Dàn "bom tấn" vượt mốc 100 triệu euro hè này

Messi được đề cử Quả Bóng Vàng 2026 09/09/2026 04:26 Tạp chí France Football công bố danh sách 30 đề cử Quả Bóng Vàng nam 2026, trong đó Lionel Messi trở lại sau hai năm vắng bóng.

Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự World Cup thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì tiền bạc 08/09/2026 08:37 Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 Nguyễn Trọng Đại đã lên Facebook xin việc và thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì chuyện tiền bạc.

Infantino xác nhận tái tranh cử Chủ tịch FIFA 07/09/2026 08:46 Gianni Infantino tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA tháng 3/2027, bất chấp sức ép từ UEFA và một số liên đoàn thành viên.

Everton vs Manchester United: Trái đắng phút 90+6 06/09/2026 22:14 Tối 6/9, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có một điểm sau trận hòa 2-2 trước chủ nhà Everton ở vòng 3 Premier League.

Việt Nam – Iran: Không thể buông xuôi ở vòng loại U20 châu Á 2027 06/09/2026 14:29 Cơ hội đi tiếp rất hẹp nhưng Việt Nam còn nhiều trách nhiệm phải hoàn thành khi gặp Iran ở lượt cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tối nay (6/9).

Hoàng Đức chấn thương, nguy cơ không dự FIFA ASEAN Cup 2026 06/09/2026 11:00 Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho LPBank V-League 2026 - 2027.

Mbappe đá hỏng phạt đền, Real thất bại cay đắng 05/09/2026 07:48 Tiền đạo Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền ở phút bù thứ năm, khiến Real Madrid thua chủ nhà Betis 0-1 ở vòng bốn La Liga.

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026 05/09/2026 03:00 Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.

FIFA kiện ngược UEFA 04/09/2026 09:36 FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.

U20 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp, giấc mơ châu Á chưa khép lại 04/09/2026 05:00 U20 Việt Nam chưa hết cơ hội dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng nhiệm vụ phía trước vô cùng khó khăn. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải thắng Iran và chờ những kết quả thuận lợi.

U20 Việt Nam thua Palestine, đối diện nguy cơ xuống hạng 03/09/2026 22:23 Tối 3/9, thất bại 1-2 trước Palestine ở trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 khiến U20 Việt Nam đối mặt nguy cơ rớt xuống Hạng phát triển ở kỳ giải tiếp theo.

Bom tấn đắt nhất lịch sử Premier League được kích nổ 02/09/2026 06:57 Manchester City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea với khoản phí kỷ lục 146 triệu euro.

Việt Nam thua đậm Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á 2027 31/08/2026 21:53 Việt Nam lép vế hoàn toàn và thua Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì ở Phú Thọ tối 31/8.

Việt Nam tranh tài ở vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 31/08/2026 11:59 Vòng loại U20 châu Á 2027 lần đầu áp dụng thể thức mới khiến cuộc đua giành vé dự vòng chung kết trở nên khốc liệt hơn với Việt Nam.

Man Utd đại thắng nhờ hat-trick của Fernandes 31/08/2026 05:29 Tiền vệ Bruno Fernandes ghi ba bàn, kiến tạo một bàn khác giúp Man Utd thắng ngược đội khách Ipswich Town 5-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

CLB Công an Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia 30/08/2026 21:00 Vượt qua CLB Công an TPHCM với tỷ số đậm 5-0, CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành Siêu Cúp Quốc gia 2026-2027.

Giải bóng đá nữ Việt Nam được truyền thông quốc tế chú ý 30/08/2026 18:09 Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam nhận sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Nhiều bài viết tập trung vào câu chuyện của các cầu thủ và nét đẹp văn hóa địa phương.

Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39 30/08/2026 10:34 Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.

Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool 30/08/2026 05:33 Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Cody Gakpo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi Liverpool định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức 85 triệu bảng.

HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20 29/08/2026 10:58 HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup 2026, nên không nắm đội Olympic dự ASIAD 20 cùng thời gian.

Haaland, Cherki giúp Man City thắng đậm ở Ngoại hạng Anh 29/08/2026 06:30 Erling Haaland ghi những bàn đầu tiên mùa này, còn Rayan Cherki thăng hoa với cú đúp, giúp Man City hạ Crystal Palace 4-1 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

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Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao 28/08/2026 06:00 Lễ bốc thăm League Phase đã tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu nghẹt thở, khi Barcelona đụng Man City và PSG, Arsenal so tài với Real Madrid cùng Bayern Munich. Điều này hứa hẹn một mùa giải châu Âu đầy kịch tính ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Việt Nam làm nên lịch sử với chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 liên tiếp 26/08/2026 22:01 Tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó trở thành nhà vua ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt chung kết.

Việt Nam – Thái Lan: Chờ thầy trò Kim Sang-sik viết lại lịch sử ASEAN Cup 26/08/2026 14:13 Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch lần thứ hai liên tiếp ở ASEAN Cup, sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi và được chơi lượt về trên sân nhà Mỹ Đình hôm nay.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan: Xuân Son dự bị, ông Kim lại tạo bất ngờ? 26/08/2026 06:38 Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik rất có thể sẽ lại tiếp tục tạo bất ngờ cho người Thái khi “cất” Xuân Son trên ghế dự bị ở màn tái đấu giữa hai đội tại sân Mỹ Đình.

Chủ tịch FIFA đến Việt Nam xem chung kết ASEAN Cup 2026 25/08/2026 15:10 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom sẽ dự khán lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8, trong chuyến thăm Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik: 'Tuyển Việt Nam muốn viết nên lịch sử tại ASEAN Cup' 25/08/2026 13:49 HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam quyết tâm chiến đấu hết mình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, hướng tới việc tạo nên dấu ấn lịch sử trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.