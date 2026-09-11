MU thắng đậm ngày trở lại Champions League

Cunha, Bruno Fernandes và Sesko cùng ghi bàn trong hiệp một, giúp MU sớm định đoạt trận đấu trước Sabah.

MU mất gần nửa giờ để phá vỡ thế bế tắc, nhưng sau bàn mở tỷ số của Matheus Cunha, trận đấu nhanh chóng đi theo hướng có lợi cho đội chủ nhà. Bruno Fernandes và Benjamin Sesko lần lượt ghi thêm hai bàn trước giờ nghỉ, giúp MU tạo khoảng cách an toàn ngay trong hiệp một.

Sabah không chủ động co cụm và vẫn cố gắng đưa bóng lên phía trước, nhưng đại diện Azerbaijan gặp nhiều khó khăn khi MU tăng tốc. Đội chủ nhà kiểm soát tốt khu trung tuyến, giữ được sức ép và liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha hoán đổi vị trí trên hàng công.

Sau giờ nghỉ, HLV Michael Carrick giảm nhịp trận đấu và bắt đầu tính toán cho derby Manchester cuối tuần. MU không còn tấn công dồn dập như hiệp một, nhưng vẫn đủ sức ghi thêm bàn thứ tư nhờ Lisandro Martinez ở phút 69.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt với MU bởi đây là lần đầu họ trở lại Champions League kể từ mùa 2023/24. Lần gần nhất góp mặt ở giải đấu, đội bóng thành Manchester dừng bước ngay từ vòng bảng sau một chiến dịch thất vọng.

Chiến thắng 4-0 giúp MU có màn trở lại Champions League thuận lợi trước khi bước vào derby Manchester cuối tuần này.

Dù vậy, Sabah chưa phải đối thủ đủ mạnh để kiểm chứng sức mạnh thực sự của MU. Đội bóng Azerbaijan lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính Champions League, trong khi Old Trafford là thử thách hoàn toàn khác so với những gì họ từng trải qua ở vòng loại.

Điểm khiến Carrick hài lòng nằm ở cách MU giải quyết trận đấu. Đội bóng không phải tiêu tốn quá nhiều thể lực, nhiều vị trí trên hàng công cùng lên tiếng và Sesko tiếp tục có thêm sự tự tin sau bàn thắng trước Everton cuối tuần trước.

Quan trọng hơn, MU tránh được một trận đấu kéo dài trong căng thẳng trước khi bước vào derby Manchester. Đội bóng của Carrick mới có 4 điểm sau ba vòng Premier League, trong khi Man City đang duy trì phong độ cao và sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều.

Vì thế, trận thắng Sabah nên được xem là bước chạy đà thuận lợi hơn là một lời khẳng định. MU hoàn thành nhiệm vụ ở Champions League, nhưng bài kiểm tra thực sự sẽ đến vào cuối tuần, khi hệ thống của Carrick phải đối mặt với tốc độ, sức ép và chất lượng tấn công cao hơn hẳn từ Man City.