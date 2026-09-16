CLB CAHN bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp

CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhận án phạt từ FIFA. Theo đó, đội bóng này không được tham gia chiêu mộ cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, kéo dài từ 15/9 đến hết mùa sau.
Lý do chính thức không được FIFA công bố. CLB CAHN chưa có động thái phản hồi về thông tin được đăng tải chính thức từ trang chủ FIFA. Nhiều ý kiến cho rằng lý do có thể xuất phát từ khúc mắc liên quan đến tài chính giữa CLB và cầu thủ trước đó. Điều này từng xảy ra với một số đội bóng tại Việt Nam trước đó. Giải pháp tháo gỡ là CLB giải quyết dứt điểm câu chuyện liên quan đến lương, thưởng, lót tay với cầu thủ liên quan trực tiếp. Khi ấy, FIFA sẽ gỡ án phạt chuyển nhượng.
Theo án phạt từ FIFA, CAHN vẫn có thể bán cầu thủ. Ở chiều ngược lại, đội không thể mua, mượn hay đăng ký cầu thủ trẻ lên đội 1 ở 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.
CLB CAHN đang trải qua những tin buồn trong những ngày gần đây. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu chịu án phạt nguội với tổng số trận treo giò là 4, sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân. Đội cũng vừa thất bại 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) trong khuôn khổ AFC Champions League Elite.
Cuối tuần này (20/9), CLB CAHN có chuyến hành quân đến sân vận động Bình Phước của CLB TP.Đồng Nai.
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