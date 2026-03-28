Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

MU chốt kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ban lãnh đạo MU vẫn thận trọng trong việc tìm kiếm HLV trưởng dài hạn khi mùa giải 2025/26 chưa khép lại.

Carrick được ban lãnh đạo MU đánh giá cao. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford không vội vàng đưa ra quyết định, mà đang triển khai quy trình đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn thuyền trưởng phù hợp nhất. Trong bối cảnh đó, Carrick vẫn là phương án nghiêm túc sau khi gây ấn tượng mạnh trong vai trò tạm quyền.

Nhà cầm quân 44 tuổi giúp MU giành 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Kết quả này giúp "Quỷ đỏ" đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và rộng cửa giành vé dự Champions League mùa tới.

Những kết quả tích cực khiến ban lãnh đạo đội bóng hài lòng và tin rằng quyết định bổ nhiệm Carrick thay Ruben Amorim hồi tháng 1 là đúng đắn.

Dù vậy, MU chưa có ý định bổ nhiệm chính thức Carrick trước khi mùa giải 2025/26 khép lại. Bài học từ trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer còn nguyên giá trị. Năm 2019, chiến lược gia người Na Uy được ký hợp đồng dài hạn sau chuỗi trận thăng hoa khi làm HLV tạm quyền, nhưng sau đó đội bóng sa sút và lỡ suất dự Champions League.

Carrick giúp MU tiến gần tấm vé Champions League. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh thị trường HLV không có nhiều lựa chọn nổi bật, Carrick đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất để tiếp tục dẫn dắt đội bóng. Trước đó, Oliver Glasner từng nằm trong tầm ngắm, song phong độ kém của Crystal Palace khiến khả năng này gần như không còn.

Một số cái tên đáng chú ý khác như Gareth Southgate, Roberto De Zerbi hay Thomas Frank cũng không còn nằm trong danh sách cân nhắc. Trong khi đó, những HLV hàng đầu như Xabi Alonso, Luis Enrique hay Thomas Tuchel đều có ràng buộc tương lai rõ ràng.

Với tình hình hiện tại, khả năng Carrick được trao cơ hội lâu dài ngày càng rõ ràng, nhưng MU vẫn sẽ chờ đến khi mùa giải khép lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/mu-chot-ke-hoach-bo-nhiem-hlv-truong-post1638720.html

Tin liên quan

Tags:

#HLV trưởng MU #HLV trưởng của MU

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Thảm hoạ" Chelsea

Chelsea tiếp tục trượt dài khi thua đậm Everton ở vòng 31 Premier League, trong trận đấu phơi bày hàng loạt vấn đề ở cả công lẫn thủ.
Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Foden đẩy Man City vào thế khó

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.