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Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

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Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Cody Gakpo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi Liverpool định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức 85 triệu bảng.

Cody Gakpo được Liverpool định giá khoảng 85 triệu bảng trong bối cảnh Man City đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan.
Cody Gakpo được Liverpool định giá khoảng 85 triệu bảng trong bối cảnh Man City đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan.

Theo ESPN, các cuộc trao đổi giữa Man City và Liverpool về Gakpo tăng tốc trong ngày 29/8. Đội chủ sân Anfield muốn nhận khoảng 85 triệu bảng (115 triệu USD) nếu phải chia tay tiền đạo 27 tuổi.

Man City cũng nhận được những tín hiệu tích cực từ phía cầu thủ. Gakpo được cho là quan tâm tới khả năng chuyển đến Etihad, khiến đội bóng của HLV Enzo Maresca tiếp tục thúc đẩy thương vụ.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi Liverpool và Man City vốn là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League. Việc một cầu thủ quan trọng chuyển giữa hai CLB hàng đầu vì thế không đơn thuần là một thương vụ bổ sung lực lượng.

Gakpo vẫn đá chính trong trận Liverpool hòa Nottingham Forest 2-2 thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh hôm 29/8. Tuyển thủ Hà Lan có thể chơi ở cánh trái lẫn trung phong, giúp Maresca có thêm nhiều lựa chọn để sắp xếp hàng công.

Man City đã cân nhắc nhiều phương án trước khi đẩy mạnh đàm phán với Liverpool. Iliman Ndiaye của Everton và Pedro Neto bên phía Chelsea cũng nằm trong danh sách những cầu thủ được đội chủ sân Etihad xem xét.

Gakpo vẫn đá chính cho Liverpool ở trận hòa Nottingham Forest 2-2 trước khi thông tin về cuộc đàm phán với Man City xuất hiện.
Gakpo vẫn đá chính cho Liverpool ở trận hòa Nottingham Forest 2-2 trước khi thông tin về cuộc đàm phán với Man City xuất hiện.

Nhu cầu tăng cường hàng công của Man City trở nên cấp thiết hơn sau những biến động nhân sự gần đây. Savio và Omar Marmoush đều chuyển sang Tottenham trong tuần qua. Man City đã đạt thỏa thuận với Palmeiras để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Brazil Allan, nhưng vẫn muốn có thêm một phương án tấn công chất lượng cao.

Gakpo đáp ứng khá rõ yêu cầu đó. Không chỉ có kinh nghiệm tại Premier League, anh còn đủ linh hoạt để đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công. Nếu thương vụ hoàn tất, Maresca sẽ có thêm một cầu thủ có thể lập tức bước vào đội hình thay vì cần nhiều thời gian thích nghi.

Ở chiều ngược lại, mức giá 85 triệu bảng cho thấy Liverpool không có ý định dễ dàng để Gakpo ra đi, đặc biệt khi điểm đến có thể là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Thương vụ Gakpo cũng chưa phải kế hoạch cuối cùng của Man City. ESPN cho biết nhà đương kim á quân Premier League chuẩn bị cho những ngày cuối kỳ chuyển nhượng bận rộn và dự kiến còn gửi ít nhất một đề nghị tới Chelsea dành cho tiền vệ Enzo Fernández.

Nếu thành công với Gakpo, Man City không chỉ bổ sung thêm một phương án tấn công đáng giá. Họ còn trực tiếp lấy đi một cầu thủ quan trọng từ đội bóng có thể cạnh tranh với mình trong cuộc đua đường dài ở Premier League.

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