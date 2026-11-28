Các thành viên Hội CĐV Bóng đá Hà Tĩnh tham gia cổ vũ cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu trên sân nhà.

Mỗi khi đội nhà thi đấu, sắc đỏ của Hội Cổ động viên (CĐV) Bóng đá Hà Tĩnh lại rực cháy trên khán đài, tạo nguồn động lực tinh thần to lớn cho các cầu thủ. Ít ai biết, để làm nên bầu không khí cuồng nhiệt ấy, phía sau khán đài luôn có sự đóng góp thầm lặng của những tình nguyện viên.

Họ là những người sẵn sàng gác lại công việc và bộn bề cuộc sống, dành thời gian, công sức để đồng hành cùng đội bóng quê hương.

Những buổi sinh nhật thường được tổ chức trên sân bóng ngay trước giờ các cầu thủ tập luyện.

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng một lần, các tình nguyện viên của Hội CĐV Bóng đá Hà Tĩnh lại tổ chức mừng sinh nhật cho những cầu thủ và thành viên ban huấn luyện có ngày sinh trong tháng. Không rình rang, cầu kỳ, những món quà nhỏ được trao ngay trên sân tập, góp phần mang đến cho các cầu thủ cảm giác gần gũi, ấm áp và sự quan tâm chân thành từ người hâm mộ.

Trợ lý HLV Phan Tiến Hoài (bên trái), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (ở giữa) và trợ lý ngôn ngữ Lê Thái Sơn (bên phải) cùng có chung sinh nhật trong tháng 11.

Ông Phan Tiến Hoài - Trợ lý huấn luyện viên CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cũng là một trong những người có sinh nhật trong tháng 11, chia sẻ: “Tháng này, tôi cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Thái Sơn và tiền vệ Nguyễn Văn Khánh có sinh nhật. Hôm nay, được các bạn trong đội hậu cần của Hội CĐV Bóng đá Hà Tĩnh tổ chức sinh nhật ngay trên sân tập, chúng tôi rất vui. Theo tôi, đây là việc làm hết sức ý nghĩa, vừa động viên anh em, vừa là sợi dây gắn kết tình cảm giữa đội bóng với các cổ động viên”.

Không chỉ tổ chức sinh nhật, các thành viên Hội CĐV Bóng đá Hà Tĩnh còn đảm nhận nhiều phần việc khác để hỗ trợ đội bóng. Trước mỗi trận đấu, họ tất bật với những công việc không tên: túc trực bán vé phục vụ khán giả, chuẩn bị băng rôn, cờ trống, bán áo gây quỹ duy trì hoạt động Hội. Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tự nguyện, mỗi người góp một phần công sức để tạo nên không khí sôi động trên khán đài, tiếp thêm khí thế cho các cầu thủ.

Chị Bùi Thị Diệu - nhân viên Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, chia sẻ: “Tôi tham gia Hội CĐV Bóng đá Hà Tĩnh từ năm 2019 đến nay. Tôi thấy việc được đồng hành cùng đội bóng rất có ý nghĩa. Càng gắn bó, tôi càng thêm yêu đội bóng quê nhà”.

Chị Bùi Thị Diệu tham gia Hội CĐV bóng đá Hà Tĩnh từ năm 2019.

Còn chị Bùi Huyền Thuý (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Nam, phường Thành Sen), dù bận rộn với công việc điều hành doanh nghiệp, vẫn luôn sắp xếp thời gian, tâm huyết với các hoạt động của Hội CĐV bóng đá Hà Tĩnh. Với chị, tình yêu dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ thể hiện qua những tiếng reo hò trên khán đài mà còn bằng những đóng góp thiết thực để Hội CĐV bóng đá Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Chị Thúy chia sẻ: “Ban đầu, tôi đến với Hội CĐV Bóng đá Hà Tĩnh vì yêu thích bóng đá. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy để phong trào cổ vũ phát triển vững mạnh, việc ủng hộ đội bóng thêm ý nghĩa thì bản thân cần có những đóng góp thiết thực hơn. Vì vậy, tôi tích cực đồng hành cùng anh em trong các phần việc như bán vé trước trận đấu, tham gia hoạt động thiện nguyện cùng các cầu thủ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tôi hy vọng những việc làm nhỏ bé này sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ thi đấu hết mình”.

Các CĐV tham gia bán vé trước các trận đấu.

Có thể nói, những người như chị Diệu, chị Thuý và những CĐV khác chính là hậu phương vững chắc cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mỗi lúc ra sân. Hiện tại Hội CĐV bóng đá Hà Tĩnh có 250 hội viên tham gia sinh hoạt, tất cả đều trên tinh thần tự nguyện vì màu cờ, sắc áo của đội nhà. Sự cống hiến thầm lặng cùng tình yêu bóng đá cháy bỏng của họ đã và đang góp phần viết nên câu chuyện đẹp về văn hóa cổ vũ của người Hà Tĩnh, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để đội bóng núi Hồng tự tin chinh phục những đỉnh cao mới.