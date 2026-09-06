Hoàng Đức chấn thương, nguy cơ không dự FIFA ASEAN Cup 2026

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho LPBank V-League 2026 - 2027.
Đó là thông tin HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Ninh Bình vừa chia sẻ, sau trận mở màn V-League 2026 - 2027 với Hải Phòng. Trận này Nguyễn Hoàng Đức không được đăng ký thi đấu.
"Theo thông tin từ bác sĩ, Hoàng Đức bị rách cơ kheo, cần từ 2 - 3 tuần hồi phục. Trong quãng thời gian ấy V-League tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung, tôi không biết liệu cậu ấy có kịp hồi phục không. Nhưng có một điều chắc chắn là Hoàng Đức không thể thi đấu trong 2 vòng tới", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
Không chỉ Nguyễn Hoàng Đức, CLB Ninh Bình còn đóng góp hai cầu thủ quan trọng khác cho đội tuyển Việt Nam là Trương Tiến Anh, Nguyễn Tài Lộc. Ở trận đấu với Hải Phòng, Tiến Anh vào sân từ ghế dự bị còn Tài Lộc không được đăng ký cũng vì chấn thương.
Đây là vấn đề đáng lo với HLV Kim Sang Sik, khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung sau ngày 13-9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.
Với các đội tuyển trẻ quốc gia, CLB Ninh Bình cũng có nhân tố nổi bật, đó là Nguyễn Lê Phát và Trần Thành Trung. Thành Trung vừa góp 2 kiến tạo còn Lê Phát ghi 1 bàn ngay sau khi rời đội U20 Việt Nam. Cả hai rất có thể sẽ được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026.
"Bóng đá không thể nói trước điều gì. Đây mới là khởi đầu mùa giải. Khi vào giai đoạn nước rút, có những thời điểm cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày: 3-4 ngày một trận. Tôi sẽ tìm cách xoay tua đội hình để làm sao giữ cho những cầu thủ đá chính không bị chấn thương", HLV Chu Đình Nghiêm nói.
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