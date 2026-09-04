FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
Căng thẳng bùng phát từ những tranh chấp pháp lý liên quan đến kế hoạch bán một phần bản quyền World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, một dự án đã bị hủy bỏ.
Trước đó, UEFA đệ đơn kiện lên các tòa án tại Mỹ nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến đề xuất gây tranh cãi kể trên. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu thậm chí cảnh báo về việc xem xét khởi tố hình sự đối với ông Infantino tại Thụy Sĩ, nơi FIFA đặt trụ sở chính.
Đáp trả lại tại tòa án New York, FIFA kiên quyết bác bỏ các động thái của UEFA và khẳng định tổ chức này đang lợi dụng quy trình pháp lý để tấn công ban lãnh đạo.
Trong văn bản gửi tòa án, FIFA nêu rõ: "Dù được trình bày dưới dạng hồ sơ pháp lý, các đơn từ này thực chất không khác gì những thông cáo báo chí nhằm phục vụ chiến dịch bôi nhọ của UEFA chống lại FIFA".
Giới quan sát nhận định, xung đột cho thấy UEFA đang nỗ lực gia tăng áp lực nhằm thách thức vị thế của ông Infantino. Tổ chức này được cho là đang tìm mọi cách để buộc Chủ tịch FIFA phải từ chức hoặc thất bại trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.
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