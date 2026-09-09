Hé lộ danh sách U23 Việt Nam dự Asiad

Chuẩn bị cho Asiad 2026, HLV Kim Sang Sik cùng Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh có sự tuyển chọn kỹ lưỡng về lực lượng. Danh sách tập trung của U23 Việt Nam sớm được hé lộ với những gương mặt trẻ đang thi đấu ấn tượng tại LPBank V-League 2026/27.

Theo một số nguồn tin, về cơ bản danh sách U23 Việt Nam vẫn là những cái tên được triệu tập ở đợt tập trung gần nhất hồi tháng 7, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ từng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 và giải giao hữu CFA Team China hồi tháng 3 như: Cao Văn Bình, Võ Anh Quân, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Lê Phát...

U23 Việt Nam sẵn sàng cho Asiad. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik quyết định trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ ở đội U20 Việt Nam. Tiền đạo Đình Bắc không có tên trong danh sách này vì cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước khi đội hội quân, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam ghi điểm với màn trình diễn ấn tượng tại vòng 1 V-League. Nổi bật trong số này là tiền vệ Trần Thành Trung trong màu áo CLB Ninh Bình.

Khi đàn anh Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt vì chấn thương, sao trẻ Việt kiều Bulgaria được HLV Chu Đình Nghiêm giao nhiệm vụ tổ chức lối chơi cho Ninh Bình ở chuyến làm khách trên sân Hải Phòng. Thành Trung nhanh chóng đáp lại sự tin tưởng bằng 2 đường kiến tạo, góp phần giúp Ninh Bình ngược dòng thắng đậm Hải Phòng 4-1. Tuy nhiên, Thành Trung lại dính chấn thương ở trận đấu tại Lạch Tray, nên khả năng cùng U23 Việt Nam dự Asiad cũng đang bỏ ngỏ.

Một cầu thủ trẻ khác của Ninh Bình là Nguyễn Lê Phát cũng gây ấn tượng. Tiền đạo sinh năm 2007 này chính là người nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng cố đô Hoa Lư, góp công vào chiến thắng 4-1 ở trận ra quân V-League trước Hải Phòng.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Thái Quốc Cường ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của CA TP.HCM trước Hà Nội FC. Trương Thanh Nam cũng để lại dấu ấn với bàn thắng khai thông thế bế tắc, góp phần giúp Thanh Hóa đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình của SLNA khẳng định năng lực và giá trị của mình trong trận thắng Bắc Ninh 1-0. Anh được kỳ vọng làm tốt nhiệm vụ trong màu áo U23 Việt Nam tại Asiad tới.

U23 Việt Nam dự kiến tập trung tại Hà Nội từ ngày 11/9, trước khi lên đường sang Nhật Bản. Tại môn bóng đá nam Asiad 20, U23 Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây là bảng đấu được đánh giá là vừa sức với Thanh Nhàn cùng các đồng đội, bởi ngoài Uzbekistan được đánh giá rất mạnh, hai đối thủ còn lại đều khá "đồng cân đồng lạng".