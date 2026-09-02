Bom tấn đắt nhất lịch sử Premier League được kích nổ

Enzo sẽ chuyển sang chơi cho Man City.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester City và Chelsea đã đạt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng mang tên Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina sẽ cập bến Etihad và mang về cho Chelsea khoản phí chuyển nhượng cao chưa từng có tại Ngoại hạng Anh.

Ngoài 146 triệu euro phí chuyển nhượng, Chelsea còn có thể nhận thêm 3 triệu euro tiền thưởng, tùy thuộc vào màn trình diễn của Enzo.

Cựu sao Benfica từng bị chỉ trích khi công khai tình cảm dành cho Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại không có động thái cụ thể. Sau khi Enzo Maresca được bổ nhiệm thay Pep Guardiola, ông đã ngay lập tức liên hệ với cậu học trò cưng. Fernandez bị thuyết phục bởi kế hoạch của thầy cũ và đề đạt nguyện vọng rời Stamford Bridge.

Tính cả Enzo, tổng mức chi tiêu của Man City trong hè 2026 sẽ vượt ngưỡng 450 triệu euro. Trước đó, CLB chủ sân Etihad đã chi 135 triệu euro để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham.

Ở chiều ngược lại, nửa xanh thành Manchester đã thu về đến 337 triệu euro từ việc bán đi hàng loạt cái tên, nổi bật như Savinho sang Tottenham (87,7 triệu euro), Tijjani Reijnders sang Al-Qadsiah (61 triệu euro), Rodri sang Barcelona (60 triệu euro).

Fernandez gia nhập đội bóng London từ Benfica vào năm 2023 với mức phí 107 triệu bảng và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa. Trong khoảng 3 năm rưỡi khoác áo Chelsea, Fernandez có 170 lần ra sân, ghi 31 bàn và đóng góp 30 kiến tạo.

Trước đó, Enzo từng gây chú ý với khoảnh khắc chế nhạo Mason Mount bởi cầu thủ này rời Chelsea để gia nhập Man Utd. Giờ đây, chính anh lại ở vào hoàn cảnh tương tự, khi chia tay CLB Tây London để đến thành Manchester.