Báo động đỏ với Arsenal

Zubimendi là cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh của Arsenal.

Tối 29/3, Martin Zubimendi mang tin xấu đến Arsenal. Tiền vệ này buộc phải rút khỏi tuyển Tây Ban Nha do gặp vấn đề ở đầu gối phải, đồng nghĩa vắng mặt trong trận giao hữu gặp Ai Cập. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha xác nhận quyết định nhằm tránh rủi ro, đồng thời thông báo đầy đủ cho đội ngũ y tế Arsenal.

Cùng thời điểm, Piero Hincapie phải rời tuyển Ecuador. Hậu vệ đa năng này gặp chấn thương trong trận giao hữu giữa hòa Morocco hôm 28/3. Anh lập tức được trả về London để tiến hành kiểm tra y tế chi tiết, làm dấy lên lo ngại về tình trạng nhân sự vốn đang sứt mẻ nghiêm trọng của "Pháo thủ".

Không chỉ Zubimendi và Hincapie, hàng loạt trụ cột khác của Arsenal cũng đồng loạt gặp vấn đề ở loạt trận FIFA Days tháng 3. Trong sáng 29/3, Bukayo Saka, Declan Rice và Noni Madueke cùng lúc rời trại tập trung của tuyển Anh vì chấn thương, khiến tình hình nhân sự của "Pháo thủ" càng thêm báo động.

Danh sách bệnh binh hiện tại lên tới 12 người, bao gồm nhiều trụ cột như Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, Jurrien Timber và Martin Odegaard. Chiều sâu đội hình của Arsenal bị bào mòn nghiêm trọng đúng vào thời điểm khốc liệt nhất mùa giải.

Khi Ngoại hạng Anh còn 7 vòng đấu, Arsenal vẫn đang nắm lợi thế bỏ cách Man City 9 điểm. Tuy nhiên, với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, Mikel Arteta buộc phải xoay xở tối đa để bảo vệ thành quả trước áp lực bám đuổi ngày càng lớn từ phía sau.

Chưa kể, Arsenal còn đặt tham vọng ở 2 mặt trận khác là FA Cup lẫn Champions League. Lực lượng mỏng nhưng phải chinh chiến trên nhiều đấu trường khiến CĐV "Pháo thủ" bắt đầu cảm thấy lo lắng.