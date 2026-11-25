Sau thất bại 1-2 trước U17 Colombia trong ngày ra quân hôm 21/11, U17 Nhật Bản bước vào cuộc đối đầu Serbia với áp lực phải giành điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc lại khởi đầu không như mong đợi và sớm phải trả giá vì sai lầm trong phòng ngự.

Phút thứ 10, Tadija Cojic mang về quả phạt đền cho Serbia khi bị phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Dragan Anokic đánh lừa thủ môn Kosei Oshita để đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước.

U17 Nhật Bản (áo xanh) gây thất vọng lớn.

Bàn thua buộc Nhật Bản phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng và chủ động tổ chức tấn công, các cầu thủ trẻ châu Á gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Những pha phối hợp ở trung lộ thường xuyên bị bẻ gãy, trong khi các tình huống tạt bóng cũng không mang lại hiệu quả.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Phút 47, Ito Takaki đánh đầu sau quả tạt của đồng đội, song bóng đi đúng vị trí thủ môn Savo Radanovic.

Kakeru Saito, Maki Kitahara và Tafuku Satomi cũng lần lượt có cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể tận dụng. Serbia chủ động lùi sâu, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hóa giải thành công những đợt tấn công của đối thủ.

Chung cuộc, Nhật Bản nhận thất bại 0-1 và chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận. Hai kết quả bất lợi liên tiếp đẩy đại diện châu Á vào tình thế khó khăn. Ở lượt trận cuối, U17 Nhật Bản phải thắng Honduras để nươi hy vọng đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt.