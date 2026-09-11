Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

MU thắng đậm ngày trở lại Champions League

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

MU đánh bại Sabah 4-0 tại Old Trafford rạng sáng 11/9, có khởi đầu thuận lợi trong ngày trở lại Champions League sau ba năm vắng bóng.

Cunha, Bruno Fernandes và Sesko cùng ghi bàn trong hiệp một, giúp MU sớm định đoạt trận đấu trước Sabah.
Cunha, Bruno Fernandes và Sesko cùng ghi bàn trong hiệp một, giúp MU sớm định đoạt trận đấu trước Sabah.

MU mất gần nửa giờ để phá vỡ thế bế tắc, nhưng sau bàn mở tỷ số của Matheus Cunha, trận đấu nhanh chóng đi theo hướng có lợi cho đội chủ nhà. Bruno Fernandes và Benjamin Sesko lần lượt ghi thêm hai bàn trước giờ nghỉ, giúp MU tạo khoảng cách an toàn ngay trong hiệp một.

Sabah không chủ động co cụm và vẫn cố gắng đưa bóng lên phía trước, nhưng đại diện Azerbaijan gặp nhiều khó khăn khi MU tăng tốc. Đội chủ nhà kiểm soát tốt khu trung tuyến, giữ được sức ép và liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha hoán đổi vị trí trên hàng công.

Sau giờ nghỉ, HLV Michael Carrick giảm nhịp trận đấu và bắt đầu tính toán cho derby Manchester cuối tuần. MU không còn tấn công dồn dập như hiệp một, nhưng vẫn đủ sức ghi thêm bàn thứ tư nhờ Lisandro Martinez ở phút 69.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt với MU bởi đây là lần đầu họ trở lại Champions League kể từ mùa 2023/24. Lần gần nhất góp mặt ở giải đấu, đội bóng thành Manchester dừng bước ngay từ vòng bảng sau một chiến dịch thất vọng.

Chiến thắng 4-0 giúp MU có màn trở lại Champions League thuận lợi trước khi bước vào derby Manchester cuối tuần này.
Chiến thắng 4-0 giúp MU có màn trở lại Champions League thuận lợi trước khi bước vào derby Manchester cuối tuần này.

Dù vậy, Sabah chưa phải đối thủ đủ mạnh để kiểm chứng sức mạnh thực sự của MU. Đội bóng Azerbaijan lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính Champions League, trong khi Old Trafford là thử thách hoàn toàn khác so với những gì họ từng trải qua ở vòng loại.

Điểm khiến Carrick hài lòng nằm ở cách MU giải quyết trận đấu. Đội bóng không phải tiêu tốn quá nhiều thể lực, nhiều vị trí trên hàng công cùng lên tiếng và Sesko tiếp tục có thêm sự tự tin sau bàn thắng trước Everton cuối tuần trước.

Quan trọng hơn, MU tránh được một trận đấu kéo dài trong căng thẳng trước khi bước vào derby Manchester. Đội bóng của Carrick mới có 4 điểm sau ba vòng Premier League, trong khi Man City đang duy trì phong độ cao và sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều.

Vì thế, trận thắng Sabah nên được xem là bước chạy đà thuận lợi hơn là một lời khẳng định. MU hoàn thành nhiệm vụ ở Champions League, nhưng bài kiểm tra thực sự sẽ đến vào cuối tuần, khi hệ thống của Carrick phải đối mặt với tốc độ, sức ép và chất lượng tấn công cao hơn hẳn từ Man City.

lifestyle.zingnews.vn
Link bài gốc Copy link
https://lifestyle.zingnews.vn/mu-thang-dam-ngay-tro-lai-champions-league-post1682412.html

Tin liên quan

Tags:

#MU #Champions League #Carrick

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
FIFA kiện ngược UEFA

FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.
Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Cody Gakpo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi Liverpool định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức 85 triệu bảng.
HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup 2026, nên không nắm đội Olympic dự ASIAD 20 cùng thời gian.
Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Lễ bốc thăm League Phase đã tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu nghẹt thở, khi Barcelona đụng Man City và PSG, Arsenal so tài với Real Madrid cùng Bayern Munich. Điều này hứa hẹn một mùa giải châu Âu đầy kịch tính ngay từ giai đoạn đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!