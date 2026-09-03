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U20 Việt Nam thua Palestine, đối diện nguy cơ xuống hạng

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Tối 3/9, thất bại 1-2 trước Palestine ở trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 khiến U20 Việt Nam đối mặt nguy cơ rớt xuống Hạng phát triển ở kỳ giải tiếp theo.

U20 Việt Nam để thua Palestine ở trận thứ 2, vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: Nhật Đoàn.
U20 Việt Nam để thua Palestine ở trận thứ 2, vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: Nhật Đoàn.

Với U20 Việt Nam, sức ép đang đè nặng lên thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sau thất bại 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên. Trong trận đấu thứ hai tại bảng C, đội chủ nhà buộc phải giành 3 điểm trước Palestine nếu muốn duy trì hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

Trên sân Việt Trì, U20 Việt Nam nhập cuộc chủ động và mạnh dạn đẩy cao đội hình. Phần lớn thời gian hiệp 1, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi nắm quyền kiểm soát bóng. Thế nhưng những pha xâm nhập vùng cấm của đội chủ nhà lại chưa đủ sắc bén để tạo ra khác biệt.

Đến phút 34, hàng phòng ngự U20 Việt Nam để đối thủ xuyên phá khá dễ dàng. Laieth Tayem tận dụng khoảng trống, xử lý đơn giản trước khi dứt điểm mở tỷ số cho Palestine. Cuối hiệp một, U20 Việt Nam tiếp tục tạo sức ép. Phút 41, đội chủ nhà lại có cầu thủ ngã trong vùng cấm Palestine nhưng trọng tài không thổi phạt. Đức Vũ sau đó tung cú sút xa nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành trước khi hiệp 1 khép lại.

Để thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam mất quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp đồng thời đối mặt với nguy cơ &quot;xuống hạng&quot;. Ảnh: Nhật Đoàn.
Để thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam mất quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp đồng thời đối mặt với nguy cơ "xuống hạng". Ảnh: Nhật Đoàn.

Sang hiệp hai, U20 Việt Nam gần như chơi canh bạc tất tay khi dồn đội hình lên cao. Ngay những phút đầu, Duy Khang có cơ hội dứt điểm ở khu vực 5m nhưng bóng bị hậu vệ Palestine cản phá. Phút 51, Văn Bách tiếp tục khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút từ góc hẹp, đưa bóng dội cột dọc.

Sau nhiều nỗ lực, U20 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 66. Từ quả tạt bên cánh phải, Nguyễn Quốc Khánh tỳ đè hậu vệ Palestine rồi bật cao đánh đầu. Bóng dội xà ngang, bật vào người thủ môn đối phương trước khi đi vào lưới.

Tưởng như bàn thắng sẽ giúp U20 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng, đội chủ nhà lại phải nhận bàn thua ở phút 82. Từ đường chọc khe của đồng đội, Hamade thoát xuống rồi dứt điểm kỹ thuật, ấn định chiến thắng 2-1 cho Palestine.

Thất bại này khiến U20 Việt Nam chưa có điểm nào sau hai lượt trận và gần như không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải chờ kết quả lượt trận cuối giữa các đối thủ.

Đáng lo hơn, U20 Việt Nam còn đối mặt nguy cơ “xuống hạng”. Theo điều lệ, 6 đội có thành tích kém nhất sau vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ phải xuống chơi ở “Nhóm phát triển” trong kỳ vòng loại tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể cạnh tranh suất dự VCK U20 châu Á 2029.

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#U20 châu Á #U20 Việt Nam

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