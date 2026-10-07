Messi rực sáng trong lần cuối khoác áo tuyển Argentina

Ở tuổi 39, Messi bước ra sân Monumental trong lần cuối khoác lên mình chiếc áo trắng xanh. Và giống như cách anh vẫn thường làm trong gần hai thập kỷ qua, "El Pulga" một lần nữa khiến cả sân vận động phải hướng ánh mắt về phía mình. Argentina giành chiến thắng 3-0, còn Messi trực tiếp góp dấu giày vào cả ba bàn thắng, với một lần trực tiếp lập công cùng hai đường kiến tạo.

Messi tỏa sáng trong lần cuối khoác áo tuyển quốc gia.

Ngay phút thứ 10, trận đấu tạm dừng để tri ân người đội trưởng. Hàng vạn khán giả đồng loạt đứng dậy, những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Pháo hoa xuất hiện trên sân Monumental, biến khoảnh khắc ấy thành một bức tranh đầy cảm xúc. Messi đứng giữa sân, lặng lẽ đón nhận tất cả. Một cầu thủ từng trải qua biết bao thất vọng cùng Argentina giờ đây được tiễn biệt như một biểu tượng bất tử của bóng đá nước nhà.

Nhưng Messi không muốn chỉ đứng đó để nhận những lời tri ân. Anh vẫn muốn cống hiến cho đến giây phút cuối. Siêu sao 39 tuổi liên tục tạo ra những cơ hội. Anh hai lần đưa bóng đi chệch cột trong hiệp một, rồi có thêm những pha dứt điểm nguy hiểm khác. Một cú sút căng buộc thủ môn Benin phải trổ tài, trong khi một đường chọc khe tinh tế đặt Julian Alvarez vào vị trí thuận lợi. Bóng đá vẫn là cách Messi lên tiếng tốt nhất.

Sang hiệp hai, màn chia tay ấy càng trở nên hoàn hảo. Phút 48, Messi thực hiện quả đá phạt góc chính xác để Nicolas Otamendi băng vào dứt điểm tung lưới Benin. Hậu vệ kỳ cựu sau đó chạy đến, nhấc bổng Messi lên trong vòng tay. Đó không chỉ là màn ăn mừng một bàn thắng. Cả hai đều đang chơi trận cuối cho Argentina, sau gần hai thập kỷ cùng nhau cống hiến cho màu áo trắng xanh.

Otamendi và Messi chia tay tuyển quốc gia bằng những bàn thắng.

Chưa dừng lại, Messi tiếp tục đặt dấu ấn ở bàn thứ hai. Từ đường chuyền của đội trưởng, Nico Paz tung cú cứa lòng tuyệt đẹp làm tung lưới Benin. Người được kỳ vọng kế thừa chiếc áo số 10 ấy ghi bàn, còn Messi một lần nữa đóng vai người kiến tạo, như thể đang trao lại ngọn lửa cho thế hệ tiếp theo.

Đến phút 71, khoảnh khắc được chờ đợi cuối cùng cũng đến. Argentina được hưởng phạt đền và Messi bước lên. Không chút do dự, anh đưa bóng vào lưới, ghi bàn thứ 126 cho đội tuyển Argentina. Sau khi lập công, Messi ngước lên trời, hai tay hướng về phía cao. Đó như một lời dành tặng cho người cha vừa qua đời hồi tháng 8.

Messi đã đi qua những ngày tháng mà Argentina từng nghi ngờ anh, từng thất vọng cùng anh và từng chứng kiến anh bật khóc sau những thất bại. Rồi chính anh đã cùng thế hệ của mình đưa Argentina trở lại đỉnh cao, giành Copa America, World Cup và nhiều danh hiệu mà người hâm mộ từng khao khát.

Messi khép lại chương huy hoàng trong sự nghiệp cấp quốc tế.

Giờ đây, khi câu chuyện ấy chuẩn bị khép lại, Messi vẫn đứng đó, vẫn ghi bàn, vẫn kiến tạo, vẫn khiến cả Monumental đứng dậy vỗ tay. Phút 89, anh thậm chí suýt có thêm một bàn thắng. Cú sút căng bị thủ môn Benin đẩy dội cột. Messi đã có 7 lần dứt điểm, 4 lần trúng đích.

Messi rời sân, nhưng câu chuyện của anh với Argentina sẽ không bao giờ thực sự kết thúc. Bởi có những cầu thủ giành được danh hiệu, có những cầu thủ trở thành huyền thoại, và có những người trở thành một phần ký ức của cả dân tộc.

Danh sách cầu thủ ra sân của Argentina.