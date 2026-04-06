Rooney đã đúng về Arsenal

Phát biểu của Wayne Rooney dần trở thành hiện thực khi Arsenal liên tiếp sụp đổ ở giai đoạn quyết định.

Lời nhận xét của Rooney hồi đầu mùa đã ứng nghiệm lên Arsenal.

Arsenal bước vào cuối tháng 3 với tham vọng chinh phục 4 danh hiệu, nhưng chỉ trong ít ngày, đội bóng của HLV Mikel Arteta bị kéo trở lại mặt đất.

Hai thất bại liên tiếp trước Manchester City và Southampton khiến họ lần lượt dừng bước ở các đấu trường cúp, qua đó làm lung lay toàn bộ kỳ vọng về một mùa giải bùng nổ.

Diễn biến này khiến người ta nhớ lại phát biểu gây tranh cãi của Wayne Rooney hồi đầu năm. Khi được hỏi về việc đội hình Manchester United năm 2008 sẽ đối đầu ra sao với Arsenal hiện tại, cựu tiền đạo người Anh chỉ đáp ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ nghiền nát họ". Khi ấy, nhận định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, thực tế đang dần ủng hộ quan điểm của Rooney. Arsenal không chỉ bị loại khỏi FA Cup, mà còn bộc lộ rõ những hạn chế trong lối chơi. Trước Southampton, họ gặp khó trong việc tạo đột biến.

Trước đó, Manchester City cũng khai thác triệt để những điểm yếu tương tự. Vấn đề của Arsenal không nằm ở kết quả đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một hệ thống thiếu linh hoạt.

Đội bóng thành London kiểm soát bóng tốt, nhưng dễ rơi vào trạng thái bế tắc khi không tận dụng được các tình huống cố định. Khi bị đối phương pressing hoặc tổ chức phòng ngự chặt, họ thiếu phương án thay đổi.

Ngược lại, đội hình MU năm 2008 mà Rooney nhắc đến lại nổi bật với sự cân bằng. Đó là tập thể vừa có khả năng kiểm soát, vừa đủ sắc bén để kết liễu đối thủ, đồng thời vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Từ một phát biểu mang tính cảm tính, lời nhận định của Rooney giờ mang dáng dấp của một dự báo chính xác. Với Arsenal, thử thách lớn nhất không còn là danh hiệu, mà là cách họ vượt qua giai đoạn sa sút để cứu vãn mùa giải khi phía trước vẫn còn cơ hội ở Premier League và Champions League.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Báo động đỏ với Arsenal

Báo động đỏ với Arsenal

Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhất mùa giải khi danh sách chấn thương kéo dài lên tới 12 cầu thủ.
Đội trẻ Hà Tĩnh thua ngược SHB Đà Nẵng

Đội trẻ Hà Tĩnh thua ngược SHB Đà Nẵng

Dù thi đấu khá tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh vẫn thất bại trước đội trẻ SHB Đà Nẵng.
Salah chia tay Liverpool

Salah chia tay Liverpool

Mohamed Salah xác nhận rời Liverpool sau mùa 2025/26, khép lại 9 năm huy hoàng và để lại khoảng trống lớn tại Anfield.
"Thảm hoạ" Chelsea

"Thảm hoạ" Chelsea

Chelsea tiếp tục trượt dài khi thua đậm Everton ở vòng 31 Premier League, trong trận đấu phơi bày hàng loạt vấn đề ở cả công lẫn thủ.
Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.