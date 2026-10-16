Công bố bất ngờ cho thấy fan bóng đá Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á

Luôn có CĐV Việt Nam theo chân đội tuyển - Ảnh: ANH KHOA

Trong một bài đăng vào ngày 15/10, chuyên trang ASEAN Football xếp Việt Nam ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng "Tỉ lệ fan theo chân cổ vũ khi đội tuyển bóng đá ra nước ngoài thi đấu".

Theo đó, chuyên trang này xếp Việt Nam ở vị trí số 1 bảng xếp hạng với mức tỉ lệ ước tính vào khoảng 85%.

Kế đến là Thái Lan - với tỉ lệ 80%, Malaysia - 78%, Campuchia - 75%, Brunei - 72%... Xếp cuối cùng là Philippines với tỉ lệ vỏn vẹn 45%.

Nhưng cũng theo ASEAN Football, con số tỉ lệ này họ chỉ sử dụng AI để ước lượng, tổng hợp từ các bài đăng trên mạng xã hội của cộng đồng fan bóng đá, qua đó đưa ra đánh giá tổng quan.

ASEAN Football không giải thích chi tiết về cách tính tỉ lệ này. Nhưng họ khẳng định rằng đã loại trừ việc công dân sinh sống và làm việc tại nước ngoài khi thống kê.

Kết quả này thực sự gây bất ngờ, nhưng nếu ASEAN Football chỉ lấy thống kê từ các giải đấu Đông Nam Á trong 1-2 năm trở lại đây, các vị trí trên bảng xếp hạng có thể cũng thực sự chính xác.

Trên thực tế, các giải đấu như ASEAN Cup, hay cả môn bóng đá nam ở SEA Games giờ đây không còn quá cuốn hút với người hâm mộ khu vực nữa. Tại ASEAN Cup 2026, các sân vận động Thái Lan luôn thưa thớt khán giả, kể cả khi đội nhà đã lọt vào đến bán kết rồi chung kết. Và lẽ dĩ nhiên, khi đội ra nước ngoài, lượng fan theo chân lại càng sụt giảm.

Bảng xếp hạng fan bóng đá của ASEAN Football - Ảnh: ASEAN Football

Đây không phải lần đầu tiên ASEAN Football vinh danh sự cuồng nhiệt của fan bóng đá Việt Nam. Trước đó tại ASEAN Cup 2026, chuyên trang này từng đánh giá Việt Nam sở hữu lực lượng CĐV đông đảo nhất.

Cụ thể theo số liệu của ASEAN Football, lượng khán giả trung bình của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là 25.599 người/trận.

Đây là mức cao nhất trong tổng số 10 đội tham dự giải đấu năm nay, biến Việt Nam thành đội bóng có lực lượng cổ vũ đông đảo nhất.

Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng của ASEAN Football là Indonesia, với 24.875 khán giả/trận. Kế đến là Campuchia - 17.169 khán giả/trận.