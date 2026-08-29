HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

FIFA ASEAN Cup 2026 dành cho đội tuyển quốc gia dự kiến khởi tranh tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10. Trong khi đó, môn bóng đá nam ASIAD 20, dành cho đội Olympic, tức U23 cộng ba cầu thủ quá tuổi, được tổ chức ở Nhật Bản từ ngày 15/9 đến 3/10.

HLV Kim Sang-sik vẫn đang nắm cả ĐTQG và U23. Theo thông lệ, ĐTQG sẽ được ưu tiên nếu trùng lịch trình. "Một HLV người Việt Nam sẽ phụ trách đội tuyển dự ASIAD", ông nói với VnExpress. "Tôi sẽ tập trung vào ĐTQG".

HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik mừng vô địch sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 26/8/2026. Ảnh: Đức Đồng

Người dẫn dắt đội U23 dự kiến là Đinh Hồng Vinh, HLV từng làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik một thời gian dài. Ông Hồng Vinh cũng đã được giao làm quyền HLV trưởng U23 ở các giải giao hữu và ở đợt tập trung gần nhất.

FIFA ASEAN Cup là giải Đông Nam Á mở rộng được FIFA tổ chức lần đầu vào năm nay. Giải chia làm hai hạng đấu, với 11 đại diện Đông Nam Á cùng ba đội khách mời là Hong Kong, Pakistan và Bangladesh.

Việt Nam nằm ở bảng B hạng Nhất, cùng Thái Lan, Pakistan và Philippines. Bảng A có chủ nhà Indonesia, Malaysia, Bangladesh và Singapore. Trong khi đó, ở hạng Nhì, bảng A có chủ nhà Hong Kong, Lào và Brunei, còn bảng B gồm Campuchia, Myanmar và Timor Leste.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội nhất bảng vào chung kết mỗi hạng đấu. Đội vô địch hạng Nhất dự kiến nhận thưởng 1 triệu USD, còn hạng Nhì là 300.000 USD.

Do tổ chức vào lịch FIFA days, các đội tuyển sẽ được triệu tập lực lượng mạnh nhất. Vì thế, giải đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao hơn ASEAN Cup, nơi Việt Nam vừa đăng quang khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 4-2 ở chung kết. Thái Lan cũng coi cuộc tái đấu tại FIFA ASEAN Cup là cơ hội phục thù và phân định chất lượng thật sự với Việt Nam.

Tiền vệ Thái Lan Sarach Yooyen (6) tranh chấp với tiền vệ Việt Nam Lê Phạm Thành Long (8) trong trận Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8/2026. Ảnh: Đức Đồng

Indonesia cũng hướng đến mục tiêu phục thù Việt Nam, sau khi thua 0-3 ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Hai đội sẽ có cơ hội đối đầu ở chung kết nếu cùng đứng nhất, hoặc trận tranh giải ba nếu cùng đứng nhì ở mỗi bảng. Indonesia, với nhiều cầu thủ mang dòng máu lai đang thi đấu ở châu Âu về hội quân, được dự báo sẽ đứng nhất bảng A.

HLV Kim Sang-sik coi đây là thử thách lớn và Việt Nam sẽ cần chuẩn bị kỹ càng. Ông đặt mục tiêu nâng tầm hàng thủ, đồng thời phân tích kỹ càng các đối thủ. Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với truyền thông Hàn Quốc sáng 28/8, HLV Kim Sang-sik cho biết triết lý dẫn dắt là "không chỉ có một bí quyết duy nhất" mà là "quan sát và thay đổi".

Ông nói: "Ẩm thực có công thức bí truyền cho món ăn. Bóng đá lại khác. Cầu thủ, phương pháp huấn luyện và đối thủ luôn thay đổi liên tục. Việc nhanh chóng thích ứng với những thay đổi này đã dẫn đến kết quả tốt. Với đội nhà, ban huấn luyện chỉ đơn giản là cố gắng theo dõi sát sao thể trạng, kỹ năng và khả năng thực hiện chiến thuật của cầu thủ".

Ở giải đấu tới, nhiều gương mặt chất lượng có thể trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam, như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và Trần Đình Trọng. Họ vắng mặt ở ASEAN Cup 2026 do cùng Công an Hà Nội chuẩn bị cho trận play-off AFC Champions League Elite 2026-2027, nơi đội thắng CLB Australia Adelaide United 2-0. Bên cạnh đó, cặp tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa (gốc Australia) và Lee Williams (Anh) cũng được chú ý. Trước đó, Khoa chấn thương nên lỡ hẹn ASEAN Cup, còn Lee chưa có quốc tịch Việt Nam.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh (giữa) chỉ đạo trong buổi tập của U23 Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội ngày 28/7/2026. Ảnh: VFF

Với ASIAD, Việt Nam vẫn sẽ có lực lượng mạnh gồm nhiều cầu thủ trong đội hình giành HC đồng U23 châu Á 2026. Ở đợt tập trung gần nhất, nhóm này có thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Lê Viktor, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt. Thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Đinh Quang Kiệt cũng có thể được tăng cường từ ĐTQG. Trong khi đó, bộ ba trong giới hạn tuổi dự ASIAD gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang nhiều khả năng vẫn chơi cho ĐTQG, do đã chiếm suất đá chính hoặc cạnh tranh được với các đàn anh.

Bóng đá nam ASIAD 20 gồm 16 đội tuyển chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội nhất và 4 đội nhì vào tứ kết.

Việt Nam nằm ở bảng C, cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển rộng mở khi chỉ có Uzbekistan được đánh giá cao hơn.

Ở ASIAD 19 vào năm 2023, Việt Nam, được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn, dừng bước tại vòng bảng. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là đứng thứ tư tại ASIAD 18 ở Indonesia năm 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo.