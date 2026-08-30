CLB Công an Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia

Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra tối 30/8, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trước giờ bóng lăn, đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League CAHN được đánh giá cao hơn đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Công an TPHCM.

Tiền vệ tuyển thủ quốc gia Thành Long trong màu áo CLB CAHN (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội chủ nhà CAHN sớm thể hiện ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 8. Cao Pendant Quang Vinh tạt bóng từ cánh trái, để Alan Grafite đánh đầu tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Đến phút 27, cách biệt được nhân đôi cho CLB CAHN. Trong pha bóng này, hậu vệ đội Công an TPHCM phá bóng không tốt, bóng đến ngay tầm chân của tiền đạo đội CAHN là Alan Grafite. Cầu thủ này sút bóng từ cự ly gần, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 2-0.

Phút bù giờ thứ ba của hiệp một, đến lượt Alan Grafite chuyền bóng để Koko Perea lao xuống. Koko Perea đi bóng qua luôn thủ môn Lê Giang Patrik, rồi sút bóng vào lưới trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn nghiêng hẳn về phía đội ĐKVĐ V-League CAHN. Phút 69, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Đình Bắc ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-0 cho CLB CAHN. Trong pha bóng này, Đình Bắc đi bóng qua thủ môn Lê Giang Patrik, trước khi sút bóng chính xác, lập công cho đội chủ nhà.

CLB CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia 2026-2027 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 72, ngoại binh Frans Putros đón đường chuyền chính xác của đồng đội, anh đánh đầu vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho CLB CAHN.

Chiến thắng này giúp cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking giành Siêu Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia cũng là khởi đầu cho mùa giải 2026-2027 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đọc nhiều trong Thể thao

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm