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Tuchel xin lỗi Mainoo

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HLV Thomas Tuchel thừa nhận Kobbie Mainoo không đáng phải ngồi ngoài suốt World Cup 2026 và gửi lời xin lỗi tới tiền vệ MU.

Mainoo bị bỏ quên ở World Cup 2026.
Mainoo bị bỏ quên ở World Cup 2026.

Mainoo cùng thủ môn số ba James Trafford không được ra sân phút nào trên hành trình giành hạng ba World Cup mùa hè vừa qua. Tiền vệ 21 tuổi bước vào giải đấu với phong độ tốt trong màu áo MU và được xem là phương án xoay vòng cho vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Declan Rice và Elliot Anderson.

Tuy nhiên, Tuchel lại không trao cơ hội cho Mainoo, ngay cả khi Rice gặp vấn đề về phong độ lẫn thể lực. Nhà cầm quân người Đức thậm chí sử dụng Jude Bellingham, Eberechi Eze hoặc hậu vệ Reece James ở khu vực giữa sân thay vì tiền vệ "Quỷ đỏ"

Quyết định này vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Từng có thông tin cho rằng Tuchel không hài lòng với màn thể hiện của Mainoo trên sân tập. Tuy nhiên, HLV tuyển Anh mới đây phủ nhận điều đó.

"Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Mainoo không làm gì sai tại World Cup 2026. Cậu ấy cư xử rất tốt và tập luyện tuyệt vời. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không sử dụng cậu ấy. Tôi mong cậu ấy được thi đấu và nhiệm vụ của tôi là đưa cậu ấy vào sân", Tuchel thừa nhận.

"Mainoo còn dính chấn thương trước trận tranh hạng ba với Pháp, nên chúng tôi thậm chí không thể trao cho cậu ấy vài phút thi đấu. Điều đó khiến tôi rất đau lòng", cựu HLV Chelsea nói thêm.

Mainoo hiện tiếp tục được triệu tập cho chiến dịch Nations League cùng Marcus Rashford, trở thành hai cầu thủ MU góp mặt trong danh sách tuyển Anh.

Minh Nghi/lifestyle.zingnews.vn
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