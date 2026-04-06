Rooney đã đúng về Arsenal

Lời nhận xét của Rooney hồi đầu mùa đã ứng nghiệm lên Arsenal.

Arsenal bước vào cuối tháng 3 với tham vọng chinh phục 4 danh hiệu, nhưng chỉ trong ít ngày, đội bóng của HLV Mikel Arteta bị kéo trở lại mặt đất.

Hai thất bại liên tiếp trước Manchester City và Southampton khiến họ lần lượt dừng bước ở các đấu trường cúp, qua đó làm lung lay toàn bộ kỳ vọng về một mùa giải bùng nổ.

Diễn biến này khiến người ta nhớ lại phát biểu gây tranh cãi của Wayne Rooney hồi đầu năm. Khi được hỏi về việc đội hình Manchester United năm 2008 sẽ đối đầu ra sao với Arsenal hiện tại, cựu tiền đạo người Anh chỉ đáp ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ nghiền nát họ". Khi ấy, nhận định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, thực tế đang dần ủng hộ quan điểm của Rooney. Arsenal không chỉ bị loại khỏi FA Cup, mà còn bộc lộ rõ những hạn chế trong lối chơi. Trước Southampton, họ gặp khó trong việc tạo đột biến.

Trước đó, Manchester City cũng khai thác triệt để những điểm yếu tương tự. Vấn đề của Arsenal không nằm ở kết quả đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một hệ thống thiếu linh hoạt.

Đội bóng thành London kiểm soát bóng tốt, nhưng dễ rơi vào trạng thái bế tắc khi không tận dụng được các tình huống cố định. Khi bị đối phương pressing hoặc tổ chức phòng ngự chặt, họ thiếu phương án thay đổi.

Ngược lại, đội hình MU năm 2008 mà Rooney nhắc đến lại nổi bật với sự cân bằng. Đó là tập thể vừa có khả năng kiểm soát, vừa đủ sắc bén để kết liễu đối thủ, đồng thời vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Từ một phát biểu mang tính cảm tính, lời nhận định của Rooney giờ mang dáng dấp của một dự báo chính xác. Với Arsenal, thử thách lớn nhất không còn là danh hiệu, mà là cách họ vượt qua giai đoạn sa sút để cứu vãn mùa giải khi phía trước vẫn còn cơ hội ở Premier League và Champions League.