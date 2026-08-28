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Dàn "bom tấn" vượt mốc 100 triệu euro hè này

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Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến hàng loạt thương vụ có giá trị khổng lồ, trong đó nhiều bản hợp đồng đã vượt qua cột mốc 100 triệu euro.

Morgan Rogers là một trong những thương vụ đắt giá nhất mùa hè năm nay khi Chelsea chấp nhận chi khoảng 135 triệu euro để đưa tiền vệ người Anh về Stamford Bridge. Mức phí này đưa Rogers vào nhóm những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Morgan Rogers là một trong những thương vụ đắt giá nhất mùa hè năm nay khi Chelsea chấp nhận chi khoảng 135 triệu euro để đưa tiền vệ người Anh về Stamford Bridge. Mức phí này đưa Rogers vào nhóm những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Việc HLV Xabi Alonso được &quot;bật đèn xanh&quot; cho thương vụ này cho thấy đội bóng thành London đặt niềm tin lớn vào Rogers. Cầu thủ này được kỳ vọng trở thành mũi nhọn quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng công giàu sức cạnh tranh của Chelsea.

Việc HLV Xabi Alonso được "bật đèn xanh" cho thương vụ này cho thấy đội bóng thành London đặt niềm tin lớn vào Rogers. Cầu thủ này được kỳ vọng trở thành mũi nhọn quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng công giàu sức cạnh tranh của Chelsea.

Manchester City cũng tạo dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng với thương vụ Elliot Anderson trị giá khoảng 135 triệu euro. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để tăng cường chất lượng tuyến giữa trong bối cảnh phải nói lời chia tay Rodri.

Manchester City cũng tạo dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng với thương vụ Elliot Anderson trị giá khoảng 135 triệu euro. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để tăng cường chất lượng tuyến giữa trong bối cảnh phải nói lời chia tay Rodri.

Anderson được kỳ vọng mang đến sức trẻ, khả năng tranh chấp và sự cơ động cho hàng tiền vệ Man City. Đây tiếp tục là minh chứng cho tham vọng duy trì vị thế của đội bóng thành Manchester ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Anderson được kỳ vọng mang đến sức trẻ, khả năng tranh chấp và sự cơ động cho hàng tiền vệ Man City. Đây tiếp tục là minh chứng cho tham vọng duy trì vị thế của đội bóng thành Manchester ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Liverpool cũng hoàn tất thương vụ đáng chú ý nhất hè này khi mang về Bradley Barcola với mức giá 140 triệu euro, tính cả các khoản phụ phí. Nếu hoàn tất, tiền đạo người Pháp sẽ là &quot;bom tấn&quot; vượt mốc 100 triệu euro thứ ba của Liverpool trong vòng một năm qua, sau Alexander Isak và Hugo Ekitike.

Liverpool cũng hoàn tất thương vụ đáng chú ý nhất hè này khi mang về Bradley Barcola với mức giá 140 triệu euro, tính cả các khoản phụ phí. Nếu hoàn tất, tiền đạo người Pháp sẽ là "bom tấn" vượt mốc 100 triệu euro thứ ba của Liverpool trong vòng một năm qua, sau Alexander Isak và Hugo Ekitike.

Barcola được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở cánh. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng tuyển thủ Pháp chưa tương xứng với mức giá 140 triệu euro mà PSG yêu cầu.

Barcola được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở cánh. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng tuyển thủ Pháp chưa tương xứng với mức giá 140 triệu euro mà PSG yêu cầu.

Real Madrid cũng góp mặt trong danh sách với Yan Diomande, cầu thủ có mức phí chuyển nhượng khoảng 125 triệu euro. Đây là khoản đầu tư lớn cho một tài năng được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong tương lai.

Real Madrid cũng góp mặt trong danh sách với Yan Diomande, cầu thủ có mức phí chuyển nhượng khoảng 125 triệu euro. Đây là khoản đầu tư lớn cho một tài năng được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong tương lai.

Với màn trình diễn chói sáng ở mùa 2025/26, Diomande được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ khi thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới tại sân Bernabeu.

Với màn trình diễn chói sáng ở mùa 2025/26, Diomande được kỳ vọng phát triển mạnh mẽ khi thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới tại sân Bernabeu.

Một trường hợp đặc biệt là Ayyoub Bouaddi, khi Manchester City được cho là phải chi tổng cộng 100 triệu euro để hoàn tất thương vụ. Con số này bao gồm 95 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí.

Một trường hợp đặc biệt là Ayyoub Bouaddi, khi Manchester City được cho là phải chi tổng cộng 100 triệu euro để hoàn tất thương vụ. Con số này bao gồm 95 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí.

Sau kỳ World Cup 2026 ấn tượng, Bouaddi lập tức lọt vào tầm ngắm của Man City. Đội chủ sân Etihad kỳ vọng kết hợp Anderson và Bouaddi để tạo thành cặp tiền vệ mới thay cho Rodri.

Sau kỳ World Cup 2026 ấn tượng, Bouaddi lập tức lọt vào tầm ngắm của Man City. Đội chủ sân Etihad kỳ vọng kết hợp Anderson và Bouaddi để tạo thành cặp tiền vệ mới thay cho Rodri.

znews.vn
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Tags:

#UEFA #FIFA #Infantino #bóng đá #tham nhũng #khởi kiện #chủ tịch FIFA

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