Giải bóng đá nữ Việt Nam được truyền thông quốc tế chú ý

Các đội bóng nữ dân tộc thiểu số nhận nhiều lời khen từ báo nước ngoài. Ảnh: VTV5.

Ngày 29/8, đội bóng nữ xã Lục Yên (Lào Cai) đánh bại Đak Đoa (Gia Lai) 2-1 ở trận chung kết tại sân vận động Nghĩa Lộ, qua đó giành chức vô địch đầu tiên của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I.

Trận chung kết thu hút khoảng 15.000 khán giả đến sân, theo thống kê từ ban tổ chức. Trong những ngày diễn ra giải, hình ảnh các nữ cầu thủ thi đấu, ăn mừng và giao lưu với khán giả được chia sẻ rộng rãi. Từ một sân chơi quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 địa phương, sức nóng của giải đấu lan tỏa mạnh mẽ.

Hiệu ứng này cũng kéo theo những cơ hội mới cho các đội bóng. Với màn thể hiện ấn tượng của Đak Đoa trên hành trình vào chung kết, Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai - đơn vị chủ quản của CLB HAGL - đề nghị tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng nữ xã theo hướng chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu tham dự Giải Vô địch quốc gia. Đội bóng nhận thêm 100 triệu đồng tiền thưởng trước trận chung kết.

Theo ban tổ chức, sự chú ý dành cho giải không chỉ dừng ở trong nước. Một số đơn vị truyền thông nước ngoài đã lựa chọn câu chuyện về các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số để giới thiệu tới độc giả quốc tế.

Trận đối đầu giữa đội Lục Yên (Lào Cai) và Đak Đoa (Gia Lai) thu hút đông đảo khán giả xem trực tiếp. Ảnh: BTC.

Ngày 25/8, Le Petit Journal, tờ báo điện tử dành cho cộng đồng người Pháp và người sử dụng tiếng Pháp đang sinh sống ở nước ngoài, mở đầu câu chuyện của cầu thủ Thươn, đội trưởng Đak Đoa, ca ngợi những phụ nữ thường ngày làm công việc đồng áng, chăm lo gia đình đồng thời sống với niềm đam mê bóng đá và thể hiện bản thân trên sân.

"Thươn ngày thường lái xe chở nông sản và làm việc trên đồng. Tại Nghĩa Lộ, cô đổi công việc thường nhật lấy chiếc áo đấu và băng đội trưởng, cùng các thành viên Đak Đoa thi đấu tại giải được phát trên toàn quốc", Le Petit Journal viết.

Tờ báo Pháp nhận định đây là một sân chơi "chưa từng có", nơi bóng đá nữ của các dân tộc thiểu số Việt Nam được đưa lên một cấp độ mới. "Giải không chỉ tôn vinh những nữ cầu thủ mà còn làm nổi bật sự đa dạng văn hóa của Việt Nam".

Ngày 29/8, UCA News, dịch vụ truyền thông Công giáo độc lập hàng đầu ở châu Á, cũng chọn Đak Đoa làm câu chuyện trung tâm trong bài "Soccer boots and brocade skirts" (tạm dịch: Giày đá bóng và váy thổ cẩm). Ngay từ tiêu đề, bài viết nhận định phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam cho thấy truyền thống và hiện đại có thể cùng tồn tại trên sân bóng.

Trang này sử dụng hình ảnh các cầu thủ Đak Đoa trong trang phục thi đấu, trong đó có những chi tiết lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, đồng thời ghi lại khoảnh khắc đội bóng ăn mừng sau trận bán kết bằng điệu nhảy đặc trưng.

Lục Yên là đội vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cup VTV lần thứ I năm 2026. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trong khi đó, Myanmar International TV gọi cuộc thi là "giải bóng đá đầu tiên của Việt Nam dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số". Kênh truyền hình Myanmar đánh giá điểm đặc biệt của giải là 12 đội đến từ 9 địa phương thi đấu trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, đồng thời xem cuộc thi là hoạt động vừa thúc đẩy thể thao cơ sở vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Trên kênh YouTube có 3,7 triệu lượt đăng ký theo dõi, đài KBS của Hàn Quốc cũng đăng tải phóng sự ngắn về giải, đưa hình ảnh các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số Việt Nam đến khán giả xứ kim chi.

AIPS, Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế, dành bài viết sâu sắc cho giải đấu với tựa đề "When football empowers Vietnamese ethnic minority women to rewrite their stories" (tạm dịch: Bóng đá tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam viết lại câu chuyện đời mình). Cơ quan này cho rằng giải đấu này không chỉ cải thiện đời sống tinh thần và văn hóa mà còn góp phần phá bỏ những định kiến xã hội lâu nay đối với phụ nữ dân tộc thiểu số.

Bài viết mô tả những phụ nữ dân tộc thiểu số sau giờ làm việc trên nương rẫy, vẫn tiếp tục đổ mồ hôi trên sân bóng, thi đấu trong điều kiện giản dị, không có khán đài lớn hay bảng điện tử. Dù vậy, các trận đấu vẫn thu hút người dân địa phương, từ trẻ em đến người lớn tuổi, đến xem và cổ vũ.

Theo AIPS, việc phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng tự tin thi đấu và cổ vũ lẫn nhau đang góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của họ trong cộng đồng.