thầy phải "cạn lời" vì quá ngoan

"Tôi không có gì để nói về việc sinh hoạt và tập luyện của Phát. Tôi làm công tác đào tạo trẻ từ năm 2019. Đến nay, tôi chưa thấy bất kỳ cầu thủ nào vừa có chuyên môn và vừa có đạo đức tốt như em ấy", HLV Nguyễn Xuân Thành, người từng huấn luyện Lê Phát ở đội trẻ PVF, chia sẻ.

HLV Nguyễn Ngọc Duy, trợ lý U19/U20 Việt Nam thời gian qua kể câu chuyện về ấn tượng của mình với cầu thủ sinh năm 2007: "Trong đợt hội quân của U20 Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, Phát do bận rộn với lịch trình thi đấu, di chuyển ở CLB nên chỉ có thể tập trung với đội... 15 phút trước buổi tập đầu tiên".

"Nhưng em ấy không xin nghỉ, vẫn thay giày và trang phục xuống sân tập đúng giờ. Trong buổi tập, Phát không hề tỏ ra mệt mỏi mà vẫn tập luyện rất nghiêm túc. Đó là ấn tượng lớn nhất của tôi về em ấy", HLV Ngọc Duy cho hay.

Ở PVF, Lê Phát và Nguyễn Quốc Khánh, đội trưởng U20 Việt Nam, có chứng chỉ IELTS 7.0, được coi là đầu tàu của lứa 2007. Hai cầu thủ này có sức ảnh hưởng lớn đến mức khi họ chăm học, mọi cầu thủ khác trong lứa của trung tâm đều chăm học theo.

"Phát rất chuyên nghiệp trong nề nếp sinh hoạt, tập luyện. Em ấy luôn tuân thủ đúng giờ trong mọi công việc mà ban huấn luyện đề ra. Về ý thức tự giác, Phát luôn là người đầu tiên chủ động làm mọi việc được các thầy giao mà không cần ai nhắc nhở. Em ấy có thể không phải cầu thủ hay nhất, nhưng luôn tập luyện chăm chỉ, thi đấu với tinh thần cao nhất và nỗ lực thể hiện hết khả năng", HLV Ngọc Duy nhận xét.

Theo HLV Duy Đông, Lê Phát luôn lễ phép với các HLV và luôn giúp đỡ đồng đội. "Trong các buổi tập, Phát thường đến sớm nhất và về muộn nhất đội để hỗ trợ thu dọn đồ đạc, dụng cụ tập luyện. Ở PVF, khi nói đến sinh hoạt, tập luyện, tất cả đều lấy Phát ra làm hình mẫu", chiến lược gia sinh năm 1981 chia sẻ.

Không chỉ nhận được lời khen từ những người thầy, Lê Phát cũng được đồng đội khen ngợi. "Phát đối xử với mọi người bằng tất cả sự khiêm tốn, tôn trọng và luôn đem đến cho người khác cảm giác gần gũi. Tôi cho rằng đó là một trong những yếu tố giúp bạn ấy tiến xa trên con đường sự nghiệp", một đồng đội của Lê Phát ở PVF, CLB Ninh Bình và các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam từ nhỏ, bày tỏ.

Không chỉ khen ngợi về cách ứng xử của tiền đạo quê Lâm Đồng, cầu thủ này còn đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Lê Phát. "Phát xứng đáng là người truyền cảm hứng cho các em nhỏ. Bạn ấy cho thấy tiềm năng từ nhỏ, nhưng nếu nói xuất sắc ngay từ đầu thì chắc chắn không. Phát rất nghiêm túc trong công việc. Thêm yếu tố rất quan trọng nữa là bạn ấy luôn tỏ ra tận hưởng khi chơi bóng", cầu thủ này nói thêm.

Lê Phát cũng luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về người mẹ từng 3 năm ở trọ, từng làm đủ mọi nghề, từ phụ quán phở, quán nhậu, rửa bát thuê đến dọn dẹp kho bãi để nuôi mình. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phát gần như không thích tiêu tiền, hầu hết tiền sinh hoạt phí có được ở PVF, cầu thủ quê Lâm Đồng đều gửi hết về cho mẹ và chỉ thỉnh thoảng mua cho bản thân chiếc áo.

Ngoài chuyên môn bóng đá, Lê Phát cũng để tâm tới học tập. Cầu thủ sinh năm 2007 hiện là sinh viên ngành huấn luyện thể thao ở Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Lê Phát từng vừa thi đấu, tập luyện và học đại học trực tuyến ở SEA Games 33.

Không nhiều cầu thủ 19 tuổi của bóng đá Việt Nam làm được những điều cầu thủ quê Lâm Đồng đã làm. Và cả tương lai tươi sáng đang chờ đợi Lê Phát.